Για όγδοη φορά στο χειρουργείο ο Άρης Μουγκοπέτρος: Θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη
Για όγδοη φορά στο χειρουργείο ο Άρης Μουγκοπέτρος: Θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη
Ο μουσικός ενημέρωσε σχετικά τους διαδικτυακούς του ακόλουθους
Σε ένα ακόμη χειρουργείο θα υποβληθεί ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά τους διαδικτυακούς του ακόλουθους. Η διαδικασία αποκατάστασης για τον μουσικό, μετά τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του συνεχίζεται. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου είχε τραυματιστεί σοβαρά, όταν κροτίδα είχε εκραγεί στο χέρι του, κατά τη διάρκεια γλεντιού το Πάσχα του 2025.
Μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος αποκάλυψε ότι πρόκειται για το όγδοο χειρουργείο. Την ίδια στιγμή, εξέφρασε την ελπίδα να είναι και το τελευταίο. «Όγδοο και τελευταίο χειρουργείο! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη», έγραψε μεταξύ άλλων.
Ακολουθεί η ανάρτησή του
Μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος αποκάλυψε ότι πρόκειται για το όγδοο χειρουργείο. Την ίδια στιγμή, εξέφρασε την ελπίδα να είναι και το τελευταίο. «Όγδοο και τελευταίο χειρουργείο! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη», έγραψε μεταξύ άλλων.
Ακολουθεί η ανάρτησή του
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