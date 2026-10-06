Μάικλ Ντάγκλας για τον χωρισμό του από την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Δεν χρειάστηκε να την κερδίσω ξανά, ήταν αμοιβαίο
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Μάικλ Ντάγκλας Κάθριν Ζέτα Τζόουνς Χωρισμός

Μάικλ Ντάγκλας για τον χωρισμό του από την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Δεν χρειάστηκε να την κερδίσω ξανά, ήταν αμοιβαίο

«Είχαμε τα προβλήματά μας, ο γάμος απαιτεί πολλή δουλειά», πρόσθεσε ο ηθοποιός - Το ζευγάρι είχε πάρει αποστάσεις το 2013

Μάικλ Ντάγκλας για τον χωρισμό του από την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Δεν χρειάστηκε να την κερδίσω ξανά, ήταν αμοιβαίο
Γεωργία Κοτζιά
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Αποκαλύψεις για τον σύντομο χωρισμό του από την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έκανε ο Μάικλ Ντάγκλας, σημειώνοντας πως δεν χρειάστηκε να την κερδίσει ξανά, καθώς η επιθυμία τους να είναι και πάλι μαζί ήταν αμοιβαία, όπως ήταν και η απόφασή τους να απομακρυνθούν.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 1998 και παντρεύτηκε το 2000, χώρισε προσωρινά το 2013, με την ηθοποιό να δηλώνει τότε πως «πήραν λίγο χρόνο χωριστά για να αξιολογήσουν και να δουλέψουν πάνω στον γάμο τους».

Ο Ντάγκλας, μιλώντας στους Sunday Times με αφορμή την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του «One Helluva Ride», αναφέρθηκε στη δύσκολη αυτή περίοδο που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του, απορρίπτοντας την ιδέα ότι χρειάστηκε να «την ξανακερδίσει»: «Τι εννοείτε, την κέρδισα ξανά; Ήταν αμοιβαίο», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Ξέρετε, είχαμε τα προβλήματά μας, αλλά την αγαπώ πολύ και, 25 χρόνια, ξέρετε. Θέλω να πω, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας οικογενειακή κατάσταση, αλλά ο γάμος απαιτεί πολλή δουλειά. Και έτσι, είμαστε καλά. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Αυτό μπορώ να πω».


Στα απομνημονεύματά του, αναφερόμενος στον χωρισμό τους, ο Ντάγκλας έγραψε: «Ποτέ δεν έχασα την ελπίδα ότι θα τα ξαναβρίσκαμε».

Ο χωρισμός τους πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια αφότου η Ζέτα Τζόουνς αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε κατάθλιψη και είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ. Η ηθοποιός αναζήτησε θεραπεία σε μονάδα ψυχικής υγείας εκείνη τη χρονιά, ενώ το 2013, το διάστημα που απομακρύνθηκε με τον σύζυγό της, επέστρεψε στη μονάδα για να συνεχίσει τη θεραπεία της.

Ταυτόχρονα, ο Ντάγκλας έδινε τη δική του μάχη με τον καρκίνο, με τον οποίο είχε διαγνωστεί το 2010.

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Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά
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