Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
«Το Παιδί» επιστρέφει με νέα επεισόδια: Η μαύρη κωμωδία της ΕΡΤ απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Σειράς στη Σεούλ
«Το Παιδί» επιστρέφει με νέα επεισόδια: Η μαύρη κωμωδία της ΕΡΤ απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Σειράς στη Σεούλ
Η διάκριση του «Παιδιού» αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος
Με νέα επεισόδια επιστρέφει στην ΕΡΤ η μαύρη κωμωδία «Το Παιδί», συνεχίζοντας την ιστορία της μέσα από τον νέο κύκλο της σειράς.
Η επιστροφή του «Παιδιού» συμπίπτει με την απονομή του βραβείου Καλύτερης Σειράς στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για έναν σημαντικό διεθνή θεσμό της τηλεοπτικής βιομηχανίας, που φέρνει κάθε χρόνο στο προσκήνιο σειρές και δημιουργούς από όλο τον κόσμο.
Το «Παιδί» επιστρέφει με οκτώ νέα επεισόδια, στη μορφή μίνι σειράς με τίτλο «Το Παιδί: Η Επιστροφή». Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο ERTFLIX το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ1. Στην επίσημη τελετή απονομής των Seoul International Drama Awards, το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος μαζί με τη δημιουργική ομάδα της σειράς και την εταιρεία παραγωγής Foss Productions.
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Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η διάκριση του “Παιδιού” αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ΕΡΤ συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση, ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του».
Η μίνι σειρά αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΡΤ και φέρνει ξανά στην οθόνη τους βασικούς συντελεστές της σειράς, με τον Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και τον Στέφανο Μπλάτσο στη σκηνοθεσία, καθώς και τους πρωταγωνιστές, Βασίλη Μπούτσικο, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρο Λογοθέτη, Αλεξία Καλτσίκη, κ.ά.
Η επιστροφή του «Παιδιού» συμπίπτει με την απονομή του βραβείου Καλύτερης Σειράς στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για έναν σημαντικό διεθνή θεσμό της τηλεοπτικής βιομηχανίας, που φέρνει κάθε χρόνο στο προσκήνιο σειρές και δημιουργούς από όλο τον κόσμο.
Το «Παιδί» επιστρέφει με οκτώ νέα επεισόδια, στη μορφή μίνι σειράς με τίτλο «Το Παιδί: Η Επιστροφή». Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο ERTFLIX το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ1. Στην επίσημη τελετή απονομής των Seoul International Drama Awards, το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος μαζί με τη δημιουργική ομάδα της σειράς και την εταιρεία παραγωγής Foss Productions.
Δείτε βίντεο
Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η διάκριση του “Παιδιού” αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ΕΡΤ συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση, ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του».
Η μίνι σειρά αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΡΤ και φέρνει ξανά στην οθόνη τους βασικούς συντελεστές της σειράς, με τον Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και τον Στέφανο Μπλάτσο στη σκηνοθεσία, καθώς και τους πρωταγωνιστές, Βασίλη Μπούτσικο, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρο Λογοθέτη, Αλεξία Καλτσίκη, κ.ά.
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