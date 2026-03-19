Κώστας Αποστολάκης: Αυτό που ζήτησα από τον Χριστό υλοποιήθηκε την επόμενη στιγμή, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα

Όπως είπε: « Ευτυχώς που υπάρχουν και πράγματα στη γη που δεν εξηγούνται με λόγια. Απλώς θα σου πω, ότι τα πιο ακριβά πράγματα σε αυτή τη γη, είναι τζάμπα. Αυτό που ζήτησα σε 30 δευτερόλεπτα, υλοποιήθηκε την επόμενη στιγμή. Μετά από το εικοσάλεπτο που παρακάλεσα. Για 20 λεπτά έκανα προσευχή. Και πώς το καταλαβαίνεις αυτό; Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα που έκανες πριν. Από αυτά τα ψέματα… Αφορούσε καθαρά στη δική μου υγεία. Αλλά να ξέρεις κάτι, όταν ζητάς τη δική σου υγεία, γιατί μερικοί μου λένε "ρε εγωιστή, θες να σωθείς μόνο εσύ και να μη σωθούν οι άλλοι άνθρωποι;". Όταν ζητάς τη δική σου ψυχική υγεία, θα γίνουν κι άλλοι καλά. Έτσι είναι ». Για την πίστη του στον Χριστό μίλησε ο Κώστας Αποστολάκης , αναφέροντας ότι, έπειτα από προσευχή, είδε μία επιθυμία του να πραγματοποιείται μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα.Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Πέμπτη 19 Μαρτίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη βαθιά του πίστη. Μεταξύ άλλων εξήγησε τι εννοούσε σε πρόσφατη δήλωσή του ότι «το μεγαλύτερο θαύμα που έχω ζήσει ήταν όταν "ήρθε" ο Χριστός στο σπίτι μου». Ο Κώστας Αποστολάκης τόνισε ότι ορισμένες εμπειρίες δεν εξηγούνται απόλυτα, ωστόσο προσπάθησε να μεταφέρει τι συνέβη έπειτα από μία προσευχή που είχε κάνει, ζητώντας ψυχική υγεία για τον εαυτό του.Ευτυχώς που υπάρχουν και πράγματα στη γη που δεν εξηγούνται με λόγια. Απλώς θα σου πω, ότι τα πιο ακριβά πράγματα σε αυτή τη γη, είναι τζάμπα. Αυτό που ζήτησα σε 30 δευτερόλεπτα, υλοποιήθηκε την επόμενη στιγμή. Μετά από το εικοσάλεπτο που παρακάλεσα. Για 20 λεπτά έκανα προσευχή. Και πώς το καταλαβαίνεις αυτό; Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα που έκανες πριν. Από αυτά τα ψέματα… Αφορούσε καθαρά στη δική μου υγεία. Αλλά να ξέρεις κάτι, όταν ζητάς τη δική σου υγεία, γιατί μερικοί μου λένε "ρε εγωιστή, θες να σωθείς μόνο εσύ και να μη σωθούν οι άλλοι άνθρωποι;". Όταν ζητάς τη δική σου ψυχική υγεία, θα γίνουν κι άλλοι καλά. Έτσι είναι

Μου δίνεις την ευκαιρία να πω το εξής. Όταν ζητάς ένα πράγμα, είναι ψυχικό. Δεν μπορεί να είναι υλικό. Υγεία ζητάμε. Κι εγώ υγεία ζήτησα, αλλά ψυχική υγεία. Ξέρεις τι γίνεται; Σε αυτή τη γη τι ζητάμε; Φροντίζουμε και περιποιούμαστε οτιδήποτε μπαίνει στον τάφο, έτσι; Σε λίγο όλοι οι τάφοι θα είναι γεμάτοι πορσελάνη και σιλικόνες. Αυτή τη στιγμή ζητάμε πράγματα, τα οποία είναι καθημερινής φύσεως. Και καταλαβαίνω πάρα πολύ να ζητήσει ένας για θέμα υγείας, είναι νοσοκομείου ή τα λοιπά. Εμείς όμως ζητάμε πράγματα τα οποία είναι επίπλαστα, γήινα, φθαρτά και δεν έχουν κανένα νόημα. Εγώ ζήτησα ψυχική υγεία