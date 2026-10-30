«Αν θες να είσαι μαζί μου, βάλε σε τάξη τη ζωή σου»: Το τελεσίγραφο της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στον Μάικλ Ντάγκλας και τα... πέντε τηλεφωνήματα
«Αν θες να είσαι μαζί μου, βάλε σε τάξη τη ζωή σου»: Το τελεσίγραφο της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στον Μάικλ Ντάγκλας και τα... πέντε τηλεφωνήματα
«Εκείνη την περίοδο είχα χωρίσει και έβγαινα και με άλλες, οπότε χρειάστηκε να τηλεφωνήσω σε πέντε γυναίκες για να διακόψω τις σχέσεις μας» περιέγραψε ο ηθοποιός για το ξεκίνημα της σχέσης τους
Τελεσίγραφο είχε δώσει η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στον Μάικλ Ντάγκλας όταν ξεκίνησαν τη σχέση τους. Ο 82χρονος ηθοποιός αποκάλυψε πως η κατά 25 χρόνια νεότερη σύζυγός του τον είχε προειδοποιήσει ότι έπρεπε να αλλάξει συμπεριφορά, αν ήθελε η σχέση τους να προχωρήσει.
Στην εκπομπή «The Graham Norton Show», ο Μάικλ Ντάγκλας περιέγραψε: «Όταν φλέρταρα την Κάθριν, μου είπε: “Αν πρόκειται να είμαστε μαζί, πρέπει να βάλεις σε τάξη τη ζωή σου”. Εκείνη την περίοδο είχα χωρίσει και έβγαινα και με άλλες γυναίκες, οπότε χρειάστηκε να τηλεφωνήσω σε πέντε γυναίκες για να διακόψω τις σχέσεις μας».
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρεται στο πώς έβαλε τέλος σε αυτές τις πέντε σχέσεις και μέσα από την αυτοβιογραφία του με τίτλο «One Helluva Ride», η οποία κυκλοφόρησε στις 6 Οκτωβρίου.
Μετά τον χωρισμό του από την πρώτη του σύζυγο, Ντιάντρα Λούκερ, το 1995, ο Ντάγκλας διατηρούσε σχέσεις με γυναίκες που ζούσαν σε διαφορετικές πόλεις. Ωστόσο, η Ζέτα Τζόουνς ξεκαθάρισε ότι επιθυμούσε μια αποκλειστική σχέση. «Της είπα: “Περίμενε εδώ, πρέπει να κάνω πέντε γρήγορα τηλεφωνήματα”. “Πέντε; Πρέπει να κάνεις πέντε τηλεφωνήματα;”», έγραψε στο βιβλίο του, περιγράφοντας την αντίδρασή της.
Ο Ντάγκλας και η Ζέτα Τζόουνς γνωρίστηκαν το 1998, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ στη Γαλλία, αφού εκείνος την είχε δει στην ταινία «Η Μάσκα του Ζορό». Εντυπωσιασμένος από την παρουσία της, ζήτησε αμέσως από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεών του να κανονίσει μια γνωριμία. Στην πρώτη τους συνάντηση, ο ηθοποιός είχε πει στη μελλοντική τότε σύζυγό του: «Ξέρεις, εγώ θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου».
Το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του, Ντίλαν, τον Αύγουστο του 2000, ενώ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς παντρεύτηκε στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης. Η κόρη τους, Κάρις, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2003.
Η αυτοβιογραφία του Μάικλ Ντάγκλας, με τίτλο «One Helluva Ride», έχει προκαλάσει σάλο στο Χόλιγουντ, καθώς ο 82χρονος ηθοποιός προχωρά σε αποκαλύψεις για την πολυτάραχη ερωτική του ζωή, τις απιστίες και τις κρυφές σχέσεις του με διάσημες γυναίκες. Μεταξύ άλλων, παραδέχεται ότι διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τις συμπρωταγωνίστριές του Κάθλιν Τέρνερ και Τζιν Τρίπλχορν, ενώ αναφέρεται και στην περίοδο που ήταν παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο, Ντιάντρα Λούκερ.
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, δεν είχε διαβάσει την αυτοβιογραφία του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Ντάγκλας, παρά τις προσωπικές αποκαλύψεις που περιλαμβάνει για την ερωτική του ζωή. Το επιβεβαίωσε και εκείνη από τη δική της μεριά, λέγοντας στην εκπομπή «Today»: «Όσο κι αν αγαπώ τον σύζυγό μου, όταν είμαι κουρασμένη το βράδυ, δεν έχω καμία διάθεση να διαβάσω γι’ αυτόν. Καμία απολύτως».
Στην εκπομπή «The Graham Norton Show», ο Μάικλ Ντάγκλας περιέγραψε: «Όταν φλέρταρα την Κάθριν, μου είπε: “Αν πρόκειται να είμαστε μαζί, πρέπει να βάλεις σε τάξη τη ζωή σου”. Εκείνη την περίοδο είχα χωρίσει και έβγαινα και με άλλες γυναίκες, οπότε χρειάστηκε να τηλεφωνήσω σε πέντε γυναίκες για να διακόψω τις σχέσεις μας».
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρεται στο πώς έβαλε τέλος σε αυτές τις πέντε σχέσεις και μέσα από την αυτοβιογραφία του με τίτλο «One Helluva Ride», η οποία κυκλοφόρησε στις 6 Οκτωβρίου.
Catherine Zeta-Jones Told Michael Douglas He Needed to ‘Clean’ His ‘Act Up’ Before Dating Her https://t.co/MlyX3vFmwk— People (@people) October 30, 2026
Ο Ντάγκλας και η Ζέτα Τζόουνς γνωρίστηκαν το 1998, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ στη Γαλλία, αφού εκείνος την είχε δει στην ταινία «Η Μάσκα του Ζορό». Εντυπωσιασμένος από την παρουσία της, ζήτησε αμέσως από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεών του να κανονίσει μια γνωριμία. Στην πρώτη τους συνάντηση, ο ηθοποιός είχε πει στη μελλοντική τότε σύζυγό του: «Ξέρεις, εγώ θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου».
Το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του, Ντίλαν, τον Αύγουστο του 2000, ενώ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς παντρεύτηκε στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης. Η κόρη τους, Κάρις, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2003.
Η αυτοβιογραφία του Μάικλ Ντάγκλας, με τίτλο «One Helluva Ride», έχει προκαλάσει σάλο στο Χόλιγουντ, καθώς ο 82χρονος ηθοποιός προχωρά σε αποκαλύψεις για την πολυτάραχη ερωτική του ζωή, τις απιστίες και τις κρυφές σχέσεις του με διάσημες γυναίκες. Μεταξύ άλλων, παραδέχεται ότι διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τις συμπρωταγωνίστριές του Κάθλιν Τέρνερ και Τζιν Τρίπλχορν, ενώ αναφέρεται και στην περίοδο που ήταν παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο, Ντιάντρα Λούκερ.
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, δεν είχε διαβάσει την αυτοβιογραφία του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Ντάγκλας, παρά τις προσωπικές αποκαλύψεις που περιλαμβάνει για την ερωτική του ζωή. Το επιβεβαίωσε και εκείνη από τη δική της μεριά, λέγοντας στην εκπομπή «Today»: «Όσο κι αν αγαπώ τον σύζυγό μου, όταν είμαι κουρασμένη το βράδυ, δεν έχω καμία διάθεση να διαβάσω γι’ αυτόν. Καμία απολύτως».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα