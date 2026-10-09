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Η Τζένιφερ Κούλιτζ επιβεβαίωσε την επιστροφή της στη 2η σεζόν της σειράς The Watcher
Η Τζένιφερ Κούλιτζ επιβεβαίωσε την επιστροφή της στη 2η σεζόν της σειράς The Watcher
Η παραγωγή του θρίλερ ξεκινά και πάλι, τέσσερα χρόνια μετά την πρεμιέρα της πρώτης σεζόν
Στη δεύτερη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix «The Watcher» επιστρέφει ένα ακόμη μέλος του αρχικού καστ, καθώς επιβεβαιώθηκε επίσημα η παρουσία της Τζένιφερ Κούλιτζ στον ρόλο της μεσίτριας Karen Calhoun.
Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες, η παραγωγή του δεύτερου κύκλου ξεκινά τέσσερα χρόνια μετά την πρεμιέρα του πρώτου. Στους ρόλους τους επιστρέφουν επίσης οι Ναόμι Γουότς, Μπόμπι Καναβάλε, Μάργκο Μάρτιντεϊλ και Ίζαμπελ Γκράβιτ.
Σύμφωνα με το Variety, λίγο πριν από την πρεμιέρα του «The Watcher» το 2022 η Κούλιτζ κέρδισε το πρώτο από τα δύο Βραβεία Emmy για τη σειρά του HBO «The White Lotus» καθώς και μία Χρυσή Σφαίρα.
Στις πρόσφατες συμμετοχές της περιλαμβάνονται η ταινία «A Minecraft Movie» και η σειρά «Life & Beth» με την Έιμι Σούμερ.
Δημιουργοί και εκτελεστικοί παραγωγοί του «The Watcher» είναι οι Ράιαν Μέρφι και Ίαν Μπρέναν με τον τελευταίο να έχει και ρόλο showrunner. Τη σκηνοθεσία και μέρος της εκτελεστικής παραγωγής υπογράφει η Κριστλ Ρόμπερτσον Ντόρσεϊ.
Η σειρά είναι εμπνευσμένη από άρθρο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Ριβς Γουίντμαν που δημοσιεύθηκε στο New York Magazine τον Νοέμβριο του 2018. Ακολουθεί μία οικογένεια που αγοράζει το σπίτι των ονείρων της, όμως η νέα της ζωή μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς αρχίζει να λαμβάνει τρομακτικά γράμματα από έναν άγνωστο που υπογράφει ως «Ο Παρατηρητής» («The Watcher»).
Η σειρά σημείωσε εντυπωσιακή πορεία, συγκεντρώνοντας 125 εκατομμύρια ώρες θέασης την πρώτη εβδομάδα προβολής στην πλατφόρμα και φτάνοντας τις 148 εκατομμύρια τη δεύτερη. Συνολικά, διατηρήθηκε για πέντε εβδομάδες στο παγκόσμιο Top 10 των αγγλόφωνων σειρών του Netflix.
Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες, η παραγωγή του δεύτερου κύκλου ξεκινά τέσσερα χρόνια μετά την πρεμιέρα του πρώτου. Στους ρόλους τους επιστρέφουν επίσης οι Ναόμι Γουότς, Μπόμπι Καναβάλε, Μάργκο Μάρτιντεϊλ και Ίζαμπελ Γκράβιτ.
IMPORTANT: Jennifer Coolidge will return in the second season of The Watcher. pic.twitter.com/SYZCG4rAhd— Netflix (@netflix) October 8, 2026
Σύμφωνα με το Variety, λίγο πριν από την πρεμιέρα του «The Watcher» το 2022 η Κούλιτζ κέρδισε το πρώτο από τα δύο Βραβεία Emmy για τη σειρά του HBO «The White Lotus» καθώς και μία Χρυσή Σφαίρα.
Στις πρόσφατες συμμετοχές της περιλαμβάνονται η ταινία «A Minecraft Movie» και η σειρά «Life & Beth» με την Έιμι Σούμερ.
Δημιουργοί και εκτελεστικοί παραγωγοί του «The Watcher» είναι οι Ράιαν Μέρφι και Ίαν Μπρέναν με τον τελευταίο να έχει και ρόλο showrunner. Τη σκηνοθεσία και μέρος της εκτελεστικής παραγωγής υπογράφει η Κριστλ Ρόμπερτσον Ντόρσεϊ.
Η σειρά είναι εμπνευσμένη από άρθρο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Ριβς Γουίντμαν που δημοσιεύθηκε στο New York Magazine τον Νοέμβριο του 2018. Ακολουθεί μία οικογένεια που αγοράζει το σπίτι των ονείρων της, όμως η νέα της ζωή μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς αρχίζει να λαμβάνει τρομακτικά γράμματα από έναν άγνωστο που υπογράφει ως «Ο Παρατηρητής» («The Watcher»).
Η σειρά σημείωσε εντυπωσιακή πορεία, συγκεντρώνοντας 125 εκατομμύρια ώρες θέασης την πρώτη εβδομάδα προβολής στην πλατφόρμα και φτάνοντας τις 148 εκατομμύρια τη δεύτερη. Συνολικά, διατηρήθηκε για πέντε εβδομάδες στο παγκόσμιο Top 10 των αγγλόφωνων σειρών του Netflix.
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