Θάνος Τοκάκης για τον θάνατο του αδελφού του: Πέντε χρόνια μετά, τον φέρω μέσα μου
Θάνος Τοκάκης για τον θάνατο του αδελφού του: Πέντε χρόνια μετά, τον φέρω μέσα μου
Δεν υπάρχει κάτι που δεν πρόλαβα να του πω όσο ζούσε, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Πέντε χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο Θάνος Τοκάκης έχασε τον αδελφό του και, όπως εξομολογήθηκε, τον «κουβαλάει» μέσα του και πάντα προσπαθεί να σκέφτεται όπως εκείνος.
Ο ηθοποιός μίλησε αρχικά για τον τρόπο που βιώνει το πένθος γενικά στη ζωή του: «Οι άνθρωποι δεν φεύγουν, για μένα. Δηλαδή όσοι σε σημαδεύουν, δεν φεύγουν από μέσα σου. Υπάρχουν σαν κύματα. Δηλαδή εγώ αυτό αισθάνομαι. Και αν θέλω να αφήσω και εγώ κάτι πίσω μου είναι αυτό. Όχι να θυμούνται την φάτσα μου, να θυμούνται πράγματα που έχω κάνει τα οποία θα επηρεάσουν κάποιους άλλους ανθρώπους με τη σειρά τους», είπε το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Ένας κι ένας».
Και τότε συμπλήρωσε για τον αδελεφό του: «Κάπως έτσι κουβαλάω και εγώ τον αδελφό μου. Δηλαδή πέντε χρόνια μετά, όταν υπάρχει αυτή η απόσταση από τα πράγματα, δεν μπορώ παρά να τον φέρω μέσα μου. Να έχω ένα σημείο αναφοράς σε σχέση με το πως θα σκεφτόταν ο ίδιος. Αυτό είναι στην καθημερινότητα μου και είναι, για μένα, καύσιμο καθημερινό».
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Ο Θάνος Τοκάκης αναφέρθηκε ακόμη στις τύψεις που πολλές φορές τον κατακλύζουν, καθώς ο ίδιος έμεινε πίσω, ωστόσο δήλωσε πως χαίρεται γιατί πρόλαβε να πει στον αδελφό του όλα όσα ήθελε: «Δεν υπάρχει κάτι που δεν πρόλαβα να του πω όσο ζούσε. Τα λέγαμε όλα και, προς το τέλος της ζωής του, ανταλλάξαμε και πιο βαθιά πράγματα. Νομίζω όμως πως και σε όλη μας την πορεία, ακόμα και πράγματα που δεν έχουν ειπωθεί, είναι και αυτά μέρος αυτής της σχέσης», δήλωσε.
Ο αδελφός του ηθοποιού έφυγε από τη ζωή μετά από μία σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Όπως επισήμανε, δεν είχαν συζητήσει μεταξύ τους όταν ενημερώθηκαν πως πλησίαζε το τέλος: «Δεν το συζητήσαμε όταν έμαθα ότι δεν υπάρχει επιστροφή», τόνισε.
Ο ηθοποιός μίλησε αρχικά για τον τρόπο που βιώνει το πένθος γενικά στη ζωή του: «Οι άνθρωποι δεν φεύγουν, για μένα. Δηλαδή όσοι σε σημαδεύουν, δεν φεύγουν από μέσα σου. Υπάρχουν σαν κύματα. Δηλαδή εγώ αυτό αισθάνομαι. Και αν θέλω να αφήσω και εγώ κάτι πίσω μου είναι αυτό. Όχι να θυμούνται την φάτσα μου, να θυμούνται πράγματα που έχω κάνει τα οποία θα επηρεάσουν κάποιους άλλους ανθρώπους με τη σειρά τους», είπε το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Ένας κι ένας».
Και τότε συμπλήρωσε για τον αδελεφό του: «Κάπως έτσι κουβαλάω και εγώ τον αδελφό μου. Δηλαδή πέντε χρόνια μετά, όταν υπάρχει αυτή η απόσταση από τα πράγματα, δεν μπορώ παρά να τον φέρω μέσα μου. Να έχω ένα σημείο αναφοράς σε σχέση με το πως θα σκεφτόταν ο ίδιος. Αυτό είναι στην καθημερινότητα μου και είναι, για μένα, καύσιμο καθημερινό».
Δείτε το βίντεο
Ο Θάνος Τοκάκης αναφέρθηκε ακόμη στις τύψεις που πολλές φορές τον κατακλύζουν, καθώς ο ίδιος έμεινε πίσω, ωστόσο δήλωσε πως χαίρεται γιατί πρόλαβε να πει στον αδελφό του όλα όσα ήθελε: «Δεν υπάρχει κάτι που δεν πρόλαβα να του πω όσο ζούσε. Τα λέγαμε όλα και, προς το τέλος της ζωής του, ανταλλάξαμε και πιο βαθιά πράγματα. Νομίζω όμως πως και σε όλη μας την πορεία, ακόμα και πράγματα που δεν έχουν ειπωθεί, είναι και αυτά μέρος αυτής της σχέσης», δήλωσε.
Ο αδελφός του ηθοποιού έφυγε από τη ζωή μετά από μία σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Όπως επισήμανε, δεν είχαν συζητήσει μεταξύ τους όταν ενημερώθηκαν πως πλησίαζε το τέλος: «Δεν το συζητήσαμε όταν έμαθα ότι δεν υπάρχει επιστροφή», τόνισε.
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