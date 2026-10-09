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Η Ριάνα έχει τουλάχιστον 170 ακυκλοφόρητα τραγούδια στο συρτάρι της
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Ριάνα Τραγούδια Μουσική

Η Ριάνα έχει τουλάχιστον 170 ακυκλοφόρητα τραγούδια στο συρτάρι της

Το τελευταίο της άλμπουμ, «ANTI» κυκλοφόρησε το 2016 και παρέμεινε για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200

Η Ριάνα έχει τουλάχιστον 170 ακυκλοφόρητα τραγούδια στο συρτάρι της
Ιωάννα Μαρίνου
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Τουλάχιστον 170 ακυκλοφόρητα τραγούδια φέρεται να έχει στο αρχείο της η Ριάνα, όπως αποκάλυψε η ίδια με τον δικό της, χιουμοριστικό τρόπο, αφήνοντας τους θαυμαστές της να περιμένουν με ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία την κυκλοφορία νέας μουσικής.

Η 38χρονη τραγουδίστρια πραγματοποίησε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ζωντανή μετάδοση στο TikTok, στο πλαίσιο της προώθησης νέων προϊόντων της εταιρείας καλλυντικών της. Κατά τη διάρκεια του live, απάντησε σε ερώτηση θαυμαστή που ήθελε να μάθει πόσα ακυκλοφόρητα τραγούδια έχει συγκεντρώσει στο αρχείο της.

Η Ριάνα έκανε πρόχειρα μαθηματικά, απαντώντας ότι έχει «τουλάχιστον» 170 τραγούδια. Όπως είπε: «Αν υπάρχουν 10 προϊόντα σε ένα θησαυροφυλάκιο, τότε έχω τουλάχιστον 17 θησαυροφυλάκια». Με βάση τον συλλογισμό της, τα 17 «θησαυροφυλάκια» των 10 τραγουδιών αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 170 ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις.

Οι δηλώσεις της έρχονται μετά την αποκάλυψη του συντρόφου της, ASAP Rocky, τον Αύγουστο, ότι η τραγουδίστρια έχει επιστρέψει στο στούντιο και δουλεύει πάνω σε νέα μουσική. Σε συνέντευξή του στον Τζέισον Λι, ο ράπερ είπε: «Ναι, βρίσκεται στο στούντιο αυτή τη στιγμή», παραδεχόμενος αμέσως μετά ότι ίσως δεν έπρεπε να αποκαλύψει την πληροφορία. «Ναι, το είπα. Συγγνώμη, αγάπη μου. Δουλεύει, δημιουργεί πραγματικά. Ωχ, θα μπλέξω μετά από αυτό» πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, η Ριάνα δεν έχει δώσει σαφείς πληροφορίες για το πότε σκοπεύει να κυκλοφορήσει νέα κομμάτια. Η τελευταία της κυκλοφορία ήταν το 2025, όταν συμμετείχε στο soundtrack της ταινίας «Smurfs» με το τραγούδι «Friend of Mine».

Το τελευταίο της άλμπουμ, «ANTI» κυκλοφόρησε το 2016 και παρέμεινε για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Παρότι έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του, ο δίσκος εξακολουθεί να βρίσκεται στο αμερικανικό chart, ενώ οι θαυμαστές της, γνωστοί ως Navy, εξακολουθούν να περιμένουν το επόμενο μουσικό της βήμα.

Τον Ιούλιο, η Ριάνα επέστρεψε στη σκηνή συμμετέχοντας στη συναυλία «Extra Innings» του Jay-Z, ερμηνεύοντας τα τραγούδια «Run This Town» και «Bitch Better Have My Money».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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