Η αγγλική ομοσπονδία πήρε θέση για την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι: «Η ετυμηγορία εις βάρος της έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα του αθλήματος»

Η FA αρκετές ημέρες μετά την πρωτόδικη απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που έκρινε ένοχη τη Μάντσεστερ Σίτι και για τις 115 κατηγορίες, υπενθύμισε ότι διαθέτει την εξουσία για να ασκήσει πειθαρχικές διώξεις εναντίον του συλλόγου και των στελεχών του