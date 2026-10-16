Ρένια Λουιζίδου: Δεν έχω ψάξει τον εαυτό μου στο διαδίκτυο, αν μπεις σε αυτή τη διαδικασία είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο
Ρένια Λουιζίδου: Δεν έχω ψάξει τον εαυτό μου στο διαδίκτυο, αν μπεις σε αυτή τη διαδικασία είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο
Γιατί να στενοχωρηθώ; Δεν χρησιμοποιώ το διαδίκτυο με αυτόν τον τρόπο, ούτε social media έχω, είπε η ηθοποιός
Στην επιλογή να μην αναζητά πληροφορίες για τον εαυτό της στο διαδίκτυο αναφέρθηκε η Ρένια Λουιζίδου, παρομοιάζοντας τη διαδικασία με ένα «βαρέλι χωρίς πάτο».
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μιλώντας για το ενδεχόμενο να αναζητήσει τι γράφεται για την ίδια. Η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν έχει λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί τις απόψεις των άλλων για την επαγγελματική ή κοινωνική της πορεία.
Όπως τόνισε, θεωρεί ότι η αναζήτηση σχολίων με αυτόν τον τρόπο θα της προκαλέσει περισσότερο άγχος και πίεση παρά ικανοποίηση: «Δεν έχω ψάξει τον εαυτό μου στο διαδίκτυο να δω τι γράφουν για εμένα. Γιατί να στενοχωρηθώ; Δεν το χρησιμοποιώ με αυτόν τον τρόπο το διαδίκτυο, ούτε social media έχω, ούτε το χρησιμοποιώ για να δω εγώ πού κινούμαι επαγγελματικά ή κοινωνικά, τι νομίζουν για εμένα. Νομίζω, ότι αν μπεις σε αυτή τη διαδικασία είναι ένα παιχνίδι, ένα βαρέλι χωρίς πάτο, δεν μπορείς να σταματήσεις πουθενά. Είναι περισσότερο παράγοντας άγχους και πίεσης, παρά χαράς».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μιλώντας για το ενδεχόμενο να αναζητήσει τι γράφεται για την ίδια. Η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν έχει λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί τις απόψεις των άλλων για την επαγγελματική ή κοινωνική της πορεία.
Όπως τόνισε, θεωρεί ότι η αναζήτηση σχολίων με αυτόν τον τρόπο θα της προκαλέσει περισσότερο άγχος και πίεση παρά ικανοποίηση: «Δεν έχω ψάξει τον εαυτό μου στο διαδίκτυο να δω τι γράφουν για εμένα. Γιατί να στενοχωρηθώ; Δεν το χρησιμοποιώ με αυτόν τον τρόπο το διαδίκτυο, ούτε social media έχω, ούτε το χρησιμοποιώ για να δω εγώ πού κινούμαι επαγγελματικά ή κοινωνικά, τι νομίζουν για εμένα. Νομίζω, ότι αν μπεις σε αυτή τη διαδικασία είναι ένα παιχνίδι, ένα βαρέλι χωρίς πάτο, δεν μπορείς να σταματήσεις πουθενά. Είναι περισσότερο παράγοντας άγχους και πίεσης, παρά χαράς».
Δείτε το βίντεο
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