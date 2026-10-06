Τάσος Νούσιας: Ακόμα κι αν νομίζουμε ότι παίρνουμε αποφάσεις, πιστεύω ότι οι γυναίκες κάνουν πάντα το κουμάντο
Τάσος Νούσιας: Ακόμα κι αν νομίζουμε ότι παίρνουμε αποφάσεις, πιστεύω ότι οι γυναίκες κάνουν πάντα το κουμάντο
«Βρίσκεις όμως ένα σημείο συνεννόησης και συνευθύνης για τα πράγματα», πρόσθεσε ο ηθοποιός
Τον πρώτο λόγο θεωρεί ο Τάσος Νούσιας πως έχουν οι γυναίκες σε μία σχέση, υποστηρίζοντας πως οι άντρες ακόμη κι αν πιστεύουν πως εκείνοι παίρνουν τις αποφάσεις, δεν κάνουν πραγματικά «κουμάντο».
Ο ηθοποιός εξήγησε πως μεγάλωσε με αυτή την πεποίθηση και επισήμανε πως ολόκληρη η χώρα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο: «Είμαι από το Ροδοτόπι Ιωαννίνων. Τα σινιάλα μας ήταν μητριαρχικά. Δηλαδή η γυναίκα έκανε πάντα το κουμάντο. Πιστεύω ότι είναι ένας τέτοιος κοινός τόπος και για πολλές οικογένειες... Νομίζω ότι η χώρα συνολικά έχει ως άξονα τη γυναίκα αφεντικό του σπιτιού», είπε αρχικά σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρωινό».
Όταν ρωτήθηκε, στη συνέχεια, ποιος κάνει κουμάντο στη δική του σχέση με τη σύντροφό του, ο Τάσος Νούσιας απάντησε: «Ακόμα κι αν νομίζουμε ότι παίρνουμε αποφάσεις οι γυναίκες κάνουν πάντα το κουμάντο. Αλλά τώρα εντάξει, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, ρε παιδί μου... Το βρίσκεις σε ένα σημείο συνεννόησης και συνευθύνης για τα πράγματα. Και δίνει και χώρο ο ένας στον άλλον για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός εξήγησε πως μεγάλωσε με αυτή την πεποίθηση και επισήμανε πως ολόκληρη η χώρα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο: «Είμαι από το Ροδοτόπι Ιωαννίνων. Τα σινιάλα μας ήταν μητριαρχικά. Δηλαδή η γυναίκα έκανε πάντα το κουμάντο. Πιστεύω ότι είναι ένας τέτοιος κοινός τόπος και για πολλές οικογένειες... Νομίζω ότι η χώρα συνολικά έχει ως άξονα τη γυναίκα αφεντικό του σπιτιού», είπε αρχικά σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρωινό».
Όταν ρωτήθηκε, στη συνέχεια, ποιος κάνει κουμάντο στη δική του σχέση με τη σύντροφό του, ο Τάσος Νούσιας απάντησε: «Ακόμα κι αν νομίζουμε ότι παίρνουμε αποφάσεις οι γυναίκες κάνουν πάντα το κουμάντο. Αλλά τώρα εντάξει, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, ρε παιδί μου... Το βρίσκεις σε ένα σημείο συνεννόησης και συνευθύνης για τα πράγματα. Και δίνει και χώρο ο ένας στον άλλον για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».
Δείτε το βίντεο
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