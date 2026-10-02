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Η αγγλική ομοσπονδία πήρε θέση για την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι: «Η ετυμηγορία εις βάρος της έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα του αθλήματος»
Η αγγλική ομοσπονδία πήρε θέση για την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι: «Η ετυμηγορία εις βάρος της έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα του αθλήματος»
Η FA αρκετές ημέρες μετά την πρωτόδικη απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που έκρινε ένοχη τη Μάντσεστερ Σίτι και για τις 115 κατηγορίες, υπενθύμισε ότι διαθέτει την εξουσία για να ασκήσει πειθαρχικές διώξεις εναντίον του συλλόγου και των στελεχών του
Την ώρα που η Σίτι ετοιμάζεται για την κατάθεση της έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης της Ανεξάρτητης Επιτροπής που την έκρινε ένοχη για την παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League (σε 115 περιπτώσεις), οι «Πολίτες» είδαν και την αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου να εμπλέκεται στην υπόθεση υπενθυμίζοντας ότι δεν είναι απλώς παρατηρητής των γεγονότων.
Στο πρώτο σχόλιο της διοικούσας αρχής του αγγλικού ποδοσφαίρου, μετά την καταδικαστική ετυμηγορία, η FA ανέφερε ότι η απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής για τη Σίτι έχει «σημαντικές επιπτώσεις για την ακεραιότητα του αθλήματος» και ότι «θα αναλάβει δράση όπου κριθεί απαραίτητο».
Συμπληρώνει ωστόσο ότι θα περιμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έφεσης —η οποία, βάσει του κανονισμού της Premier League, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου— πριν αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ενέργειες, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση.
Η αγγλική ομοσπονδία διαθέτει επίσης την εξουσία να επιβάλει κυρώσεις σε άτομα που αποδεδειγμένα παραβίασαν κανονισμούς ή ενήργησαν με ανεντιμότητα, όπως κατέληξε η επιτροπή ότι συνέβη.
Τα ονόματα των εμπλεκομένων προσώπων ήταν διαγραμμένα στη 40σέλιδη κύρια έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, αλλά η FA μπορεί να ζητήσει από την Premier League την πλήρη εκδοχή της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ακεραιότητα του αθλήματος. Εξετάζουμε προσεκτικά την απόφαση και τις επιπτώσεις της και θα αναλάβουμε δράση όπου κριθεί απαραίτητο.
Καθώς οι διαδικασίες μεταξύ της Premier League και της Manchester City Football Club βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, δεν προτιθέμεθα να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις.»
Η πάγια τακτική της FA είναι να περιμένει την ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών των λιγκών, όπως η Premier League ή η EFL, πριν αναλάβει δράση.
Τον περασμένο Ιούλιο, η FA επέβαλε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών και ανασταλμένη απαγόρευση μεταγραφών δύο περιόδων στην Τσέλσι, αφού ο σύλλογος παραδέχτηκε 74 παραβιάσεις των κανονισμών περί μάνατζερ — τέσσερις μήνες αφότου η Premier League της είχε επιβάλει πρόστιμο 10,75 εκατομμυρίων λιρών για τις ίδιες παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν παράνομες πληρωμές σε παίκτες και ατζέντηδες.
Στο πρώτο σχόλιο της διοικούσας αρχής του αγγλικού ποδοσφαίρου, μετά την καταδικαστική ετυμηγορία, η FA ανέφερε ότι η απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής για τη Σίτι έχει «σημαντικές επιπτώσεις για την ακεραιότητα του αθλήματος» και ότι «θα αναλάβει δράση όπου κριθεί απαραίτητο».
Συμπληρώνει ωστόσο ότι θα περιμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έφεσης —η οποία, βάσει του κανονισμού της Premier League, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου— πριν αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ενέργειες, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση.
Η αγγλική ομοσπονδία διαθέτει επίσης την εξουσία να επιβάλει κυρώσεις σε άτομα που αποδεδειγμένα παραβίασαν κανονισμούς ή ενήργησαν με ανεντιμότητα, όπως κατέληξε η επιτροπή ότι συνέβη.
Τα ονόματα των εμπλεκομένων προσώπων ήταν διαγραμμένα στη 40σέλιδη κύρια έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, αλλά η FA μπορεί να ζητήσει από την Premier League την πλήρη εκδοχή της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ακεραιότητα του αθλήματος. Εξετάζουμε προσεκτικά την απόφαση και τις επιπτώσεις της και θα αναλάβουμε δράση όπου κριθεί απαραίτητο.
Καθώς οι διαδικασίες μεταξύ της Premier League και της Manchester City Football Club βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, δεν προτιθέμεθα να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις.»
Η πάγια τακτική της FA είναι να περιμένει την ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών των λιγκών, όπως η Premier League ή η EFL, πριν αναλάβει δράση.
Τον περασμένο Ιούλιο, η FA επέβαλε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών και ανασταλμένη απαγόρευση μεταγραφών δύο περιόδων στην Τσέλσι, αφού ο σύλλογος παραδέχτηκε 74 παραβιάσεις των κανονισμών περί μάνατζερ — τέσσερις μήνες αφότου η Premier League της είχε επιβάλει πρόστιμο 10,75 εκατομμυρίων λιρών για τις ίδιες παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν παράνομες πληρωμές σε παίκτες και ατζέντηδες.
Η FA διαθέτει πρόσθετες εξουσίες για τη λήψη μέτρων κατά φυσικών προσώπων, αν και δεν το έπραξε στην περίπτωση της Τσέλσι επειδή τα εμπλεκόμενα άτομα δεν εργάζονται πλέον στο ποδόσφαιρο.
Αντίθετα, η FA άσκησε δίωξη για ανάρμοστη διαγωγή στον προπονητή της Σαουθάμπτον, Τόντα Έκερτ (Tonda Eckert), για τον ρόλο του στη λεγόμενη υπόθεση Spygate που αφορούσε τη Μίντλεσμπρο αυτό το καλοκαίρι. Η πειθαρχική ακρόαση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα και ενδέχεται να επιφέρει στον Γερμανό τεχνικό πολυετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο.
Αντίθετα, η FA άσκησε δίωξη για ανάρμοστη διαγωγή στον προπονητή της Σαουθάμπτον, Τόντα Έκερτ (Tonda Eckert), για τον ρόλο του στη λεγόμενη υπόθεση Spygate που αφορούσε τη Μίντλεσμπρο αυτό το καλοκαίρι. Η πειθαρχική ακρόαση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα και ενδέχεται να επιφέρει στον Γερμανό τεχνικό πολυετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο.
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