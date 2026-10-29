Νίκη για τη Χάλι Μπέρι στη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της: Η απόφαση για τα περιοριστικά μέτρα σε βάρος της
Νίκη για τη Χάλι Μπέρι στη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της: Η απόφαση για τα περιοριστικά μέτρα σε βάρος της
Η συμφωνία για την επιμέλεια του 12χρονου γιου τους θα εξεταστεί εκ νέου σε μελλοντική ακρόαση
Σημαντική νίκη σημείωσε η Χάλι Μπέρι στη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της Ολιβιέ Μαρτίνεζ, με την ηθοποιό να δικαιώνεται σε μεγάλο βαθμό.
Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Page Six, η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, Σέλεϊ Κάουφμαν, απέρριψε το αίτημα του Μαρτίνεζ για έκδοση περιοριστικών μέτρων λόγω ενδοοικογενειακής βίας από την πλευρά της ηθοποιού και παράλληλα ήρε τους προσωρινούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε βάρος της.
Η δικηγόρος της Μαρίνα Μπεκ δήλωσε στο μέσο για την απόφαση: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που το δικαστήριο κατάργησε τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα. Καθώς προχωράμε, η Χάλι είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ευημερία και το συμφέρον της οικογένειάς της».
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η συμφωνία για την επιμέλεια του 12χρονου Μασέο, που είχε οριστεί στο πλαίσιο των προσωρινών περιοριστικών μέτρων, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να εξεταστεί το ζήτημα σε μελλοντική ακρόαση.
Η απόφαση ήρθε μετά από σχεδόν τέσσερις ώρες κατάθεσης του γιου της ηθοποιού και του Ολιβιέ Μαρτίνεζ, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στις 19 Οκτωβρίου, την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας.
Κατάθεση έδωσαν επίσης τις προηγούμενες ημέρες η Μπέρι, ο Μαρτίνεζ, καθώς και η 18χρονη κόρη της Μπέρι, Νάλα Ομπρί.
Ο 60χρονος Μαρτίνεζ είχε κατηγορήσει την ηθοποιό για σωματική κακοποίηση του Ματσέο, δηλώνοντας ότι τον έπιασε από τον λαιμό κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού στις 26 Σεπτεμβρίου, σε αίτημά του για έκδοση περιοριστικών μέτρων. Παράλληλα, είχε ζητήσει να του ανατεθεί η αποκλειστική νομική και φυσική επιμέλεια του γιου τους.
Το αίτημα για προσωρινά περιοριστικά μέτρα είχε γίνει δεκτό την 1η Οκτωβρίου, με την Μπέρι να αρνείται σταθερά όλες τις καταγγελίες.
Η ηθοποιός είχε ζητήσει από τη δικαστή να απορρίψει το αίτημα του Μαρτίνεζ και να άρει τους προσωρινούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε βάρος της, κατηγορώντας τον πρώην σύζυγό της ότι κλιμακώνει τη διαμάχη για την επιμέλεια και παρεμβαίνει στις εκπαιδευτικές και θεραπευτικές ανάγκες του γιου τους.
Ένα από τα αιτήματά της ήταν να της ανατεθεί η αποκλειστική νομική επιμέλεια του Μασέο, κάτι που θα της έδινε μεγαλύτερη αρμοδιότητα στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και την ευημερία του, ενώ πρότεινε να συνεχιστεί η εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού με κάθε γονέα ανά εβδομάδα.
Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Page Six, η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, Σέλεϊ Κάουφμαν, απέρριψε το αίτημα του Μαρτίνεζ για έκδοση περιοριστικών μέτρων λόγω ενδοοικογενειακής βίας από την πλευρά της ηθοποιού και παράλληλα ήρε τους προσωρινούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε βάρος της.
Η δικηγόρος της Μαρίνα Μπεκ δήλωσε στο μέσο για την απόφαση: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που το δικαστήριο κατάργησε τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα. Καθώς προχωράμε, η Χάλι είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ευημερία και το συμφέρον της οικογένειάς της».
Halle Berry learns her fate in court after ex Olivier Martinez’s restraining order request over abuse claims https://t.co/9u2yJ4yyXv pic.twitter.com/nEp5Gea0tf— Page Six (@PageSix) October 29, 2026
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η συμφωνία για την επιμέλεια του 12χρονου Μασέο, που είχε οριστεί στο πλαίσιο των προσωρινών περιοριστικών μέτρων, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να εξεταστεί το ζήτημα σε μελλοντική ακρόαση.
Η απόφαση ήρθε μετά από σχεδόν τέσσερις ώρες κατάθεσης του γιου της ηθοποιού και του Ολιβιέ Μαρτίνεζ, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στις 19 Οκτωβρίου, την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας.
Κατάθεση έδωσαν επίσης τις προηγούμενες ημέρες η Μπέρι, ο Μαρτίνεζ, καθώς και η 18χρονη κόρη της Μπέρι, Νάλα Ομπρί.
Ο 60χρονος Μαρτίνεζ είχε κατηγορήσει την ηθοποιό για σωματική κακοποίηση του Ματσέο, δηλώνοντας ότι τον έπιασε από τον λαιμό κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού στις 26 Σεπτεμβρίου, σε αίτημά του για έκδοση περιοριστικών μέτρων. Παράλληλα, είχε ζητήσει να του ανατεθεί η αποκλειστική νομική και φυσική επιμέλεια του γιου τους.
Το αίτημα για προσωρινά περιοριστικά μέτρα είχε γίνει δεκτό την 1η Οκτωβρίου, με την Μπέρι να αρνείται σταθερά όλες τις καταγγελίες.
Η ηθοποιός είχε ζητήσει από τη δικαστή να απορρίψει το αίτημα του Μαρτίνεζ και να άρει τους προσωρινούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε βάρος της, κατηγορώντας τον πρώην σύζυγό της ότι κλιμακώνει τη διαμάχη για την επιμέλεια και παρεμβαίνει στις εκπαιδευτικές και θεραπευτικές ανάγκες του γιου τους.
Ένα από τα αιτήματά της ήταν να της ανατεθεί η αποκλειστική νομική επιμέλεια του Μασέο, κάτι που θα της έδινε μεγαλύτερη αρμοδιότητα στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και την ευημερία του, ενώ πρότεινε να συνεχιστεί η εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού με κάθε γονέα ανά εβδομάδα.
Επιπλέον, ζήτησε να διευρυνθεί η υφιστάμενη αρμοδιότητά της να λαμβάνει την τελική απόφαση σε περίπτωση διαφωνίας.
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