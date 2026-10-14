Βικτόρια Μπέκαμ: Mετά τη φωτογραφία στο στούντιο ηχογράφησης, ξεκαθάρισε ότι δεν επιστρέφει στο τραγούδι
Βικτόρια Μπέκαμ: Mετά τη φωτογραφία στο στούντιο ηχογράφησης, ξεκαθάρισε ότι δεν επιστρέφει στο τραγούδι
Η σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls εξήγησε ότι απλώς έκανε μερικά φωνητικά σε ένα κομμάτι του γιου της, Κρουζ Μπέκαμ
Καμία πρόθεση να επιστρέψει στη μουσική σκηνή δεν έχει η Βικτόρια Μπέκαμ.
Η 52χρονη σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls είχε προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της τον περασμένο μήνα, όταν ο 21χρονος γιος της, Κρουζ Μπέκαμ, δημοσίευσε μια selfie από στούντιο ηχογράφησης, στην οποία η μητέρα του εμφανιζόταν μπροστά σε μικρόφωνο, κοιτάζοντας στο κινητό της κάτι που έμοιαζε με στίχους τραγουδιού. «Ναι, φέραμε ξανά την Posh στο στούντιο», είχε γράψει στη λεζάντα της φωτογραφίας.
Η Μπέκαμ είχε απαντήσει τότε με μια σειρά από emoji που γελούν μέχρι δακρύων, χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Ωστόσο, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle», ξεκαθάρισε τι ακριβώς είχε συμβεί. «Απλώς δεν μπορώ να πω όχι στον Κρουζ. Δεν μπορώ. Ήταν στο στούντιο και μου είπε: "Μαμά, μπορείς να ηχογραφήσεις μερικά δεύτερα φωνητικά;". Και επειδή δεν μπορώ να του αρνηθώ, το έκανα, έτσι για πλάκα», διευκρίνισε.
Ωστόσο, οι θαυμαστές της μάλλον δεν θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τη φωνή της στο συγκεκριμένο τραγούδι. «Είμαι σίγουρη ότι αυτό το τραγούδι δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει ποτέ. Ήταν απλώς μια στιγμή που, ως μητέρα, είπα: "Δεν μπορώ να πω όχι στο... μικρό μου αγόρι". Βέβαια, είναι 21 ετών πλέον», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Η Βικτόρια Μπέκαμ προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, αποκλείοντας το ενδεχόμενο επιστροφής της στη μουσική αλλά και νέας επανένωσης των Spice Girls. «Δεν υπάρχει νέα μουσική. Δεν θα υπάρξουν ξανά Spice Girls», είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα δήλωσε ευτυχισμένη που πλέον αφήνει τη μουσική στον γιο της. «Έδωσα τη σκυτάλη στον Κρουζ. Είμαι τόσο περήφανη γι' αυτόν και για το πόσο καλά τα πηγαίνει. Έχει κάνει περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Λονδίνο. Τώρα είναι η δική του στιγμή. Είναι τόσο όμορφο όλο αυτό. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτόν, πραγματικά πολύ περήφανη. Επομένως, αυτό που κάναμε στο στούντιο ήταν απλώς κάτι διασκεδαστικό μεταξύ μας, τίποτα περισσότερο».
Όταν οι παρουσιάστριες σχολίασαν ότι ήταν ωραίο που μπόρεσε να συμμετάσχει στο τραγούδι κάνοντας δεύτερα φωνητικά, η Βικτόρια απάντησε αστειευόμενη: «Ναι, δηλαδή, το 'χω ακόμα!».
Η τελευταία φορά που η Βικτόρια Μπέκαμ εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τις Spice Girls ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012. Δεν συμμετείχε στην επανένωση του συγκροτήματος, που αποτελείται από τη Μελ Μπράουν, την Τζέρι Χάλιγουελ, την Έμα Μπάντον και τη Μέλανι Τσίσολμ, όταν οι υπόλοιπες τέσσερις τραγουδίστριες πραγματοποίησαν περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019.
Εκείνη την περίοδο, η Μέλανι Τσίσολμ είχε δώσει ορισμένες εξηγήσεις για την απόφαση της Βικτόρια να μη συμμετάσχει στην περιοδεία επανένωσης. «Είμαι σίγουρη ότι η Βικτόρια δεν θα είχε πρόβλημα να το πω, αλλά η εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν δύσκολη για εκείνη», είχε αναφέρει σε podcast. «Ξέρετε, έχει προχωρήσει στη ζωή της, η ζωή της έχει αλλάξει και πλέον δεν έχει αυτή την αγάπη για τις ζωντανές εμφανίσεις. Στην πραγματικότητα, η ιδέα να ανέβει στη σκηνή την τρομοκρατεί», είχε προσθέσει.
Η 52χρονη σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls είχε προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της τον περασμένο μήνα, όταν ο 21χρονος γιος της, Κρουζ Μπέκαμ, δημοσίευσε μια selfie από στούντιο ηχογράφησης, στην οποία η μητέρα του εμφανιζόταν μπροστά σε μικρόφωνο, κοιτάζοντας στο κινητό της κάτι που έμοιαζε με στίχους τραγουδιού. «Ναι, φέραμε ξανά την Posh στο στούντιο», είχε γράψει στη λεζάντα της φωτογραφίας.
Η Μπέκαμ είχε απαντήσει τότε με μια σειρά από emoji που γελούν μέχρι δακρύων, χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Ωστόσο, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle», ξεκαθάρισε τι ακριβώς είχε συμβεί. «Απλώς δεν μπορώ να πω όχι στον Κρουζ. Δεν μπορώ. Ήταν στο στούντιο και μου είπε: "Μαμά, μπορείς να ηχογραφήσεις μερικά δεύτερα φωνητικά;". Και επειδή δεν μπορώ να του αρνηθώ, το έκανα, έτσι για πλάκα», διευκρίνισε.
Ωστόσο, οι θαυμαστές της μάλλον δεν θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τη φωνή της στο συγκεκριμένο τραγούδι. «Είμαι σίγουρη ότι αυτό το τραγούδι δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει ποτέ. Ήταν απλώς μια στιγμή που, ως μητέρα, είπα: "Δεν μπορώ να πω όχι στο... μικρό μου αγόρι". Βέβαια, είναι 21 ετών πλέον», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Victoria Beckham Doesn’t Think Song with Cruz Beckham Will ‘See the Light of Day’ After She Joined Him in the Studio https://t.co/WgbzLDq5tI— People (@people) October 13, 2026
Μάλιστα δήλωσε ευτυχισμένη που πλέον αφήνει τη μουσική στον γιο της. «Έδωσα τη σκυτάλη στον Κρουζ. Είμαι τόσο περήφανη γι' αυτόν και για το πόσο καλά τα πηγαίνει. Έχει κάνει περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Λονδίνο. Τώρα είναι η δική του στιγμή. Είναι τόσο όμορφο όλο αυτό. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτόν, πραγματικά πολύ περήφανη. Επομένως, αυτό που κάναμε στο στούντιο ήταν απλώς κάτι διασκεδαστικό μεταξύ μας, τίποτα περισσότερο».
Όταν οι παρουσιάστριες σχολίασαν ότι ήταν ωραίο που μπόρεσε να συμμετάσχει στο τραγούδι κάνοντας δεύτερα φωνητικά, η Βικτόρια απάντησε αστειευόμενη: «Ναι, δηλαδή, το 'χω ακόμα!».
Η τελευταία φορά που η Βικτόρια Μπέκαμ εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τις Spice Girls ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012. Δεν συμμετείχε στην επανένωση του συγκροτήματος, που αποτελείται από τη Μελ Μπράουν, την Τζέρι Χάλιγουελ, την Έμα Μπάντον και τη Μέλανι Τσίσολμ, όταν οι υπόλοιπες τέσσερις τραγουδίστριες πραγματοποίησαν περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019.
Εκείνη την περίοδο, η Μέλανι Τσίσολμ είχε δώσει ορισμένες εξηγήσεις για την απόφαση της Βικτόρια να μη συμμετάσχει στην περιοδεία επανένωσης. «Είμαι σίγουρη ότι η Βικτόρια δεν θα είχε πρόβλημα να το πω, αλλά η εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν δύσκολη για εκείνη», είχε αναφέρει σε podcast. «Ξέρετε, έχει προχωρήσει στη ζωή της, η ζωή της έχει αλλάξει και πλέον δεν έχει αυτή την αγάπη για τις ζωντανές εμφανίσεις. Στην πραγματικότητα, η ιδέα να ανέβει στη σκηνή την τρομοκρατεί», είχε προσθέσει.
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