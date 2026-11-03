Κώστας Αποστολάκης: Χαίρομαι που ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει ομολογήσει δημόσια τον Ιησού Χριστό
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Κώστας Αποστολάκης Νίκος Οικονομόπουλος Πίστη Χριστός

Κώστας Αποστολάκης: Χαίρομαι που ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει ομολογήσει δημόσια τον Ιησού Χριστό

Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το ομολογήσεις αν δεν είναι εκ πνεύματος αγίου, υποστήριξε ο ηθοποιός

Κώστας Αποστολάκης: Χαίρομαι που ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει ομολογήσει δημόσια τον Ιησού Χριστό
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Τη χαρά του για το γεγονός ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος μιλά δημόσια για την πίστη του στον Θεό εξέφρασε ο Κώστας Αποστολάκης, ο οποίος έχει επίσης πολλές φορές τοποθετηθεί για τη σχέση του με τη θρησκεία.

Παράλληλα, ο ηθοποιός σημείωσε ότι η στροφή προς την Εκκλησία δεν κάνει τη ζωή ενός ανθρώπου σκοτεινή, όπως ενδεχομένως πιστεύουν κάποιοι, αλλά τη γεμίζει φως. 

Ο Κώστας Αποστολάκης κλήθηκε να σχολιάσει την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακάριου στη συναυλία που έδωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος στην Αυστραλία. Ο ηθοποιός δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, πως για εκείνον αυτή η συνάντησή ήταν πολύ όμορφη, επισημαίνοντας ότι:  «Οι άνθρωποι καμιά φορά έχουν την άποψη ότι αν πας στην εκκλησία, η ζωή σου ξαφνικά έγινε μαύρη από τη μια ημέρα στην άλλη. Όχι, η ζωή σου είναι άσπρη και πριν ήταν μαύρη και δεν το ήξερες. Αν δεν έχεις μέσα σου τη φλόγα του πνεύματος του αγίου, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Χαίρομαι που ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει δημόσια εκφράσει, δηλώσει και ομολογήσει τον Ιησού Χρηστό γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το ομολογήσεις αν δεν είναι εκ πνεύματος αγίου».

Κλείνοντας, τόνισε: «Κάνει πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που πήγε ο Αρχιεπίσκοπος. Θα συνεχίσει τη ζωή του. Το ευαγγέλιο, μάλιστα, λέει να συνεχίσεις τη ζωή με όποια δουλειά έκανες πριν, αν είναι τίμια».

Δείτε το βίντεο 

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