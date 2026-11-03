Ο Μάικλ Ντάγκλας υποστήριξε ότι η Γκλεν Κλόουζ έπρεπε να είχε κερδίσει Όσκαρ το 1988 αντί για τη Σερ
Ο Μάικλ Ντάγκλας υποστήριξε ότι η Γκλεν Κλόουζ έπρεπε να είχε κερδίσει Όσκαρ το 1988 αντί για τη Σερ
Ο ηθοποιός θεωρεί ότι η ερμηνεία της 79χρονης στο «Fatal Attraction», για την οποία ήταν τότε υποψήφια, είναι μία από τις σπουδαιότερες όλων των εποχών
Ένα σχόλιο για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου που κέρδισε η Σερ το 1988 για την ερμηνεία της στο «Moonstruck» έκανε ο Μάικλ Ντάγκλας, υποστηρίζοντας πως θα έπρεπε να είχε δοθεί στην Γκλεν Κλόουζ για τον ρόλο της στην ταινία «Fatal Attraction».
Ο 82χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο «The Graham Norton Show» μαζί με την Γκλεν Κλόουζ, τον Κίραν Κάλκιν και τη Ναόμι Άκι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, η 79χρονη ηθοποιός αστειεύτηκε σχετικά με την τιμητική βράβευση που θα λάβει στα Governors Awards τον Νοέμβριο, καθώς έχει προταθεί οκτώ φορές για Όσκαρ αλλά δεν έχει κερδίσει ποτέ και δήλωσε: «Μάλλον δεν θέλουν να νιώθουν πλέον ενοχές».
Τότε ο Ντάγκλας αναφώνησε: «Θα έπρεπε να είχε κερδίσει για το "Fatal Attraction"» και πρόσθεσε: «Ήταν υποψήφια, νομίζω, για τέταρτη φορά για το "Fatal Attraction". Η Σερ κέρδισε εκείνη τη χρονιά».
Ο παρουσιαστής Γκρέιαμ Νόρτον τον ρώτησε: «Ήταν για το "Moonstruck";».
«Ω, ουάου», σχολίασε τότε η συπαρουσιάστριά του, αφήνοντας να εννοηθεί πως συμφωνούσε με τον Ντάγκλας, προκαλώντας γέλια στο στούντιο.
Ο ηθοποιός συνέχισε: «Το ξέρω. Αυτό λέγαμε όλοι».
«Η μπηχτή! Η μπηχτή, φίλε!», σχολίασε η 35χρονη Ναόμι Άκι.
Ο Ντάγκλας πρόσθεσε έπειτα ότι η ερμηνεία της Κλόουζ στο «Fatal Attraction» είναι μία από «τις σπουδαιότερες ερμηνείες όλων των εποχών».
Σύμφωνα με το Page Six, εκπρόσωπος της Σερ απάντησε για τη παραπάνω δήλωση του Ντάγκλας, δηλώνοντας πως μόνο αγάπη αισθάνεται για εκείνον: «Η Σερ λατρεύει τον Μάικλ Ντάγκλας», είπε.
Στο «Moonstruck», η τραγουδίστρια υποδύθηκε τη Λορέτα Καστορίνι, μια Ιταλοαμερικανίδα χήρα που ζει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και αποδέχεται την πρόταση γάμου του συντρόφου της, Τζόνι Καμαρέρι, τον οποίο υποδύθηκε ο Ντάνι Αϊέλο, αλλά στη συνέχεια ερωτεύεται τον αδελφό του, Ρόνι, που ενσάρκωσε ο Νίκολας Κέιτζ.
Ο 82χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο «The Graham Norton Show» μαζί με την Γκλεν Κλόουζ, τον Κίραν Κάλκιν και τη Ναόμι Άκι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, η 79χρονη ηθοποιός αστειεύτηκε σχετικά με την τιμητική βράβευση που θα λάβει στα Governors Awards τον Νοέμβριο, καθώς έχει προταθεί οκτώ φορές για Όσκαρ αλλά δεν έχει κερδίσει ποτέ και δήλωσε: «Μάλλον δεν θέλουν να νιώθουν πλέον ενοχές».
Τότε ο Ντάγκλας αναφώνησε: «Θα έπρεπε να είχε κερδίσει για το "Fatal Attraction"» και πρόσθεσε: «Ήταν υποψήφια, νομίζω, για τέταρτη φορά για το "Fatal Attraction". Η Σερ κέρδισε εκείνη τη χρονιά».
Michael Douglas shades Cher’s Oscar win for ‘Moonstruck’ https://t.co/nLY747DxhL pic.twitter.com/FQs9lFbtuk— Page Six (@PageSix) November 2, 2026
Ο παρουσιαστής Γκρέιαμ Νόρτον τον ρώτησε: «Ήταν για το "Moonstruck";».
«Ω, ουάου», σχολίασε τότε η συπαρουσιάστριά του, αφήνοντας να εννοηθεί πως συμφωνούσε με τον Ντάγκλας, προκαλώντας γέλια στο στούντιο.
Ο ηθοποιός συνέχισε: «Το ξέρω. Αυτό λέγαμε όλοι».
«Η μπηχτή! Η μπηχτή, φίλε!», σχολίασε η 35χρονη Ναόμι Άκι.
Ο Ντάγκλας πρόσθεσε έπειτα ότι η ερμηνεία της Κλόουζ στο «Fatal Attraction» είναι μία από «τις σπουδαιότερες ερμηνείες όλων των εποχών».
Σύμφωνα με το Page Six, εκπρόσωπος της Σερ απάντησε για τη παραπάνω δήλωση του Ντάγκλας, δηλώνοντας πως μόνο αγάπη αισθάνεται για εκείνον: «Η Σερ λατρεύει τον Μάικλ Ντάγκλας», είπε.
Στο «Moonstruck», η τραγουδίστρια υποδύθηκε τη Λορέτα Καστορίνι, μια Ιταλοαμερικανίδα χήρα που ζει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και αποδέχεται την πρόταση γάμου του συντρόφου της, Τζόνι Καμαρέρι, τον οποίο υποδύθηκε ο Ντάνι Αϊέλο, αλλά στη συνέχεια ερωτεύεται τον αδελφό του, Ρόνι, που ενσάρκωσε ο Νίκολας Κέιτζ.
Η Κλόουζ, από την άλλη πλευρά, είχε υποδυθεί την Άλεξ Φόρεστ στο «Fatal Attraction», μια γυναίκα που διατηρεί σχέση με τον παντρεμένο Νταν Γκάλαγκερ, τον οποίο υποδύθηκε ο Ντάγκλας, και στη συνέχεια τον καταδιώκει όταν εκείνος αποφασίζει να επιστρέψει στην οικογένειά του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα