«Αν θες να είσαι μαζί μου, βάλε σε τάξη τη ζωή σου»: Το τελεσίγραφο της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στον Μάικλ Ντάγκλας και τα... πέντε τηλεφωνήματα