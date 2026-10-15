Ο Πολ ΜακKάρτνεϊ ανησυχεί ότι θα φαίνεται πιο κοντός απ' ό,τι είναι στην πραγματικότητα στις ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles
Ο Πολ ΜακKάρτνεϊ ανησυχεί ότι θα φαίνεται πιο κοντός απ' ό,τι είναι στην πραγματικότητα στις ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles
Έστειλα μήνυμα στον σκηνοθέτη «Ο Πολ Μέσκαλ είναι πιο μικρόσωμος, μην το κάνεις αυτό», ανέφερε με χιούμορ ο μουσικός
Σε μειονεκτική θέση ανησυχεί ότι θα βρεθεί ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ όσον αφορά τις επερχόμενες ταινίες για τους Beatles.
Η βιογραφική σειρά τεσσάρων ταινιών του σκηνοθέτη Σαμ Μέντες για το εμβληματικό βρετανικό συγκρότημα, με μία ταινία αφιερωμένη σε κάθε μέλος, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2028. Στις ταινίες θα πρωταγωνιστήσουν οι Πολ Μέσκαλ, Χάρις Ντίκινσον, Τζόζεφ Κουίν και Μπάρι Κιόγκαν, υποδυόμενοι τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ, αντίστοιχα.
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έχει εκφράσει τη στήριξή του στο εγχείρημα και έχει παραχωρήσει τα πλήρη μουσικά δικαιώματα για τις ταινίες. Ωστόσο, σε πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ, παραδέχτηκε ότι τον απασχολεί ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το ύψος του στις ταινίες για τους Beatles.
Ο θρυλικός τραγουδοποιός, ο οποίος έχει ύψος περίπου 1,80 μ., ανέφερε στην Πόλερ, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ότι παρ'όλο που είχε το ίδιο ύψος με τον Λένον και τον Χάρισον -με τον Σταρ να είναι ελαφρώς πιο κοντός σε αρκετές διασκευές της ιστορίας του συγκροτήματος- έχει παρουσιαστεί ως πιο κοντός από τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας.
«Και ξέρετε κάτι; Ο Μέσκαλ είναι πιο μικροκαμωμένος από τον τύπο που υποδύεται τον Τζον», είπε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο podcast, προκαλώντας τα γέλια της παρουσιάστριας της εκπομπής και των παραγωγών της. «Του είπα: Σαμ, έχω μόνο ένα πράγμα να σου πω. Ο Πολ είναι λίγο πιο μικροκαμωμένος"», σημείωσε.
Ο Μέσκαλ έχει ύψος 1,80 μ. ενώ ο Ντίκινσον 1,87 μ.: «Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο Σαμ», σχολίασε με χιούμορ το μέλος των Beatles.
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο Μέντες τού είχε στείλει μια φωτογραφία από τα γυρίσματα, την ημέρα που οι τέσσερις ηθοποιοί διέσχιζαν το Abbey Road για να αναπαραστήσουν το εμβληματικό εξώφυλλο του δίσκου των Beatles.
Ο ΜακΚάρτνεϊ παρατήρησε: «Και ο χαρακτήρας του Πολ είναι αισθητά πιο κοντός». «Και δεν μπορείς να βάλεις πατάκια αύξησης ύψους σε γυμνά πόδια», πρόσθεσε η Πόλερ.
«Του έστειλα μήνυμα λέγοντας "Σαμ, είναι πιο μικρόσωμος. Μην το κάνεις αυτό"», είπε γελώντας ο Άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός.
«Εκείνος απάντησε πως δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι είναι απλώς θέμα διασκελισμού και πως όλοι έχουν το ίδιο ύψος», τόνισε.
Η βιογραφική σειρά τεσσάρων ταινιών του σκηνοθέτη Σαμ Μέντες για το εμβληματικό βρετανικό συγκρότημα, με μία ταινία αφιερωμένη σε κάθε μέλος, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2028. Στις ταινίες θα πρωταγωνιστήσουν οι Πολ Μέσκαλ, Χάρις Ντίκινσον, Τζόζεφ Κουίν και Μπάρι Κιόγκαν, υποδυόμενοι τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ, αντίστοιχα.
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έχει εκφράσει τη στήριξή του στο εγχείρημα και έχει παραχωρήσει τα πλήρη μουσικά δικαιώματα για τις ταινίες. Ωστόσο, σε πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ, παραδέχτηκε ότι τον απασχολεί ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το ύψος του στις ταινίες για τους Beatles.
Paul McCartney Clears Up an Annoying Tall Tale Filmmakers Keep Getting Wrong About the Beatles: ‘Don’t Do This!’https://t.co/YBy1cWd3lX— billboard (@billboard) October 15, 2026
«Και ξέρετε κάτι; Ο Μέσκαλ είναι πιο μικροκαμωμένος από τον τύπο που υποδύεται τον Τζον», είπε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο podcast, προκαλώντας τα γέλια της παρουσιάστριας της εκπομπής και των παραγωγών της. «Του είπα: Σαμ, έχω μόνο ένα πράγμα να σου πω. Ο Πολ είναι λίγο πιο μικροκαμωμένος"», σημείωσε.
Ο Μέσκαλ έχει ύψος 1,80 μ. ενώ ο Ντίκινσον 1,87 μ.: «Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο Σαμ», σχολίασε με χιούμορ το μέλος των Beatles.
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο Μέντες τού είχε στείλει μια φωτογραφία από τα γυρίσματα, την ημέρα που οι τέσσερις ηθοποιοί διέσχιζαν το Abbey Road για να αναπαραστήσουν το εμβληματικό εξώφυλλο του δίσκου των Beatles.
Ο ΜακΚάρτνεϊ παρατήρησε: «Και ο χαρακτήρας του Πολ είναι αισθητά πιο κοντός». «Και δεν μπορείς να βάλεις πατάκια αύξησης ύψους σε γυμνά πόδια», πρόσθεσε η Πόλερ.
«Του έστειλα μήνυμα λέγοντας "Σαμ, είναι πιο μικρόσωμος. Μην το κάνεις αυτό"», είπε γελώντας ο Άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός.
«Εκείνος απάντησε πως δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι είναι απλώς θέμα διασκελισμού και πως όλοι έχουν το ίδιο ύψος», τόνισε.
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