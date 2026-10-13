Μάικλ Ντάγκλας για τον χωρισμό από την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Ο χρόνος που περάσαμε χωριστά βοήθησε να αναζωπυρωθεί η σπίθα
Μάικλ Ντάγκλας για τον χωρισμό από την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Ο χρόνος που περάσαμε χωριστά βοήθησε να αναζωπυρωθεί η σπίθα
Εξακολουθούσαμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, αλλά έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι το να παραμείνουμε παντρεμένοι ήταν το σωστό, ανέφερε ο ηθοποιός, ανατρέχοντας στον χωρισμό τους το 2013
Στην πιο δύσκολη δοκιμασία του γάμου του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς επέστρεψε ο Μάικλ Ντάγκλας, αποκαλύπτοντας τι συνέβη το 2013, όταν το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, και πώς κατάφεραν τελικά να σώσουν τη σχέση τους.
Ο 82χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι η περίοδος που πέρασαν χωριστά τούς βοήθησε να συνειδητοποιήσουν πόσο πολύ έλειπε ο ένας στον άλλον και να επανεξετάσουν τη σχέση τους. Η μάχη του με τον καρκίνο και τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε η σύζυγός του είχαν δοκιμάσει τον γάμο τους, οδηγώντας τους στην απόφαση να απομακρυνθούν προσωρινά, παρά τη βαθιά αγάπη που εξακολουθούσε να τους συνδέει.
«Μερικές φορές νομίζω ότι είναι καλό να κάνεις ένα διάλειμμα και απλώς να μιλήσεις με τον άλλον σαν δύο άνθρωποι», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ABC News, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, «One Helluva Ride». Ο Ντάγκλας, ο οποίος είναι παντρεμένος με την 57χρονη ηθοποιό από το 2000, μοιράστηκε επίσης τι συνειδητοποίησε κατά τη διάρκεια του χωρισμού τους. «Πόσο πολύ την αγαπούσα. Πόσο μου έλειπε. Πόσο πολύ γελούσαμε μαζί», είπε χαρακτηριστικά.
Το ζευγάρι είχε χωρίσει το 2013, έπειτα από 13 χρόνια γάμου, ωστόσο μέχρι την επόμενη χρονιά είχε επανασυνδεθεί. Στην αυτοβιογραφία του, ο ηθοποιός επισημαίνει ότι η απόφαση να ζήσουν για ένα διάστημα χωριστά ελήφθη μετά την επιστροφή τους από διακοπές, καθώς είχαν προηγηθεί πολλές δυσκολίες που τους είχαν επηρεάσει ταυτόχρονα. «Είχαμε μόλις περάσει μια περίοδο κατά την οποία βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις ταυτόχρονα», γράφει, τονίζοντας ότι τότε «αποφασίσαμε να περάσουμε λίγο χρόνο χωριστά».
Εκείνη την περίοδο, ο καρκίνος τέταρτου σταδίου που είχε αντιμετωπίσει βρισκόταν σε ύφεση, ενώ η Ζέτα Τζόουνς είχε υποβληθεί σε θεραπεία για διπολική διαταραχή. «Εξακολουθούσαμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι το να παραμείνουμε παντρεμένοι ήταν το σωστό για όλους μας», αναφέρει ο ηθοποιός, χαρακτηρίζοντας τον χωρισμό τους «απίστευτα δύσκολο» και για τους δύο.
Στη συνέχεια, επισημαίνει ότι παρά τις δυσκολίες, η αγάπη τους δεν είχε χαθεί. «Η Κάθριν και εγώ έχουμε μια πολύ έντονη και βαθιά αγάπη ο ένας για τον άλλον. Και αγαπάμε πολύ τα παιδιά μας. Προσπαθήσαμε σκληρά να τους εξηγήσουμε ότι δεν έφταιγαν εκείνα για όσα συνέβαιναν. Δεν έφταιγε κανείς», γράφει.
Ο Ντάγκλας που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του δύο παιδιά, τον 26χρονο Ντίλαν και την 23χρονη Κάρις, αποκαλύπτει επίσης ότι δεν έχασε ποτέ την ελπίδα πως θα κατάφερναν να είναι ξανά μαζί. Όπως αναφέρει, οι συναντήσεις τους για τις ανάγκες των παιδιών τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επανασύνδεσή τους.
«Καθώς η Κάθριν και εγώ αρχίσαμε να βλεπόμαστε συχνότερα λόγω των παιδιών, στις σχολικές εκδηλώσεις, όταν τα πηγαίναμε ή τα παίρναμε από κάπου και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, συνειδητοποιήσαμε ότι μας έλειπε πάρα πολύ ο ένας στον άλλον. Ο χρόνος που περάσαμε χωριστά βοήθησε να αναζωπυρωθεί η σπίθα που μας είχε φέρει κοντά εξαρχής», προσθέτει.
Σε συνέντευξή του στο Page Six την περασμένη εβδομάδα, ο Ντάγκλας επιβεβαίωσε ότι η Ζέτα Τζόουνς είχε αρχίσει να διαβάζει την αυτοβιογραφία του, στην οποία περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για παλαιότερες ερωτικές σχέσεις του, αλλά και για κρυφούς δεσμούς του.
Ο 82χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι η περίοδος που πέρασαν χωριστά τούς βοήθησε να συνειδητοποιήσουν πόσο πολύ έλειπε ο ένας στον άλλον και να επανεξετάσουν τη σχέση τους. Η μάχη του με τον καρκίνο και τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε η σύζυγός του είχαν δοκιμάσει τον γάμο τους, οδηγώντας τους στην απόφαση να απομακρυνθούν προσωρινά, παρά τη βαθιά αγάπη που εξακολουθούσε να τους συνδέει.
«Μερικές φορές νομίζω ότι είναι καλό να κάνεις ένα διάλειμμα και απλώς να μιλήσεις με τον άλλον σαν δύο άνθρωποι», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ABC News, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, «One Helluva Ride». Ο Ντάγκλας, ο οποίος είναι παντρεμένος με την 57χρονη ηθοποιό από το 2000, μοιράστηκε επίσης τι συνειδητοποίησε κατά τη διάρκεια του χωρισμού τους. «Πόσο πολύ την αγαπούσα. Πόσο μου έλειπε. Πόσο πολύ γελούσαμε μαζί», είπε χαρακτηριστικά.
Το ζευγάρι είχε χωρίσει το 2013, έπειτα από 13 χρόνια γάμου, ωστόσο μέχρι την επόμενη χρονιά είχε επανασυνδεθεί. Στην αυτοβιογραφία του, ο ηθοποιός επισημαίνει ότι η απόφαση να ζήσουν για ένα διάστημα χωριστά ελήφθη μετά την επιστροφή τους από διακοπές, καθώς είχαν προηγηθεί πολλές δυσκολίες που τους είχαν επηρεάσει ταυτόχρονα. «Είχαμε μόλις περάσει μια περίοδο κατά την οποία βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις ταυτόχρονα», γράφει, τονίζοντας ότι τότε «αποφασίσαμε να περάσουμε λίγο χρόνο χωριστά».
Michael Douglas reveals what saved his marriage to Catherine Zeta-Jones after shocking split https://t.co/tbb68ryKFi pic.twitter.com/uPxEHVtvlR— Page Six (@PageSix) October 13, 2026
Στη συνέχεια, επισημαίνει ότι παρά τις δυσκολίες, η αγάπη τους δεν είχε χαθεί. «Η Κάθριν και εγώ έχουμε μια πολύ έντονη και βαθιά αγάπη ο ένας για τον άλλον. Και αγαπάμε πολύ τα παιδιά μας. Προσπαθήσαμε σκληρά να τους εξηγήσουμε ότι δεν έφταιγαν εκείνα για όσα συνέβαιναν. Δεν έφταιγε κανείς», γράφει.
Ο Ντάγκλας που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του δύο παιδιά, τον 26χρονο Ντίλαν και την 23χρονη Κάρις, αποκαλύπτει επίσης ότι δεν έχασε ποτέ την ελπίδα πως θα κατάφερναν να είναι ξανά μαζί. Όπως αναφέρει, οι συναντήσεις τους για τις ανάγκες των παιδιών τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επανασύνδεσή τους.
«Καθώς η Κάθριν και εγώ αρχίσαμε να βλεπόμαστε συχνότερα λόγω των παιδιών, στις σχολικές εκδηλώσεις, όταν τα πηγαίναμε ή τα παίρναμε από κάπου και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, συνειδητοποιήσαμε ότι μας έλειπε πάρα πολύ ο ένας στον άλλον. Ο χρόνος που περάσαμε χωριστά βοήθησε να αναζωπυρωθεί η σπίθα που μας είχε φέρει κοντά εξαρχής», προσθέτει.
Σε συνέντευξή του στο Page Six την περασμένη εβδομάδα, ο Ντάγκλας επιβεβαίωσε ότι η Ζέτα Τζόουνς είχε αρχίσει να διαβάζει την αυτοβιογραφία του, στην οποία περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για παλαιότερες ερωτικές σχέσεις του, αλλά και για κρυφούς δεσμούς του.
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