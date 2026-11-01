Ρένια Λουιζίδου: Μετά το «Καφέ της Χαράς» αρνήθηκα συνειδητά προτάσεις για κωμικά σίριαλ που έγιναν μεγάλες επιτυχίες
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Ρένια Λουιζίδου Το Καφέ της Χαράς

Ρένια Λουιζίδου: Μετά το «Καφέ της Χαράς» αρνήθηκα συνειδητά προτάσεις για κωμικά σίριαλ που έγιναν μεγάλες επιτυχίες

«Είχα αρκετή αντίληψη για να καταλάβω ότι αν συνεχίσω να κάνω μόνο αυτό, δεν θα κάνω ποτέ τίποτε άλλο», εξήγησε η ηθοποιός

Ρένια Λουιζίδου: Μετά το «Καφέ της Χαράς» αρνήθηκα συνειδητά προτάσεις για κωμικά σίριαλ που έγιναν μεγάλες επιτυχίες
Ιωάννα Μαρίνου
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Ενδιαφέρουσες προτάσεις που δέχτηκε μετά το «Καφέ της Χαράς» και αποδείχτηκε πως έκαναν μεγάλη επιτυχία αρνήθηκε συνειδητά η Ρένια Λουιζίδου και εξήγησε γιατί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, η ηθοποιός δήλωσε ότι αντιλήφθηκε από νωρίς πως εάν δεν έκανε κάτι διαφορετικό, θα ταυτιζόταν μονάχα με τον ρόλο της «Χαράς» και δεν θα μπορούσε να δοκιμαστεί σε νέους ρόλους στο μέλλον. Η επόμενή της κίνηση, λοιπόν, ήταν να παίξει σε δράματα, τονίζοντας πως τότε είχε τη δυνατότητα να επιλέξει, ενώ προηγουμένως δεν μπορούσε.

Όπως ανέφερε η Ρένια Λουιζίδου: «Μου ζητούσαν συνέχεια αυτό και είχα αρκετή αντίληψη για να καταλάβω ότι αν συνεχίσω να κάνω μόνο αυτό, δεν θα κάνω ποτέ τίποτε άλλο. Ήταν πιο δύσκολο μετά, παρά πριν, για εμένα. Είχα αρχίσει να το καταλαβαίνω και το επιδίωκα. Μετά το “Καφέ της Χαράς” είχα ενδιαφέρουσες προτάσεις και προτάσεις που έγιναν μεγάλες επιτυχίες σε κωμικά σίριαλ. Τις αρνήθηκα προσπαθώντας να κάνω κάτι άλλο, γιατί καταλάβαινα τόσο πολύ που έχουν αγαπήσει τη "Χαρά", ό,τι κι αν με δουν να κάνω, δεν θα είναι στο ίδιο επίπεδο. Ακόμα και καταπληκτική να είμαι, πρέπει να στρίψω και να δούνε κάτι άλλο από εμένα και να μην είναι συγκρίσιμο με αυτό που αγαπήσανε τόσο πολύ. Οπότε έκανα καπάκι δύο δραματικές σειρές. Μου έδωσαν την ευκαιρία από τον ΑΝΤ1. Η πρώτη ήταν η “Η Ιωάννα της καρδιάς” και μετά ήταν η “Κλεμμένη ζωή”».

Δείτε το βίντεο


Η ηθοποιός συμπλήρωσε έπειτα: «Εκεί το έκανα συνειδητά γιατί είχα αρχίσει να καταλαβαίνω πολύ τι γίνεται, ενώ πριν έπρεπε να επιλέξω μόνο όσα τύχαιναν στο δρόμο μου, δεν μπορούσα να το οδηγήσω λίγο κι εγώ».
Ιωάννα Μαρίνου
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