Τόμπι Μαγκουάιρ: Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο με την πρώην σύζυγό του δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους
Τόμπι Μαγκουάιρ: Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο με την πρώην σύζυγό του δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους
Το πρώην ζευγάρι είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου πριν από έξι χρόνια
Επίσημα οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο του Τόμπι Μαγκουάιρ και της πρώην συζύγου του, Τζένιφερ Μέγερ, δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους και έξι χρόνια αφότου κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου.
Ο ηθοποιός και η πρώην γυναίκα του θεωρούνται πλέον και επισήμως διαζευγμένοι, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE. Η σχετική απόφαση κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες την 1η Οκτωβρίου. «Εκδίδεται απόφαση λύσης του γάμου. Η έγγαμη ή οικιακή συμβίωση λύεται και τα μέρη επανέρχονται στην κατάσταση των άγαμων προσώπων», αναφέρεται στο έγγραφο.
Το αίτημα της Μέγερ να διαχωριστεί το ζήτημα της οικογενειακής τους κατάστασης από τα υπόλοιπα θέματα έγινε δεκτό, με το δικαστήριο να επιτρέπει ξεχωριστή διαδικασία για την επίλυση των «λοιπών ζητημάτων». Το πρώην ζευγάρι συμφώνησε επίσης να ορίσει ιδιώτη δικαστή, ο οποίος θα μεσολαβήσει για τυχόν εκκρεμείς διαφορές, καθώς οι δύο πλευρές προχωρούν προς μια ευρύτερη τελική συμφωνία, σύμφωνα με έγγραφα που είχε καταθέσει η Μέγερ στις 16 Σεπτεμβρίου.
Ο Μαγκουάιρ και η Μέγερ παντρεύτηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2007. Απέκτησαν δύο παιδιά, τη 19χρονη σήμερα Ρούμπι και τον 17χρονο Ότις, πριν χωρίσουν τον Ιούνιο του 2016. Τον Οκτώβριο του 2020, η Μέγερ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, ενώ ο Μαγκουάιρ υπέβαλε την απάντησή του τον Ιούλιο του 2025. «Ζουν χωριστές ζωές εδώ και αρκετό καιρό», είχε δηλώσει πηγή στο PEOPLE το 2019, προσθέτοντας: «Έχουν εντελώς διαφορετικά ενδιαφέροντα και δεν φαινόταν να υπάρχει πια σύνδεση μεταξύ τους».
Σε κοινή δήλωσή του στο ίδιο μέσο εκείνη την περίοδο, το ζευγάρι είχε αναφέρει ότι αποφάσισε να χωρίσει «ύστερα από πολλή σκέψη και ενδοσκόπηση». «Ως αφοσιωμένοι γονείς, πρώτη μας προτεραιότητα παραμένει να μεγαλώσουμε μαζί τα παιδιά μας με διαρκή αγάπη, σεβασμό και φιλία», ανέφεραν. Η Μέγερ είναι πλέον αρραβωνιασμένη, ενώ φέτος απέκτησε ένα ακόμη παιδί.
Το 2025, η Τζένιφερ Μέγερ είχε μιλήσει για την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον Μαγκουάιρ, σε εμφάνισή της στο podcast «The Inside Edit». «Τώρα έχω έναν πρώην σύζυγο που είναι ο καλύτερός μου φίλος και θα έκανε τα πάντα για μένα, όπως κι εγώ θα έκανα τα πάντα για εκείνον», είχε πει. «Τα πάντα στον κόσμο».
Στη συνέχεια χαρακτήρισε τον Μαγκουάιρ «τον καλύτερο πατέρα, τον καλύτερο πρώην σύζυγο, τον καλύτερο φίλο, τον πιο γενναιόδωρο άνθρωπο» και αποκάλυψε ότι εκείνος διατηρεί καλές σχέσεις ακόμη και με τον σύντροφό της. Η Μέγερ πρόσθεσε ότι η ίδια, ο αρραβωνιαστικός της και τα παιδιά τους έμειναν στο σπίτι του Μαγκουάιρ όταν οι μεγάλες πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, στις αρχές του 2025, κατέστρεψαν σημαντικές περιοχές της πόλης.
«Ήταν υπέροχο. Κάθε μέρα έμπαινα μέσα και σκεφτόμουν “πόσο τυχερή είμαι” και μετά, όταν γυρνούσα σπίτι το βράδυ, έβλεπα τον Τόμπι, τον Τζεφ και τον καλύτερό του φίλο να βλέπουν ταινία μαζί στον καναπέ. Και σκεφτόμουν: “Πώς γίνεται αυτό; Είναι σαν όνειρο”», είχε σημειώσει.
Ο ηθοποιός και η πρώην γυναίκα του θεωρούνται πλέον και επισήμως διαζευγμένοι, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE. Η σχετική απόφαση κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες την 1η Οκτωβρίου. «Εκδίδεται απόφαση λύσης του γάμου. Η έγγαμη ή οικιακή συμβίωση λύεται και τα μέρη επανέρχονται στην κατάσταση των άγαμων προσώπων», αναφέρεται στο έγγραφο.
Το αίτημα της Μέγερ να διαχωριστεί το ζήτημα της οικογενειακής τους κατάστασης από τα υπόλοιπα θέματα έγινε δεκτό, με το δικαστήριο να επιτρέπει ξεχωριστή διαδικασία για την επίλυση των «λοιπών ζητημάτων». Το πρώην ζευγάρι συμφώνησε επίσης να ορίσει ιδιώτη δικαστή, ο οποίος θα μεσολαβήσει για τυχόν εκκρεμείς διαφορές, καθώς οι δύο πλευρές προχωρούν προς μια ευρύτερη τελική συμφωνία, σύμφωνα με έγγραφα που είχε καταθέσει η Μέγερ στις 16 Σεπτεμβρίου.
Tobey Maguire and Ex-Wife Jennifer Meyer Finalize Divorce 10 Years After Splitting https://t.co/1bkMeEDAEL— People (@people) October 2, 2026
Σε κοινή δήλωσή του στο ίδιο μέσο εκείνη την περίοδο, το ζευγάρι είχε αναφέρει ότι αποφάσισε να χωρίσει «ύστερα από πολλή σκέψη και ενδοσκόπηση». «Ως αφοσιωμένοι γονείς, πρώτη μας προτεραιότητα παραμένει να μεγαλώσουμε μαζί τα παιδιά μας με διαρκή αγάπη, σεβασμό και φιλία», ανέφεραν. Η Μέγερ είναι πλέον αρραβωνιασμένη, ενώ φέτος απέκτησε ένα ακόμη παιδί.
Το 2025, η Τζένιφερ Μέγερ είχε μιλήσει για την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον Μαγκουάιρ, σε εμφάνισή της στο podcast «The Inside Edit». «Τώρα έχω έναν πρώην σύζυγο που είναι ο καλύτερός μου φίλος και θα έκανε τα πάντα για μένα, όπως κι εγώ θα έκανα τα πάντα για εκείνον», είχε πει. «Τα πάντα στον κόσμο».
Στη συνέχεια χαρακτήρισε τον Μαγκουάιρ «τον καλύτερο πατέρα, τον καλύτερο πρώην σύζυγο, τον καλύτερο φίλο, τον πιο γενναιόδωρο άνθρωπο» και αποκάλυψε ότι εκείνος διατηρεί καλές σχέσεις ακόμη και με τον σύντροφό της. Η Μέγερ πρόσθεσε ότι η ίδια, ο αρραβωνιαστικός της και τα παιδιά τους έμειναν στο σπίτι του Μαγκουάιρ όταν οι μεγάλες πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, στις αρχές του 2025, κατέστρεψαν σημαντικές περιοχές της πόλης.
«Ήταν υπέροχο. Κάθε μέρα έμπαινα μέσα και σκεφτόμουν “πόσο τυχερή είμαι” και μετά, όταν γυρνούσα σπίτι το βράδυ, έβλεπα τον Τόμπι, τον Τζεφ και τον καλύτερό του φίλο να βλέπουν ταινία μαζί στον καναπέ. Και σκεφτόμουν: “Πώς γίνεται αυτό; Είναι σαν όνειρο”», είχε σημειώσει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα