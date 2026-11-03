Ο Μάικλ Ντάγκλας υποστήριξε ότι η Γκλεν Κλόουζ έπρεπε να είχε κερδίσει Όσκαρ το 1988 αντί για τη Σερ

Ο ηθοποιός θεωρεί ότι η ερμηνεία της 79χρονης στο «Fatal Attraction», για την οποία ήταν τότε υποψήφια, είναι μία από τις σπουδαιότερες όλων των εποχών