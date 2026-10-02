Η Κάκια Ιγερινού αποθέωσε την Ευαγγελία Μουμούρη για την ερμηνεία της στο «Ριφιφί»: Όλα τα Όσκαρ σε εκείνη, τόσο σπουδαία
Η Κάκια Ιγερινού αποθέωσε την Ευαγγελία Μουμούρη για την ερμηνεία της στο «Ριφιφί»: Όλα τα Όσκαρ σε εκείνη, τόσο σπουδαία
Με σκηνοθέτη τον Σωτήρη Τσαφούλια έφτασε να μας καθηλώνει με βλέμμα, σιωπή και μια κουταλιά από μια πάστα, έγραψε η ηθοποιός
Την ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη στο «Ριφιφί» αποθέωσε η Κάκια Ιγερινού, τονίζοντας πως «όλα τα Όσκαρ πηγαίνουν σε εκείνη», ενώ τη χαρακτήρισε «σπουδαία» ηθοποιό.
Η Κάκια Ιγερινού έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook με αφορμή την παρουσία της Ευαγγελίας Μουμούρη στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, η οποία προβλήθηκε στον Alpha. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις ερμηνευτικές της ικανότητες, αλλά και στη μακρά διαδρομή της στο θέατρο και την τηλεόραση.
Στη δημοσίευσή της, η Κάκια Ιγερινού εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ερμηνεία της συναδέλφου της, κάνοντας λόγο για μια ηθοποιό με «απίστευτη γκάμα». «Όλα τα Όσκαρ πηγαίνουν στην Ευαγγελία Μουμούρη. Κάθε μέρα από ένα. Τόσο σπουδαία» έγραψε αρχικά. Παράλληλα, η Κάκια Ιγερινού έκανε μια αναδρομή στην πρώτη φορά που συνεργάστηκε με την Ευαγγελία Μουμούρη, όταν εκείνη βρισκόταν ακόμη στην αρχή της επαγγελματικής της πορείας. Η ηθοποιός είχε συμμετάσχει τότε στην κωμωδία του 1999 «Αριστοτέλης ο Άριστος».
Δείτε την ανάρτησή της
Περιγράφοντας την εικόνα της νεαρής τότε ηθοποιού και τις πολλαπλές δυνατότητές της πάνω στη σκηνή, η Κάκια Ιγερινού έγραψε: «Κοριτσάκι ακόμη, πρωτόβγαλτη στη δουλειά, χόρευε, τραγουδούσε, έπαιζε κωμωδία, δράμα, φάρσα, ξιφομαχούσε, σαν ακροβάτης, έκλαιγε αληθινά, γελούσε αληθινά, χωρίς δηθενιές έκανε τα πάντα».
Η ίδια στάθηκε ακόμη στο «καταλυτικό χιούμορ» και τον «τεράστιο ατομικό πολιτισμό» που διέκρινε από τότε στην Ευαγγελία Μουμούρη, σημειώνοντας παράλληλα πως όλοι οι συντελεστές της συγκεκριμένης παράστασης την είχαν αγαπήσει ιδιαίτερα.
Η Κάκια Ιγερινού αναφέρθηκε επίσης, στην εξέλιξη της ηθοποιού μέσα στα χρόνια. Ξεχωριστή θέση στην αναφορά της είχε η συνεργασία της Ευαγγελίας Μουμούρη με τον Σωτήρη Τσαφούλια, μέσα από την οποία, όπως σημείωσε, η ηθοποιός κατάφερε να καθηλώνει το κοινό ακόμη και μέσα από μια ματιά. Για να περιγράψει χαρακτηριστικά αυτή την ερμηνευτική της δύναμη, η Κάκια Ιγερινού σημείωσε: «Με σκηνοθέτη τον Σωτήρη Τσαφούλια έφτασε να μας καθηλώνει με βλέμμα, σιωπή και μια κουταλιά από μια πάστα».
Κλείνοντας την αναφορά της, στάθηκε στην ειλικρίνεια που, όπως υπογράμμισε, χαρακτηρίζει την ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη, ξεχωρίζοντας παράλληλα μία χαρακτηριστική ατάκα της ηθοποιού: «"Έχω τελειώσει με την προσευχή". Μπράβο σε όλους. Όσκαρ στην Μουμούρη. Ένα κάθε μέρα».
Η Ευαγγελία Μουμούρη υποδύεται την Όλγα, μία μάνα που έχασε το παιδί της και παραμένει «όρθια» μπροστά στην απώλεια. Παράλληλα, είναι ο εγκέφαλος της ληστείας του αιώνα, αλλά η συμμετοχή της δεν αφορά στα χρήματα, αλλά την εκδίκηση για την αδικία που υπέστη η οικογένειά της. H ιστορία της Όλγας είναι εμπνευσμένη από την υπόθεση του παιδιού από τη Μυτιλήνη, που πέθανε περιμένοντας να ξεμπλοκάρει ο ερανικός λογιαριασμός στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί τα χρήματα για τη σωτηρία του.
Το επεισόδιο κλείνει με το δράμα της μητέρας που νιώθει την τελευταία ανάσα του παιδιού της, ενώ το κρατά στην αγκαλιά της, στο κρεβάτι του νοσοκομείου και ενώ προσπαθεί να του δώσει μια δεύτερη κουταλιά από το «γλυκάκι» που της είχε ζητήσει και είχε αποδειχθεί η τελευταία του επιθυμία. Η μάνα στα χρόνια που οργάνωνε την εκδίκησή της απέναντι στην τράπεζα πήγαινε στο ζαχαροπλαστείο και έτρωγε μόνο μία κουταλιά από την ίδια πάστα που είχε επιθυμήσει και το παιδί της. Όταν η εκδίκηση έγινε πράξη με το ριφιφί, μόνο τότε η μάνα άρχισε να τρώει ολόκληρο το γλυκό, δίνοντας σ' αυτή την κίνηση τον απόλυτο συμβολισμό, της υπόσχεσης που πλέον εκπληρώθηκε.
Η Κάκια Ιγερινού έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook με αφορμή την παρουσία της Ευαγγελίας Μουμούρη στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, η οποία προβλήθηκε στον Alpha. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις ερμηνευτικές της ικανότητες, αλλά και στη μακρά διαδρομή της στο θέατρο και την τηλεόραση.
Στη δημοσίευσή της, η Κάκια Ιγερινού εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ερμηνεία της συναδέλφου της, κάνοντας λόγο για μια ηθοποιό με «απίστευτη γκάμα». «Όλα τα Όσκαρ πηγαίνουν στην Ευαγγελία Μουμούρη. Κάθε μέρα από ένα. Τόσο σπουδαία» έγραψε αρχικά. Παράλληλα, η Κάκια Ιγερινού έκανε μια αναδρομή στην πρώτη φορά που συνεργάστηκε με την Ευαγγελία Μουμούρη, όταν εκείνη βρισκόταν ακόμη στην αρχή της επαγγελματικής της πορείας. Η ηθοποιός είχε συμμετάσχει τότε στην κωμωδία του 1999 «Αριστοτέλης ο Άριστος».
Δείτε την ανάρτησή της
Περιγράφοντας την εικόνα της νεαρής τότε ηθοποιού και τις πολλαπλές δυνατότητές της πάνω στη σκηνή, η Κάκια Ιγερινού έγραψε: «Κοριτσάκι ακόμη, πρωτόβγαλτη στη δουλειά, χόρευε, τραγουδούσε, έπαιζε κωμωδία, δράμα, φάρσα, ξιφομαχούσε, σαν ακροβάτης, έκλαιγε αληθινά, γελούσε αληθινά, χωρίς δηθενιές έκανε τα πάντα».
Η ίδια στάθηκε ακόμη στο «καταλυτικό χιούμορ» και τον «τεράστιο ατομικό πολιτισμό» που διέκρινε από τότε στην Ευαγγελία Μουμούρη, σημειώνοντας παράλληλα πως όλοι οι συντελεστές της συγκεκριμένης παράστασης την είχαν αγαπήσει ιδιαίτερα.
Η Κάκια Ιγερινού αναφέρθηκε επίσης, στην εξέλιξη της ηθοποιού μέσα στα χρόνια. Ξεχωριστή θέση στην αναφορά της είχε η συνεργασία της Ευαγγελίας Μουμούρη με τον Σωτήρη Τσαφούλια, μέσα από την οποία, όπως σημείωσε, η ηθοποιός κατάφερε να καθηλώνει το κοινό ακόμη και μέσα από μια ματιά. Για να περιγράψει χαρακτηριστικά αυτή την ερμηνευτική της δύναμη, η Κάκια Ιγερινού σημείωσε: «Με σκηνοθέτη τον Σωτήρη Τσαφούλια έφτασε να μας καθηλώνει με βλέμμα, σιωπή και μια κουταλιά από μια πάστα».
Κλείνοντας την αναφορά της, στάθηκε στην ειλικρίνεια που, όπως υπογράμμισε, χαρακτηρίζει την ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη, ξεχωρίζοντας παράλληλα μία χαρακτηριστική ατάκα της ηθοποιού: «"Έχω τελειώσει με την προσευχή". Μπράβο σε όλους. Όσκαρ στην Μουμούρη. Ένα κάθε μέρα».
Η Ευαγγελία Μουμούρη υποδύεται την Όλγα, μία μάνα που έχασε το παιδί της και παραμένει «όρθια» μπροστά στην απώλεια. Παράλληλα, είναι ο εγκέφαλος της ληστείας του αιώνα, αλλά η συμμετοχή της δεν αφορά στα χρήματα, αλλά την εκδίκηση για την αδικία που υπέστη η οικογένειά της. H ιστορία της Όλγας είναι εμπνευσμένη από την υπόθεση του παιδιού από τη Μυτιλήνη, που πέθανε περιμένοντας να ξεμπλοκάρει ο ερανικός λογιαριασμός στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί τα χρήματα για τη σωτηρία του.
Το επεισόδιο κλείνει με το δράμα της μητέρας που νιώθει την τελευταία ανάσα του παιδιού της, ενώ το κρατά στην αγκαλιά της, στο κρεβάτι του νοσοκομείου και ενώ προσπαθεί να του δώσει μια δεύτερη κουταλιά από το «γλυκάκι» που της είχε ζητήσει και είχε αποδειχθεί η τελευταία του επιθυμία. Η μάνα στα χρόνια που οργάνωνε την εκδίκησή της απέναντι στην τράπεζα πήγαινε στο ζαχαροπλαστείο και έτρωγε μόνο μία κουταλιά από την ίδια πάστα που είχε επιθυμήσει και το παιδί της. Όταν η εκδίκηση έγινε πράξη με το ριφιφί, μόνο τότε η μάνα άρχισε να τρώει ολόκληρο το γλυκό, δίνοντας σ' αυτή την κίνηση τον απόλυτο συμβολισμό, της υπόσχεσης που πλέον εκπληρώθηκε.
#Rififi— Μίνα με τον φιόγκο 🎀 (@EEliza123) September 30, 2026
Εξαιρετική η Μουμούρη από την αρχή μέχρι το τέλος! Η τελευταία σκηνή με την πάστα ηταν το highlight μια άριστης και άρτιας σειράς! Συγχαρητήρια 👏 pic.twitter.com/4b8F7dMNmn
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