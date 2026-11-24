«Ο μικρός ήταν σε άθλια κατάσταση, τον είδα σαν γιο μου»: Η μαρτυρία του ενός εκ των αστυνομικών που έσωσαν τα παιδιά από το σπίτι-τρώγλη στη Θεσσαλονίκη