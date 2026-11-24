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Έρχεται τον Δεκέμβριο ο Ψηφιακός Βοηθός Υγείας στο MyHealth app, τι θα προσφέρει
Έρχεται τον Δεκέμβριο ο Ψηφιακός Βοηθός Υγείας στο MyHealth app, τι θα προσφέρει
Ο Ψηφιακός Βοηθός αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο μέσω του MyHealth app, προσφέροντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό, τις εξετάσεις, τις συνταγές και τα ραντεβού τους με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης
Σε πλήρη λειτουργία αναμένεται να τεθεί εντός του Δεκεμβρίου ο Ψηφιακός Βοηθός, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής MyHealth app και στη συνέχεια μέσω του 1566, της νέας πύλης για κάθε θέμα υγείας.
Πρόκειται για μια νέα ψηφιακή υπηρεσία, την οποία έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας, η οποία προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό τους.
Συγκεκριμένα, μπορούν να ενημερώνονται για τις ηλεκτρονικές συνταγές τους, τα προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού, τις προληπτικές εξετάσεις, καθώς και τους εμβολιασμούς τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι έτσι και αλλιώς περασμένες στην εφαρμογή MyHealth app και οι πολίτες έχουν συγκεντρωμένα ό,τι χρειάζονται για την υγεία τους στο κινητό τους. Ο Ψηφιακός Βοηθός θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε όποια ιατρική υπηρεσία απαιτείται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρόκειται για μια νέα ψηφιακή υπηρεσία, την οποία έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας, η οποία προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό τους.
Συγκεκριμένα, μπορούν να ενημερώνονται για τις ηλεκτρονικές συνταγές τους, τα προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού, τις προληπτικές εξετάσεις, καθώς και τους εμβολιασμούς τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι έτσι και αλλιώς περασμένες στην εφαρμογή MyHealth app και οι πολίτες έχουν συγκεντρωμένα ό,τι χρειάζονται για την υγεία τους στο κινητό τους. Ο Ψηφιακός Βοηθός θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε όποια ιατρική υπηρεσία απαιτείται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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