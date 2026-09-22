Ο Τόμπι Μαγκουάιρ κατέληξε σε συμφωνία με την εν διαστάσει σύζυγό του για το διαζύγιό τους
Ο Τόμπι Μαγκουάιρ κατέληξε σε συμφωνία με την εν διαστάσει σύζυγό του για το διαζύγιό τους
Το πρώην ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του το 2016, ενώ η Τζένιφερ Μέγιερ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2020
Σε συμφωνία με την εν διαστάσει σύζυγό του κατέληξε ο Τόμπι Μαγκουάιρ, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου.
Τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ αναφέρουν ότι ο ηθοποιός και η Τζένιφερ Μέγερ συμφώνησαν στη λύση του γάμου τους. Πλέον απομένει μόνο η έγκριση του δικαστή.
Οι δυο τους δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει πλήρη συμφωνία σχετικά με την περιουσία τους και άλλα εκκρεμή ζητήματα, ωστόσο η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση του διαζυγίου. Παράλληλα, συμφώνησαν να ορίσουν ιδιώτη δικαστή, ο οποίος θα αναλάβει την επίλυση τυχόν διαφορών όσο διευθετούν τα υπόλοιπα θέματα της υπόθεσης.
Το 2025, ο Μαγκουάιρ είχε ζητήσει από το δικαστήριο τη συνεπιμέλεια του 16χρονου γιου τους, Ότις. Επίσης, είχε ζητήσει να προχωρήσουν σε ιδιωτική διαμεσολάβηση για ζητήματα που αφορούν στη διατροφή του παιδιού και τη συζυγική διατροφή, επισημαίνοντας ότι υπάρχει προγαμιαίο συμβόλαιο.
Το πρώην ζευγάρι έχει επίσης μια 18χρονη κόρη, τη Ρούμπι, η οποία θεωρείται πλέον ενήλικη, γεγονός που αναμένεται να απλοποιήσει ορισμένες από τις εκκρεμότητες.
Η Τζένιφερ Μέγιερ είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Οκτώβριο του 2020. Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του ήδη από το 2016.
Τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ αναφέρουν ότι ο ηθοποιός και η Τζένιφερ Μέγερ συμφώνησαν στη λύση του γάμου τους. Πλέον απομένει μόνο η έγκριση του δικαστή.
Οι δυο τους δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει πλήρη συμφωνία σχετικά με την περιουσία τους και άλλα εκκρεμή ζητήματα, ωστόσο η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση του διαζυγίου. Παράλληλα, συμφώνησαν να ορίσουν ιδιώτη δικαστή, ο οποίος θα αναλάβει την επίλυση τυχόν διαφορών όσο διευθετούν τα υπόλοιπα θέματα της υπόθεσης.
💔 Exclusive: Tobey Maguire to be officially single five years after estranged wife filed for divorce. https://t.co/9T3Mr5axBy pic.twitter.com/v7YQ4BttaN— TMZ (@TMZ) September 22, 2026
Το πρώην ζευγάρι έχει επίσης μια 18χρονη κόρη, τη Ρούμπι, η οποία θεωρείται πλέον ενήλικη, γεγονός που αναμένεται να απλοποιήσει ορισμένες από τις εκκρεμότητες.
Η Τζένιφερ Μέγιερ είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Οκτώβριο του 2020. Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του ήδη από το 2016.
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