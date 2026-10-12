Ο Τόμπι Μαγκουάιρ πάντρεψε την πρώην σύζυγό του με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της λίγες εβδομάδες μετά το διαζύγιό τους
Ο Τόμπι Μαγκουάιρ πάντρεψε την πρώην σύζυγό του με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της λίγες εβδομάδες μετά το διαζύγιό τους
Ο ηθοποιός ανέλαβε να τελέσει τον γάμο της Τζένιφερ Μέγιερ με τον Τζέφρι Ογκουνλέσι στη Χαβάη, παρουσία διάσημων καλεσμένων
Έπειτα από τρία χρόνια σχέσης, η πρώην σύζυγος του Τόμπι Μαγκουάιρ και ο δισεκατομμυριούχος σύντροφός της ενώθηκαν επίσημα με τα δεσμά του γάμου, με τον ηθοποιό να αναλαμβάνει μάλιστα να παντρέψει το ζευγάρι.
Η Τζένιφερ Μέγιερ και ο Τζεφ Ογκουνλέσι παντρεύτηκαν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο πολυτελές Four Seasons Resort Lanai της Χαβάης, παρουσία διάσημων καλεσμένων, μεταξύ των οποίων ο επί χρόνια φίλος του Μαγκουάιρ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, με τη σύντροφό του, Βιτόρια Τσερέτι, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Τζεφ Μπέζος με τη σύζυγό του, Λόρεν Σάντσεζ, και η Ρέιτσελ Ζόι.
Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τη 49χρονη Μέγιερ και τον 34χρονο Ογκουνλέσι να ανταλλάσσουν όρκους αιώνιας αγάπης κάτω από μια αψίδα στολισμένη με λουλούδια, δίπλα στη θάλασσα, σε μια ρομαντική τελετή που επισφράγισε τη σχέση τους. Ωστόσο, ο γάμος δεν αποτέλεσε μόνο μια γιορτή για την αγάπη των νεόνυμφων, αλλά και για τη νέα, ενωμένη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει από τότε που έγιναν ζευγάρι.
Ο Μαγκουάιρ, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Μέγιερ από το 2007 έως το 2020 και έχει αποκτήσει μαζί της δύο παιδιά, ανέλαβε να τελέσει τον γάμο, αποδεικνύοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούν μετά τον χωρισμό τους.
Καθώς ο Μαγκουάιρ διάβαζε χαμογελαστός τα λόγια της τελετής, η πρώην σύζυγός του αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί με τον νέο της σύζυγο μπροστά στους καλεσμένους τους. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης τα τρία παιδιά της Μέγιερ: τα δύο που έχει αποκτήσει με τον Μαγκουάιρ και η νεογέννητη κόρη της με τον Ογκουνλέσι.
Η ιστορία αγάπης της Μέγιερ και του Ογκουνλέσι ξεκίνησε το 2023, όταν κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά δημοσιεύματα που τους ήθελαν ζευγάρι. Ο αρραβώνας τους ακολούθησε το 2024, ενώ πριν από λίγους μήνες απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι.
Ο Ογκουνλέσι προέρχεται από μια ιδιαίτερα εύπορη οικογένεια, καθώς πατέρας του είναι ο Νιγηριανός δικηγόρος και επενδυτικός τραπεζίτης Αντεμπάγιο Ογκουνλέσι, η περιουσία του οποίου εκτιμάται στα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο σύζυγος της Μέγιερ είναι απόφοιτος του Amherst College και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Ogunlesi Group, μιας εταιρείας διαχείρισης καλλιτεχνών της μουσικής βιομηχανίας.
Μετά το τέλος του γάμου τους, ο Τόμπι Μαγκουάιρ και η Τζένιφερ Μέγιερ κατάφεραν να αναπτύξουν μια εξαιρετική σχέση ως γονείς, συνεχίζοντας να μεγαλώνουν από κοινού τα παιδιά τους. «Όταν χωρίσαμε με τον Τόμπι, ήταν αμέσως ξεκάθαρο ότι η Ρούμπι και ο Ότις είχαν απόλυτη προτεραιότητα. Νοιαζόμασταν πραγματικά ο ένας για τον άλλον ως άνθρωποι και θέλαμε να συνεχίσουμε να είμαστε μέρος της ζωής ο ένας του άλλου, ό,τι κι αν συνέβαινε. Δεν θέλαμε να χάσουμε ούτε ένα κοινό Χριστούγεννο», είχε δηλώσει η Μέγιερ στο People τον Μάιο.
«Δεν θέλαμε να χάσουμε ούτε μία Ημέρα των Ευχαριστιών. Ταξιδεύουμε όλοι μαζί. Περνάμε μαζί όλες τις γιορτές. Γιορτάζουμε όλοι μαζί κάθε γενέθλια .Είναι ένας υπέροχος πατέρας. Είναι ένας υπέροχος πρώην σύζυγος. Και ο Τζεφ τον αγαπάει και εκείνος αγαπάει τον Τζεφ. Οπότε όλα λειτουργούν μια χαρά», είχε τονίσει.
Ο Μαγκουάιρ και η Μέγιερ χώρισαν το 2016, εννέα χρόνια μετά τον γάμο τους στην Κόνα της Χαβάης. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Μέγιερ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε μία δεκαετία μετά τον χωρισμό τους.
Η Τζένιφερ Μέγιερ και ο Τζεφ Ογκουνλέσι παντρεύτηκαν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο πολυτελές Four Seasons Resort Lanai της Χαβάης, παρουσία διάσημων καλεσμένων, μεταξύ των οποίων ο επί χρόνια φίλος του Μαγκουάιρ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, με τη σύντροφό του, Βιτόρια Τσερέτι, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Τζεφ Μπέζος με τη σύζυγό του, Λόρεν Σάντσεζ, και η Ρέιτσελ Ζόι.
Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τη 49χρονη Μέγιερ και τον 34χρονο Ογκουνλέσι να ανταλλάσσουν όρκους αιώνιας αγάπης κάτω από μια αψίδα στολισμένη με λουλούδια, δίπλα στη θάλασσα, σε μια ρομαντική τελετή που επισφράγισε τη σχέση τους. Ωστόσο, ο γάμος δεν αποτέλεσε μόνο μια γιορτή για την αγάπη των νεόνυμφων, αλλά και για τη νέα, ενωμένη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει από τότε που έγιναν ζευγάρι.
Inside Tobey Maguire's friendship with ex-wife Jennifer Meyer as he plays special role in her wedding ceremony https://t.co/f2Yw9PTvpw— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2026
Καθώς ο Μαγκουάιρ διάβαζε χαμογελαστός τα λόγια της τελετής, η πρώην σύζυγός του αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί με τον νέο της σύζυγο μπροστά στους καλεσμένους τους. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης τα τρία παιδιά της Μέγιερ: τα δύο που έχει αποκτήσει με τον Μαγκουάιρ και η νεογέννητη κόρη της με τον Ογκουνλέσι.
Η ιστορία αγάπης της Μέγιερ και του Ογκουνλέσι ξεκίνησε το 2023, όταν κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά δημοσιεύματα που τους ήθελαν ζευγάρι. Ο αρραβώνας τους ακολούθησε το 2024, ενώ πριν από λίγους μήνες απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι.
Ο Ογκουνλέσι προέρχεται από μια ιδιαίτερα εύπορη οικογένεια, καθώς πατέρας του είναι ο Νιγηριανός δικηγόρος και επενδυτικός τραπεζίτης Αντεμπάγιο Ογκουνλέσι, η περιουσία του οποίου εκτιμάται στα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο σύζυγος της Μέγιερ είναι απόφοιτος του Amherst College και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Ogunlesi Group, μιας εταιρείας διαχείρισης καλλιτεχνών της μουσικής βιομηχανίας.
Μετά το τέλος του γάμου τους, ο Τόμπι Μαγκουάιρ και η Τζένιφερ Μέγιερ κατάφεραν να αναπτύξουν μια εξαιρετική σχέση ως γονείς, συνεχίζοντας να μεγαλώνουν από κοινού τα παιδιά τους. «Όταν χωρίσαμε με τον Τόμπι, ήταν αμέσως ξεκάθαρο ότι η Ρούμπι και ο Ότις είχαν απόλυτη προτεραιότητα. Νοιαζόμασταν πραγματικά ο ένας για τον άλλον ως άνθρωποι και θέλαμε να συνεχίσουμε να είμαστε μέρος της ζωής ο ένας του άλλου, ό,τι κι αν συνέβαινε. Δεν θέλαμε να χάσουμε ούτε ένα κοινό Χριστούγεννο», είχε δηλώσει η Μέγιερ στο People τον Μάιο.
«Δεν θέλαμε να χάσουμε ούτε μία Ημέρα των Ευχαριστιών. Ταξιδεύουμε όλοι μαζί. Περνάμε μαζί όλες τις γιορτές. Γιορτάζουμε όλοι μαζί κάθε γενέθλια .Είναι ένας υπέροχος πατέρας. Είναι ένας υπέροχος πρώην σύζυγος. Και ο Τζεφ τον αγαπάει και εκείνος αγαπάει τον Τζεφ. Οπότε όλα λειτουργούν μια χαρά», είχε τονίσει.
Ο Μαγκουάιρ και η Μέγιερ χώρισαν το 2016, εννέα χρόνια μετά τον γάμο τους στην Κόνα της Χαβάης. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Μέγιερ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε μία δεκαετία μετά τον χωρισμό τους.
Φωτογραφία: Shutterstock
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