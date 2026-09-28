Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στο στούντιο ηχογράφησης για χάρη του... γιου της, η φωτογραφία με τους δυο τους
Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στο στούντιο ηχογράφησης για χάρη του... γιου της, η φωτογραφία με τους δυο τους
Ο Κρουζ Μπέκαμ ακολουθεί τα χνάρια της σχεδιάστριας μόδας και πρώην μέλους των Spice Girls στη μουσική βιομηχανία
Στο στούντιο ηχογράφησης επέστρεψε η Βικτόρια Μπέκαμ, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό της τον γιο της.
Ο Κρουζ Μπέκαμ δημοσίευσε μια φωτογραφία των δυο τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, η σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls στέκεται κοντά σε ένα μικρόφωνο, κοιτάζοντας το κινητό της, ενώ ο Κρουζ χαμογελά προς την κάμερα. Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε: «Ναι, ξαναφέραμε την Posh στο στούντιο».
Ο Κρουζ ακολουθεί ουσιαστικά τον δρόμο της μητέρας του στη μουσική βιομηχανία. Ο ίδιος πραγματοποιεί εμφανίσεις με την μπάντα του, The Breakers, ενώ το πρώτο του EP, με τίτλο «Wear & Tear», κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.
Ακολουθεί η ανάρτησή του
Η πορεία της Βικτόρια Μπέκαμ στη μουσική βιομηχανία συνδέεται κυρίως με τη συμμετοχή της στις Spice Girls. Το συγκρότημα γνώρισε παγκόσμια επιτυχία μετά την κυκλοφορία του πρώτου του single, «Wannabe», το 1996, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια. Σημείωσε μεγάλες επιτυχίες με τραγούδια, όπως τα «Stop», «2 Become 1», «Who Do You Think You Are?» και «Viva Forever», κατακτώντας εννέα φορές την κορυφή των βρετανικών singles charts και δύο φορές την πρώτη θέση με άλμπουμ.
Η Βικτόρια Μπέκαμ ακολούθησε για σύντομο διάστημα σόλο καριέρα, κυκλοφορώντας το ομώνυμο άλμπουμ της το 2001, ενώ αργότερα επανενώθηκε με τις υπόλοιπες Spice Girls για την περιοδεία του 2007 και για την εμφάνισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Έκτοτε, έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ιδιότητά της ως σχεδιάστρια μόδας.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Κρουζ Μπέκαμ δημοσίευσε μια φωτογραφία των δυο τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, η σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls στέκεται κοντά σε ένα μικρόφωνο, κοιτάζοντας το κινητό της, ενώ ο Κρουζ χαμογελά προς την κάμερα. Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε: «Ναι, ξαναφέραμε την Posh στο στούντιο».
Ο Κρουζ ακολουθεί ουσιαστικά τον δρόμο της μητέρας του στη μουσική βιομηχανία. Ο ίδιος πραγματοποιεί εμφανίσεις με την μπάντα του, The Breakers, ενώ το πρώτο του EP, με τίτλο «Wear & Tear», κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.
Ακολουθεί η ανάρτησή του
Η πορεία της Βικτόρια Μπέκαμ στη μουσική βιομηχανία συνδέεται κυρίως με τη συμμετοχή της στις Spice Girls. Το συγκρότημα γνώρισε παγκόσμια επιτυχία μετά την κυκλοφορία του πρώτου του single, «Wannabe», το 1996, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια. Σημείωσε μεγάλες επιτυχίες με τραγούδια, όπως τα «Stop», «2 Become 1», «Who Do You Think You Are?» και «Viva Forever», κατακτώντας εννέα φορές την κορυφή των βρετανικών singles charts και δύο φορές την πρώτη θέση με άλμπουμ.
Η Βικτόρια Μπέκαμ ακολούθησε για σύντομο διάστημα σόλο καριέρα, κυκλοφορώντας το ομώνυμο άλμπουμ της το 2001, ενώ αργότερα επανενώθηκε με τις υπόλοιπες Spice Girls για την περιοδεία του 2007 και για την εμφάνισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Έκτοτε, έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ιδιότητά της ως σχεδιάστρια μόδας.
Φωτογραφία: Shutterstock
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