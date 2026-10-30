Δεν θέλω ο γιος μου να μισεί τη μητέρα του, δήλωσε ο πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι μετά τη δικαστική νίκη για την επιμέλεια

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ θα κρατήσει τη φυσική επιμέλεια του 13χρονου Μασεό





Έπειτα από δύο εβδομάδες δικαστικής αντιπαράθεσης, δικαστήριο του Λος Άντζελες αποφάσισε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου ότι ο Μαρτίνεζ θα κρατήσει τη φυσική επιμέλεια του γιου τους, ενώ η 60χρονη ηθοποιός δεν θα μπορεί, προς το παρόν, να φιλοξενεί το παιδί τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.



«Ελπίζω πραγματικά ότι ο Μασεό και η μητέρα του θα μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη σχέση στο μέλλον. Δεν θέλω ο γιος μου να μισεί τη μητέρα του. Θέλω να την αγαπάει, να τη συγχωρήσει και κάποια στιγμή να καταφέρουν να συμφιλιωθούν», δήλωσε ο 60χρονος Μαρτινέζ στην εκπομπή «Extra», μετά την ανακοίνωση της απόφασης.







Αρχικά, ο Μαρτινέζ είχε εξασφαλίσει προσωρινή περιοριστική εντολή εις βάρος της ηθοποιού, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον γιο τους. Ωστόσο, η αποφάσισε να ακυρώσει την εντολή, απορρίπτοντας παράλληλα το αίτημά του για την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω ενδοοικογενειακής βίας.







Η ηθοποιός εξακολουθεί να διατηρεί κοινή νομική επιμέλεια, καθώς και τον αποφασιστικό λόγο σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν το παιδί. «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που το δικαστήριο ακύρωσε την προσωρινή περιοριστική εντολή. Η Χάλι είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ευημερία και στο συμφέρον της οικογένειάς της», δήλωσε η δικηγόρος της, Μαρίνα Μπεκ.



Το δικαστήριο αναμένεται να επανεξετάσει το ζήτημα της επιμέλειας τον Νοέμβριο.



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Σε δικαστικά έγγραφα, η ηθοποιός ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της εμπλέκει τον 13χρονο στη διαμάχη τους και ότι η συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο έχει επιδεινωθεί μετά την έκδοση της προσωρινής περιοριστικής εντολής. Επικαλούμενη μάλιστα επιστολές από το σχολείο του Μασεό, ανέφερε ότι ο γιος τους παρουσιάζει αυξημένη απειθαρχία και προβλήματα συμπεριφοράς απέναντι σε συμμαθητές και εκπαιδευτικούς.



Την ελπίδα ότι ο 13χρονος γιος του, Μασεό, να καταφέρει στο μέλλον να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη Χάλι Μπέρι , εξέφρασε ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ , μετά τη σημαντική δικαστική νίκη που πέτυχε στη διαμάχη τους για την επιμέλεια του παιδιού τους.Έπειτα από δύο εβδομάδες δικαστικής αντιπαράθεσης, δικαστήριο του Λος Άντζελες αποφάσισε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου ότι ο Μαρτίνεζ θα κρατήσει τη φυσική επιμέλεια του γιου τους, ενώ η 60χρονη ηθοποιός δεν θα μπορεί, προς το παρόν, να φιλοξενεί το παιδί τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.«Ελπίζω πραγματικά ότι ο Μασεό και η μητέρα του θα μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη σχέση στο μέλλον. Δεν θέλω ο γιος μου να μισεί τη μητέρα του. Θέλω να την αγαπάει, να τη συγχωρήσει και κάποια στιγμή να καταφέρουν να συμφιλιωθούν», δήλωσε ο 60χρονος Μαρτινέζ στην εκπομπή «Extra», μετά την ανακοίνωση της απόφασης.Η νέα δικαστική σύγκρουση ξέσπασε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν ο Μαρτινέζ κατηγόρησε την πρώην σύζυγό του ότι κακοποίησε σωματικά τον γιο τους κατά τη διάρκεια περιστατικού στις 26 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι «όρμησε πάνω του και τον έπιασε από τον λαιμό». Η Μπέρι έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.Αρχικά, ο Μαρτινέζ είχε εξασφαλίσει προσωρινή περιοριστική εντολή εις βάρος της ηθοποιού, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον γιο τους. Ωστόσο, η αποφάσισε να ακυρώσει την εντολή, απορρίπτοντας παράλληλα το αίτημά του για την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω ενδοοικογενειακής βίας.Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Μαρτινέζ διατηρεί την κύρια φυσική επιμέλεια του παιδιού, ενώ η Μπέρι, η οποία προηγουμένως μοιραζόταν εξίσου την επιμέλεια με τον πρώην σύζυγό της, δεν θα έχει δικαίωμα διανυκτέρευσης με τον Μασεό. Επιπλέον, καλείται να συμμετάσχει σε συνεδρίες συμβουλευτικής για την αποκατάσταση της σχέσης τους.Η ηθοποιός εξακολουθεί να διατηρεί κοινή νομική επιμέλεια, καθώς και τον αποφασιστικό λόγο σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν το παιδί. «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που το δικαστήριο ακύρωσε την προσωρινή περιοριστική εντολή. Η Χάλι είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ευημερία και στο συμφέρον της οικογένειάς της», δήλωσε η δικηγόρος της, Μαρίνα Μπεκ.Το δικαστήριο αναμένεται να επανεξετάσει το ζήτημα της επιμέλειας τον Νοέμβριο.Από την πλευρά της, η Χάλι Μπέρι έχει κατηγορήσει τον Μαρτινέζ ότι παρεμβαίνει συστηματικά σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση και στην ψυχολογική υποστήριξη του γιου τους, υπονομεύοντας τις προσπάθειές της.Σε δικαστικά έγγραφα, η ηθοποιός ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της εμπλέκει τον 13χρονο στη διαμάχη τους και ότι η συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο έχει επιδεινωθεί μετά την έκδοση της προσωρινής περιοριστικής εντολής. Επικαλούμενη μάλιστα επιστολές από το σχολείο του Μασεό, ανέφερε ότι ο γιος τους παρουσιάζει αυξημένη απειθαρχία και προβλήματα συμπεριφοράς απέναντι σε συμμαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η Μπέρι ζήτησε να της ανατεθεί αποκλειστική νομική επιμέλεια για ζητήματα εκπαίδευσης, υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και να εγκριθεί πρόγραμμα ατομικών και κοινών θεραπευτικών συνεδριών διάρκειας ενός έτους για τον γιο της. Παράλληλα, πρότεινε η επικοινωνία των δύο γονέων να γίνεται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής συνεπιμέλειας «Our Family Wizard», ώστε να περιοριστούν οι μεταξύ τους συγκρούσεις.



Η Χάλι Μπέρι και ο Ολιβιέ Μαρτινέζ παντρεύτηκαν το 2013 και χώρισαν το 2016, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2023. Η πολύχρονη αντιδικία τους για την ανατροφή και την επιμέλεια του μοναχογιού τους συνεχίζεται, με την επόμενη δικαστική απόφαση να αναμένεται τον Νοέμβριο.