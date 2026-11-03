Η Ριάνα πόζαρε με κόκκινο δαντελένιο κορμάκι και ψηλές μαύρες κάλτσες για τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια της εταιρείας εσωρούχων της
Η Ριάνα πόζαρε με κόκκινο δαντελένιο κορμάκι και ψηλές μαύρες κάλτσες για τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια της εταιρείας εσωρούχων της
Επειδή σας αξίζει κάτι παραπάνω αυτές τις γιορτές, έγραψε η 38χρονη τραγουδίστρια
Με κόκκινο δαντελένιο κορμάκι και ψηλές μαύρες κάλτσες πόζαρε η Ριάνα για τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια της εταιρείας εσωρούχων της.
Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του brand Savage X Fenty στο Instagram, η τραγουδίστρια παρουσιάζεται φορώντας το αποκαλυπτικό εσώρουχο, μπροστά από χριστουγεννιάτικα δέντρα με κόκκινες και ροζ κορδέλες αντί για στολίδια, καθώς και δώρα τυλιγμένα με ασημένιο περιτύλιγμα.
«Επειδή σας αξίζει κάτι παραπάνω αυτές τις γιορτές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η 38χρονη, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν στα σχόλια με emojis φωτιάς και κόκκινες καρδιές.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η νέα ανάρτηση της Ριάνα έρχεται λίγο μετά την αποκάλυψή της για το τεράστιο αρχείο με ακυκλοφόρητα τραγούδια που έχει συγκεντρώσει, σχεδόν μία δεκαετία μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της ολοκληρωμένου άλμπουμ.
Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok για τη Fenty Beauty, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε πόσα ακυκλοφόρητα τραγούδια έχει στην κατοχή της και αφού αρχικά κοίταξε αλλού και χαμογέλασε, είπε χαρακτηριστικά: «Αν υπάρχουν 10 προϊόντα σε ένα θησαυροφυλάκιο, τότε έχω τουλάχιστον 17 θησαυροφυλάκια», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει περίπου 170 τραγούδια που δεν έχουν κυκλοφορήσει.
Η Ριάνα δεν αποκάλυψε πότε σκοπεύει να δώσει στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο υλικό, όμως η δήλωσή της προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.
Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του brand Savage X Fenty στο Instagram, η τραγουδίστρια παρουσιάζεται φορώντας το αποκαλυπτικό εσώρουχο, μπροστά από χριστουγεννιάτικα δέντρα με κόκκινες και ροζ κορδέλες αντί για στολίδια, καθώς και δώρα τυλιγμένα με ασημένιο περιτύλιγμα.
«Επειδή σας αξίζει κάτι παραπάνω αυτές τις γιορτές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η 38χρονη, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν στα σχόλια με emojis φωτιάς και κόκκινες καρδιές.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η νέα ανάρτηση της Ριάνα έρχεται λίγο μετά την αποκάλυψή της για το τεράστιο αρχείο με ακυκλοφόρητα τραγούδια που έχει συγκεντρώσει, σχεδόν μία δεκαετία μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της ολοκληρωμένου άλμπουμ.
Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok για τη Fenty Beauty, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε πόσα ακυκλοφόρητα τραγούδια έχει στην κατοχή της και αφού αρχικά κοίταξε αλλού και χαμογέλασε, είπε χαρακτηριστικά: «Αν υπάρχουν 10 προϊόντα σε ένα θησαυροφυλάκιο, τότε έχω τουλάχιστον 17 θησαυροφυλάκια», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει περίπου 170 τραγούδια που δεν έχουν κυκλοφορήσει.
Η Ριάνα δεν αποκάλυψε πότε σκοπεύει να δώσει στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο υλικό, όμως η δήλωσή της προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.
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