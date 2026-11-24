Έρχεται τον Δεκέμβριο ο Ψηφιακός Βοηθός Υγείας στο MyHealth app, τι θα προσφέρει

Ο Ψηφιακός Βοηθός αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο μέσω του MyHealth app, προσφέροντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό, τις εξετάσεις, τις συνταγές και τα ραντεβού τους με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης