Γέννησε η Βίκυ Παπαδοπούλου: Πατέρας για πρώτη φορά ο Θάνος Τοκάκης
Η ηθοποιός κράτησε την εγκυμοσύνη της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Θάνος Τοκάκης και η Βίκυ Παπαδοπούλου.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άρη Καβατζίκη το οποίο έφερε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στην εκπομπή «Buongiorno», οι δύο ηθοποιοί απέκτησαν αγόρι. Όλο το διάστημα της εγκυμοσύνης της Βίκυς Παπαδοπούλου κατάφεραν να κρατήσουν το γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για προσωπικούς τους λόγους.
Η Βίκυ Παπαδοπούλου και ο Θάνος Τοκάκης διατηρούν σχέση πάνω δέκα χρόνια και παντρεύτηκαν πριν από εννέα χρόνια, στις 3 Σεπτεμβρίου 2017, στην Πάτμο. Πρόσφατα, ο ηθοποιός μίλησε σε συνέντευξή του για τη σύζυγό του και δήλωσε πως δεν μπορεί να ζωήσει χωρίς εκείνη: «Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που κατάλαβα στην πορεία της σχέσης μου, προσπαθώντας να μάθω και εγώ να βρω τη δική μου την αλήθεια, είναι μία πολύ σκληρή αλήθεια, ότι δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τον άλλον, όταν καταλαβαίνεις ότι μπορείς να μείνεις και μόνος σου. Δηλαδή όταν συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι μπορώ να είμαι και μόνος μου, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη Βίκυ. Όλες οι σχέσεις έχουν καλά πράγματα, έχουν και κακά πράγματα και πρέπει να το αποδέχεσαι και αυτό το πράγμα», είπε.
