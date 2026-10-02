Η Κάκια Ιγερινού αποθέωσε την Ευαγγελία Μουμούρη για την ερμηνεία της στο «Ριφιφί»: Όλα τα Όσκαρ σε εκείνη, τόσο σπουδαία

Κάκια Ιγερινού έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook

Ευαγγελίας Μουμούρη

1999

Περιγράφοντας την εικόνα της νεαρής τότε ηθοποιού και τις πολλαπλές δυνατότητές της πάνω στη σκηνή, η Κάκια Ιγερινού έγραψε: «

».

Η ίδια στάθηκε ακόμη στο «

» και τον «

» που διέκρινε από τότε στην Ευαγγελία Μουμούρη, σημειώνοντας παράλληλα πως όλοι οι συντελεστές της συγκεκριμένης παράστασης την είχαν αγαπήσει ιδιαίτερα.

Η Κάκια Ιγερινού αναφέρθηκε επίσης, στην εξέλιξη της ηθοποιού μέσα στα χρόνια. Ξεχωριστή θέση στην αναφορά της είχε η συνεργασία της Ευαγγελίας Μουμούρη με τον Σωτήρη Τσαφούλια, μέσα από την οποία, όπως σημείωσε, η ηθοποιός κατάφερε να καθηλώνει το κοινό ακόμη και μέσα από μια ματιά.

Για να περιγράψει χαρακτηριστικά αυτή την ερμηνευτική της δύναμη, η Κάκια Ιγερινού

σημείωσε

:

«

».

Κλείνοντας την αναφορά της, στάθηκε στην ειλικρίνεια που, όπως υπογράμμισε, χαρακτηρίζει την ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη, ξεχωρίζοντας παράλληλα μία χαρακτηριστική ατάκα της ηθοποιού:

«"