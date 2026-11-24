«Ο μικρός ήταν σε άθλια κατάσταση, τον είδα σαν γιο μου»: Η μαρτυρία του ενός εκ των αστυνομικών που έσωσαν τα παιδιά από το σπίτι-τρώγλη στη Θεσσαλονίκη
«Ο μικρός ήταν σε άθλια κατάσταση, τον είδα σαν γιο μου»: Η μαρτυρία του ενός εκ των αστυνομικών που έσωσαν τα παιδιά από το σπίτι-τρώγλη στη Θεσσαλονίκη
«Η μητέρα του και ο σύντροφός της θεωρούσαν φυσιολογικό να είναι τα παιδιά τόσες ώρες μόνα τους» είπε ο ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας
Τη μαρτυρία του για όσα έζησε το απόγευμα του Σαββάτου όταν μαζί με έναν συνάδελφό του έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος της οδού Χαλκίδη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης προκειμένου να σώσει τα δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, κατέθεσε ο ανθυπαστυνόμο Ιωάννης Χατζηηλίας που υπηρετεί στην ΕΛΑΣ για 29 χρόνια.
Όπως είπε στο Action24 ο αστυνομικός «βρήκαμε τους γείτονες πραγματικά αναστατωμένους γιατί άκουγαν τα κλάματα από τις 5 το απόγευμα. Ακούσαμε κι εμείς τις φωνές και σπάσαμε την πόρτα γιατί ο κίνδυνος για τόσο μικρά παιδιά είναι ορατός ανά πάσα στιγμή. Ήταν εντελώς μόνα και όλα ήταν εκτεθειμένα στο σπίτι, μαχαίρια πρίζες, θα μπορούσα να φάνε κάτι».
Ερωτηθείς για την κατάσταση των δύο παιδιών, ο ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στην Άμεση Δράση είπε ότι «ο μικρός (σ.σ. το αγόρι των 2 ετών) ήταν σε άθλια κατάσταση, το μόνο που σκέφτηκα ήταν να τον βοηθήσω».
Εξηγώντας γιατί, μεταξύ άλλων, πήρε την πρωτοβουλία να αλλάξει πάνα στο μικρό αγόρι, ο Ιωάννης Χατζηηλίας είπε «δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, είπα πρέπει να βοηθήσω το μικρό. Τον είδα σαν γιο μου, το παιδί έκλαιγε γοερά. Από τη στιγμή που γίνεσαι γονιός αλλάζουν πολλά μέσα σου».
Όσον αφορά το φαγητό που έδωσαν στα παιδιά, ο άνδρας της ΕΛΑΣ εξομολογήθηκε ότι «το σκέφτηκα καθ' οδόν προς το τμήμα, πήρα τη σύζυγό της είπα "ετοίμασε μου ό,τι έχει το σπίτι γιατί έχουμε δύο παιδάκια"».
Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν τα δύο παιδιά έλαβαν τη φροντίδα από τους δύο αστυνομικούς «άλλαξαν εντελώς, μετά ήταν αγαλλίαση και το παιδικό χαμόγελο που μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε».
«Έχουμε αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις αλλά όχι σε αυτό τον βαθμό και από το πώς ήταν το διαμέρισμα και από το πόσο μικρά ήταν τα παιδιά και πόσο βρώμικα ήταν και πόσες ώρες ήταν μόνα τους» πρόσθεσε ο ανθυπαστυνόμος Χατζηηλίας ο οποίος σημείωσε, κλείνοντας, «το επάγγελμά μας αμείβεται με τον βασικό, το παιδικό χαμόγελο μας δίνει κουράγιο, αν χάσουμε τα νέα παιδιά θα χαθούμε όλοι».
Ερωτηθείς στον ΑΝΤ1 για τη στάση της μητέρας των παιδιών και του συντρόφου της, ο ανθυπαστυνόμος είπε ότι «ο σύντροφος της μητέρας μας είπε ότι από τις 2 το μεσημέρι ήταν σε σκαλωσιά και ότι αργότερα πήγε τη μητέρα στο νοσοκομείο, μας έλεγαν ασυνάρτητα πράγματα που δεν έβγαζαν νόημα». Πρόσθεσε, δε, ότι και οι δύο ενήλικας που τελικά συνελήφθησαν, «θεωρούσαν φυσιολογικό ότι τα παιδιά ήταν μόνα τους γιατί λέγανε κοιμούνται, δεν θα πάθουν τίποτα».
Όπως είπε στο Action24 ο αστυνομικός «βρήκαμε τους γείτονες πραγματικά αναστατωμένους γιατί άκουγαν τα κλάματα από τις 5 το απόγευμα. Ακούσαμε κι εμείς τις φωνές και σπάσαμε την πόρτα γιατί ο κίνδυνος για τόσο μικρά παιδιά είναι ορατός ανά πάσα στιγμή. Ήταν εντελώς μόνα και όλα ήταν εκτεθειμένα στο σπίτι, μαχαίρια πρίζες, θα μπορούσα να φάνε κάτι».
Ερωτηθείς για την κατάσταση των δύο παιδιών, ο ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στην Άμεση Δράση είπε ότι «ο μικρός (σ.σ. το αγόρι των 2 ετών) ήταν σε άθλια κατάσταση, το μόνο που σκέφτηκα ήταν να τον βοηθήσω».
Εξηγώντας γιατί, μεταξύ άλλων, πήρε την πρωτοβουλία να αλλάξει πάνα στο μικρό αγόρι, ο Ιωάννης Χατζηηλίας είπε «δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, είπα πρέπει να βοηθήσω το μικρό. Τον είδα σαν γιο μου, το παιδί έκλαιγε γοερά. Από τη στιγμή που γίνεσαι γονιός αλλάζουν πολλά μέσα σου».
Όσον αφορά το φαγητό που έδωσαν στα παιδιά, ο άνδρας της ΕΛΑΣ εξομολογήθηκε ότι «το σκέφτηκα καθ' οδόν προς το τμήμα, πήρα τη σύζυγό της είπα "ετοίμασε μου ό,τι έχει το σπίτι γιατί έχουμε δύο παιδάκια"».
Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν τα δύο παιδιά έλαβαν τη φροντίδα από τους δύο αστυνομικούς «άλλαξαν εντελώς, μετά ήταν αγαλλίαση και το παιδικό χαμόγελο που μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε».
«Έχουμε αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις αλλά όχι σε αυτό τον βαθμό και από το πώς ήταν το διαμέρισμα και από το πόσο μικρά ήταν τα παιδιά και πόσο βρώμικα ήταν και πόσες ώρες ήταν μόνα τους» πρόσθεσε ο ανθυπαστυνόμος Χατζηηλίας ο οποίος σημείωσε, κλείνοντας, «το επάγγελμά μας αμείβεται με τον βασικό, το παιδικό χαμόγελο μας δίνει κουράγιο, αν χάσουμε τα νέα παιδιά θα χαθούμε όλοι».
Ερωτηθείς στον ΑΝΤ1 για τη στάση της μητέρας των παιδιών και του συντρόφου της, ο ανθυπαστυνόμος είπε ότι «ο σύντροφος της μητέρας μας είπε ότι από τις 2 το μεσημέρι ήταν σε σκαλωσιά και ότι αργότερα πήγε τη μητέρα στο νοσοκομείο, μας έλεγαν ασυνάρτητα πράγματα που δεν έβγαζαν νόημα». Πρόσθεσε, δε, ότι και οι δύο ενήλικας που τελικά συνελήφθησαν, «θεωρούσαν φυσιολογικό ότι τα παιδιά ήταν μόνα τους γιατί λέγανε κοιμούνται, δεν θα πάθουν τίποτα».
Τα πρώτα λεπτά μετά την έφοδο των αστυνομικώνΣτο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr ακούγονται τα κλάματα του δίχρονου αγοριού αλλά και η φωνή του ενός αστυνομικού που προσπαθεί να το καθησυχάσει λέγοντας του «μην κλαις» ενώ το 4 ετών κοριτσάκι είναι ήρεμο με τον δεύτερο αστυνομικό της Άμεσης Δράσης να του λέει «πάμε τώρα να βρούμε τη μαμά». Στο βίντεο ακούγονται και φωνές γειτόνων οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα μετά τους αστυνομικούς για να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια μπορούσαν στα δυο μικρά παιδιά.
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