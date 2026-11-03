Η κόρη του Πολ ΜακΚάρτνεϊ εξομολογήθηκε ότι στα 18 της την εξόργιζε η φήμη του πατέρα της
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Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ Πολ ΜακΚάρτνεϊ The Beatles Beatles

Η κόρη του Πολ ΜακΚάρτνεϊ εξομολογήθηκε ότι στα 18 της την εξόργιζε η φήμη του πατέρα της

Η Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ μίλησε για τις δυσκολίες που συνάντησε μεγαλώνοντας ως κόρη του θρυλικού μέλους των Beatles

Η κόρη του Πολ ΜακΚάρτνεϊ εξομολογήθηκε ότι στα 18 της την εξόργιζε η φήμη του πατέρα της
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Στο παρελθόν ανέτρεξε η κόρη του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας με έναν διάσημο πατέρα. Η Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ αποκάλυψε ότι στην ηλικία των 18 ετών ένιωθε θυμό εξαιτίας της φήμης του πατέρα της, καθώς οι συνεχείς περιοδείες του επηρέαζαν την προσωπική της ζωή.

Η 55χρονη σχεδιάστρια μόδας περιέγραψε την αντίθεση ανάμεσα στην ήρεμη καθημερινότητα της οικογένειας στη Σκωτία και τις εμφανίσεις του θρυλικού μέλους των Beatles μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές, εξηγώντας ότι μόνο μεγαλώνοντας συνειδητοποίησε πόσο προνομιούχα υπήρξε η ανατροφή της.

«Ήμουν κάπως θυμωμένη όταν ήμουν 18 ετών, επειδή τότε δημιουργούσα τις δικές μου φιλίες και άρχιζα να βρίσκω τον δικό μου δρόμο. Και ξαφνικά έλεγα: "Τι; Σοβαρά τώρα; Πρέπει να πάμε σε παγκόσμια περιοδεία;"», εξήγησε.

Η Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την τεράστια αντίθεση ανάμεσα στην ήρεμη οικογενειακή ζωή στη φάρμα τους στη Σκωτία και την εξαιρετική δημοσιότητα που απολάμβαναν οι γονείς της. «Η μαμά μαγείρευε, ο μπαμπάς κούρευε τα πρόβατα και έγραφε τραγούδια.  Και μετά βρισκόμασταν σε περιοδείες, με περίπου 200.000 ανθρώπους να ουρλιάζουν για τους γονείς σου... Ήταν μια αλλόκοτη, παράξενη και σουρεαλιστική εμπειρία»,περιέγραψε.

Σήμερα, ωστόσο, επιμένει ότι η δυνατότητα να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια της παιδικής της ηλικίας. «Όλα όσα έκαναν η μητέρα και ο πατέρας μου πήγαζαν από την αγάπη», πρόσθεσε.

Η Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις ανησυχίες της σχετικά με το γεγονός ότι τα παιδιά της μεγαλώνουν περιτριγυρισμένα από «εξωφρενικά διάσημους ανθρώπους». Ωστόσο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εφόσον η ίδια κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν «σχετικά φυσιολογικό» άνθρωπο, παρά τις ασυνήθιστες προσωπικότητες που γνώρισε ακολουθώντας τον πατέρα της στις περιοδείες του, ελπίζει ότι το ίδιο θα συμβεί και με τα παιδιά της.

Μιλώντας πριν από δέκα χρόνια στο περιοδικό «Porter», είχε δηλώσει: «Ζούσα σε μια φάρμα, αλλά ταυτόχρονα πήγαινα σε περιοδείες και γνώριζα απίστευτα διάσημους ανθρώπους. Πραγματικά απίστευτα διάσημους. Και για τα παιδιά μου η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική. Πηγαίνουν στη φάρμα, τρέχουν στα χωράφια, γεμίζουν λάσπες και πέφτουν κάτω, και μετά έρχονται εδώ και βρίσκονται περιτριγυρισμένα από εξωφρενικά διάσημους ανθρώπους. Αυτό με ανησυχεί. Αλλά νομίζω ότι εγώ βγήκα σχετικά εντάξει από όλο αυτό και ελπίζω ότι θα είναι καλά και εκείνα».
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