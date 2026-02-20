Θάνος Τοκάκης: Το βραβείο Χορν έθρεψε τη ματαιοδοξία μου, αλλά μόνο θετικά λειτούργησε
Θάνος Τοκάκης: Το βραβείο Χορν έθρεψε τη ματαιοδοξία μου, αλλά μόνο θετικά λειτούργησε
Δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις, διευκρίνισε για τη βράβευσή του το 2011
Τον τρόπο με τον οποίο τον επηρέασε η βράβευσή του με το βραβείο Χορν, πριν από 25 χρόνια, περιέγραψε ο Θάνος Τοκάκης. Η διάκριση ενίσχυσε τις φιλοδοξίες, αλλά και τη ματαιοδοξία του, χωρίς όμως να έχει αρνητική επίδραση. Όπως είπε ο ηθοποιός, μόνο θετική ήταν η επιρροή του.
Ο Θάνος Τοκάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική», το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο βραβείο Χορν. «Ήταν άλλες οι προσδοκίες που είχα τότε για τον εαυτό μου και άλλος ο τρόπος που εισέπραττα ένα βραβείο. Εκείνη την εποχή ο τρόπος που το εισέπραξα είχε άλλη δυναμική μέσα μου. Τώρα, από το πρίσμα των 15 χρόνων που έχουν περάσει, είναι τελείως διαφορετικό. Είχε πολύ μεγάλη χαρά. Έθρεψε τις φιλοδοξίες μου τότε και τη ματαιοδοξία μου αρκετά, μπορώ να πω. Και μόνο θετικά μπορώ να πω ότι λειτούργησε. Δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις», ανέφερε αρχικά.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:00
Ερωτηθείς για το αν μετά τη συγκεκριμένη διάκριση άλλαξε η στάση των συναδέλφων του απέναντί του, ο Θάνος Τοκάκης σχολίασε: «Είναι ένα πρακτικό επάγγελμα. Πρακτικά δείχνεις ποια είναι η δουλειά σου, έτσι και αλλιώς».
Κλείνοντας, τόνισε πως τον χαροποιεί ιδιαίτερα το να του απονέμουν ένα βραβείο. «Είναι ωραία τα βραβεία. Μ’ αρέσουν. Προσπαθώ να τους δίνω το χώρο που τους αξίζουν», κατέληξε.
Ο Θάνος Τοκάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική», το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο βραβείο Χορν. «Ήταν άλλες οι προσδοκίες που είχα τότε για τον εαυτό μου και άλλος ο τρόπος που εισέπραττα ένα βραβείο. Εκείνη την εποχή ο τρόπος που το εισέπραξα είχε άλλη δυναμική μέσα μου. Τώρα, από το πρίσμα των 15 χρόνων που έχουν περάσει, είναι τελείως διαφορετικό. Είχε πολύ μεγάλη χαρά. Έθρεψε τις φιλοδοξίες μου τότε και τη ματαιοδοξία μου αρκετά, μπορώ να πω. Και μόνο θετικά μπορώ να πω ότι λειτούργησε. Δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις», ανέφερε αρχικά.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:00
Ερωτηθείς για το αν μετά τη συγκεκριμένη διάκριση άλλαξε η στάση των συναδέλφων του απέναντί του, ο Θάνος Τοκάκης σχολίασε: «Είναι ένα πρακτικό επάγγελμα. Πρακτικά δείχνεις ποια είναι η δουλειά σου, έτσι και αλλιώς».
Κλείνοντας, τόνισε πως τον χαροποιεί ιδιαίτερα το να του απονέμουν ένα βραβείο. «Είναι ωραία τα βραβεία. Μ’ αρέσουν. Προσπαθώ να τους δίνω το χώρο που τους αξίζουν», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα