Άρης Μουγκοπέτρος: «Πήρα πίσω τις μηνύσεις για τον ακρωτηριασμό μου και έχω βρει την ηρεμία μου» - Τι είπε για τον χωρισμό του

Όταν ρωτήθηκε πώς προχωράει η υπόθεση για τη δικαίωσή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος απάντησε: «Επειδή δεν θεωρώ ότι είμαι αυτός που θα κρίνει πώς θα τιμωρηθεί κάποιος σε αυτή τη ζωή, θεώρησα και θέλησα να κάνω πίσω σε όλο αυτό. Πήρα πίσω τις μηνύσεις μου και έτσι από το Πάσχα και έπειτα έχω βρει την ηρεμία μου».





Ένα τέλος στη δικαστική διαμάχη που είχε ξεκινήσει με τον φίλο του έδωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος , καθώς αποφάσισε να πάρει πίσω τις μηνύσεις τις οποίες είχε κάνει μετά τον ακρωτηριασμό του, όπως αποκάλυψε.Ο μουσικός, ο οποίος έχασε τα δάχτυλά του και τραυματίστηκε στο μάτι του έπειτα από κροτίδα που έσπασε στο χέρι του σε γλέντι τον Απρίλιο του 2025, σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day» τόνισε πως έκτοτε έχει βρει την ηρεμία του, ενώ αναφέρθηκε και στο διαζύγιό του από τη σύζυγό του που συνέβη λίγους μήνες μετά το ατύχημά του.Έπειτα, αναφέρθηκε στο όγδοο και τελευταίο χειρουργείο που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο για το χέρι του: «Όλη αυτή τη διαδικασία να την ξαναπερνάς από την αρχή, να πρέπει να ξανακάνεις επέμβαση στο χέρι σου και να ξαναμπαίνεις στη διαδικασία της αποθεραπείας, δεν είναι εύκολο για να περάσει όλο αυτό. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε και δόξα τω Θεώ είμαι καλά και τις επόμενες ημέρες βγάζω και τα ράμματα και πάμε πάλι στη δουλειά μας», επισήμανε.Και πρόσθεσε για το ατύχημά του: «Είχα χάσει τρία μου δάχτυλα, τον μεσαίο, τον δείκτη και τον αντίχειρα. Ο γιατρός τότε το πήρε πάνω του και με διπλή εγχείρηση σε πρώτο χρόνο και με μόσχευμα, μου έφτιαξε αντίχειρα. Αν δεν πετύχαινε το μόσχευμα θα έπρεπε να μου κόψουν το χέρι. Το δεξί μου μάτι έχει πάθει τεράστια ζημία, βλέπω 15-20%. Το γλιτώσαμε και αυτό στο τσακ γιατί ήταν να προσθέσουμε γυάλινο μάτι».Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε για τον χωρισμό του, δηλώνοντας πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι οι κόρες του και η ευτυχία τους: «Όταν χωρίζεις με έναν άνθρωπο σίγουρα δεν είναι εύκολα και μάλιστα από μια μακροχρόνια σχέση, αλλά πάντα χωρίζεις για να είσαι καλύτερα. Νομίζω τα παιδιά μας αυτό που θέλουν είναι το να βλέπουν τους γονείς τους ευτυχισμένους. Γιατί αν είναι ευτυχισμένοι οι γονείς είναι και τα παιδιά», είπε.Κλείνοντας, ο μουσικός απάντησε και για τη σύλληψή του τον Αύγουστο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σημειώνοντας πως του έγινε μάθημα: «Έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν ένα μάθημα για να βάλω κι εγώ μυαλό. Καλά να πάθω», δήλωσε.