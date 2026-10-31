Όλγα Πολίτου: Ο χωρισμός λόγω του επαγγέλματός της, ο γάμος της μητέρας της στα 14 και η επιλογή της να μην κάνει παιδιά
Όλγα Πολίτου: Ο χωρισμός λόγω του επαγγέλματός της, ο γάμος της μητέρας της στα 14 και η επιλογή της να μην κάνει παιδιά
«Η μαμά μου δεκαεννιά ετών ήταν ήδη με τρία παιδιά, το δικαστήριο είπε για τον πρώτο της άντρα "ούτε στα πενήντα μέτρα δεν την πλησιάζει"», περιέγραψε η ηθοποιός
Μία εξομολόγηση έκανε η Όλγα Πολίτου για το παρελθόν της, μιλώντας για το διαζύγιο που πήρε λόγω του επαγγέλματός της, για τον γάμο της μητέρας της σε ηλικία 14 ετών, καθώς και για την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε αρχικά στον πρώτο της γάμο, εξηγώντας πως ο σύζυγός της δεν περίμενε ότι θα τα κατάφερνε στον χώρο της υποκριτικής και όταν η επιτυχία ήρθε στη ζωή της, οδηγήθηκαν στον χωρισμό.
Όπως περιέγραψε η Όλγα Πολίτου: «Τον πρώτο μου άντρα τον γνώρισα όταν ήμουν ακόμα στη Δραματική Σχολή. Ήμουν πολύ νέο κοριτσάκι. Όταν τον ρώτησε η μητέρα μου "Αφού το ήξερες, γιατί την άφησες την Όλγα να προχωρήσει;" , της είπε "Δεν το φανταζόμουν, γιατί σκεφτόμουν ότι με τον χαρακτήρα που έχει, δεν πρόκειται να προχωρήσει. Τελικά έπεσα έξω". Επειδή ήμουν ντροπαλή, δεν έπαιρνα ένα τηλέφωνο να ζητήσω δουλειά, ήμουν λίγο κομπιασμένη, πολύ συνεσταλμένη κάποιες φορές» και τόνισε για το τέλος στον γάμο τους: «Δεν είναι να ζούμε με δυστυχία και να είμαστε συντετριμμένοι. Δεν είχε γκρίνια, είχε μεγάλη άρνηση».
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Αναφερόμενη στην οικογένειά της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η μητέρα της, καθώς παντρεύτηκε πολύ μικρή: «Τη μητέρα μου την είχαν παντρέψει τότε δεκατεσσάρων ετών και δεκαπέντε γέννησε. Δεκαεννιά ετών ήταν ήδη με τρία παιδιά. Σχεδόν χώρισε κιόλας στα δεκαεννιά. Εκεί στα δεκαεννιά - είκοσι», σημείωσε.
«Έκανε και η μαμά μου δύο γάμους και στον δεύτερο γάμο έκανε τα τέσσερα παιδιά», συμπλήρωσε έπειτα και εξήγησε πως ήθελε να πάρει μαζί της και τα παιδιά από τον πρώτο της γάμο, αλλά δεν τα κατάφερε: «Δεν της τα δώσανε, παρόλο που τα ζήτησε ο μπαμπάς μου να έρθουν τα παιδιά στη μάνα. Και όταν αρνήθηκε η οικογένεια, είπε "Τουλάχιστον το κορίτσι. Δώστε το κορίτσι στη μαμά". Και είπανε όχι. Αλλά δεν έφταιγε καθόλου η μαμά μου σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Καθόλου όμως».
Ο χωρισμός της μητέρας της από τον πρώτο της γάμο ήταν πολύ έντονος: «Δεν είναι ότι χώρισε. Συνέβη ένα πολύ σοβαρό γεγονός από τον πρώτο της άντρα, που αυτό δημιούργησε θέμα του χωρισμού. Είπε το δικαστήριο "ούτε στα πενήντα μέτρα δεν την πλησιάζει"».
Όταν η Όλγα Πολίτου ρωτήθηκε εάν τα παραπάνω γεγονότα επηρέασαν την απόφασή της να μην δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, απάντησε: «Όχι, δεν νομίζω πως υπήρξε κάποια σκέψη, ούτε εγωισμός».
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε αρχικά στον πρώτο της γάμο, εξηγώντας πως ο σύζυγός της δεν περίμενε ότι θα τα κατάφερνε στον χώρο της υποκριτικής και όταν η επιτυχία ήρθε στη ζωή της, οδηγήθηκαν στον χωρισμό.
Όπως περιέγραψε η Όλγα Πολίτου: «Τον πρώτο μου άντρα τον γνώρισα όταν ήμουν ακόμα στη Δραματική Σχολή. Ήμουν πολύ νέο κοριτσάκι. Όταν τον ρώτησε η μητέρα μου "Αφού το ήξερες, γιατί την άφησες την Όλγα να προχωρήσει;" , της είπε "Δεν το φανταζόμουν, γιατί σκεφτόμουν ότι με τον χαρακτήρα που έχει, δεν πρόκειται να προχωρήσει. Τελικά έπεσα έξω". Επειδή ήμουν ντροπαλή, δεν έπαιρνα ένα τηλέφωνο να ζητήσω δουλειά, ήμουν λίγο κομπιασμένη, πολύ συνεσταλμένη κάποιες φορές» και τόνισε για το τέλος στον γάμο τους: «Δεν είναι να ζούμε με δυστυχία και να είμαστε συντετριμμένοι. Δεν είχε γκρίνια, είχε μεγάλη άρνηση».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη στην οικογένειά της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η μητέρα της, καθώς παντρεύτηκε πολύ μικρή: «Τη μητέρα μου την είχαν παντρέψει τότε δεκατεσσάρων ετών και δεκαπέντε γέννησε. Δεκαεννιά ετών ήταν ήδη με τρία παιδιά. Σχεδόν χώρισε κιόλας στα δεκαεννιά. Εκεί στα δεκαεννιά - είκοσι», σημείωσε.
«Έκανε και η μαμά μου δύο γάμους και στον δεύτερο γάμο έκανε τα τέσσερα παιδιά», συμπλήρωσε έπειτα και εξήγησε πως ήθελε να πάρει μαζί της και τα παιδιά από τον πρώτο της γάμο, αλλά δεν τα κατάφερε: «Δεν της τα δώσανε, παρόλο που τα ζήτησε ο μπαμπάς μου να έρθουν τα παιδιά στη μάνα. Και όταν αρνήθηκε η οικογένεια, είπε "Τουλάχιστον το κορίτσι. Δώστε το κορίτσι στη μαμά". Και είπανε όχι. Αλλά δεν έφταιγε καθόλου η μαμά μου σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Καθόλου όμως».
Ο χωρισμός της μητέρας της από τον πρώτο της γάμο ήταν πολύ έντονος: «Δεν είναι ότι χώρισε. Συνέβη ένα πολύ σοβαρό γεγονός από τον πρώτο της άντρα, που αυτό δημιούργησε θέμα του χωρισμού. Είπε το δικαστήριο "ούτε στα πενήντα μέτρα δεν την πλησιάζει"».
Όταν η Όλγα Πολίτου ρωτήθηκε εάν τα παραπάνω γεγονότα επηρέασαν την απόφασή της να μην δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, απάντησε: «Όχι, δεν νομίζω πως υπήρξε κάποια σκέψη, ούτε εγωισμός».
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