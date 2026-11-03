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Ο Μπράιαν Μέι ξεκαθάρισε ότι κάνει ένα διάλειμμα από τις περιοδείες με τους Queen
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Μπράιαν Μέι Queen περιοδεία

Ο Μπράιαν Μέι ξεκαθάρισε ότι κάνει ένα διάλειμμα από τις περιοδείες με τους Queen

Ο 79χρονος κιθαρίστας διευκρίνισε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν και ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ξανά με το συγκρότημα

Ο Μπράιαν Μέι ξεκαθάρισε ότι κάνει ένα διάλειμμα από τις περιοδείες με τους Queen
Ένα διάλειμμα από τις περιοδείες με τους Queen κάνει ο Μπράιαν Μέι, ο οποίος διευκρίνισε ότι δεν αποχωρεί οριστικά από αυτές. Ο 79χρονος κιθαρίστας δήλωσε ότι τα προηγούμενα σχόλιά του παρερμηνεύτηκαν και ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ξανά με το συγκρότημα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Το ιδρυτικό μέλος των Queen επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να δεσμευτεί πλέον σε εξαντλητικές περιοδείες εννεάμηνης διάρκειας, καθώς προτιμά να διατηρεί την ευελιξία στο πρόγραμμά του. Ο μουσικός αξιοποιεί τον χρόνο της αποχής του για να βρίσκεται με την οικογένειά του, να διεξάγει έρευνες στην αστροφυσική και να συμμετέχει σε δράσεις για την προστασία των ζώων.

Οι θαυμαστές είχαν ανησυχήσει προηγουμένως ότι οι Queen δεν θα πραγματοποιούσαν ποτέ ξανά περιοδεία, αφότου ο Μέι δήλωσε στους «Times» ότι, κατά τη γνώμη του, τα 50 χρόνια συνεχών περιοδειών είναι αρκετά.

Σε συνέντευξη του τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Rolling Stone, ο ντράμερ του θρυλικού ροκ συγκροτήματος, Ρότζερ Τέιλορ απέρριψε την ιδέα να ανακοινώσει αποχαιρετιστήρια περιοδεία και είχε δηλώσει ότι πιστεύει ότι οι Queen θα μπορούσαν να συνεχίσουν.

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