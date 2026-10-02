Σάντρα Βουτσά για Δημήτρη Κόκοτα: Είναι αδιανόητο ότι έχει φύγει, υπήρχε βελτίωση, αλλά κόλλησε μικρόβιο στο νοσοκομείο
Σάντρα Βουτσά για Δημήτρη Κόκοτα: Είναι αδιανόητο ότι έχει φύγει, υπήρχε βελτίωση, αλλά κόλλησε μικρόβιο στο νοσοκομείο
Πήγαινε κάθε μέρα και καλύτερα, δήλωσε η κόρη του Κώστα Βουτσά και καλή του φίλη εκλιπόντος τραγουδιστή
Στην απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα και την πορεία της υγείας του πριν φύγει από τη ζωή, αναφέρθηκε η Σάντρα Βουτσά, εκφράζοντας τη δυσκολία της να αποδεχτεί τον θάνατό του και προσθέτοντας πως, ενώ υπήρχε βελτίωση, είχε κολλήσει μικρόβιο στο νοσοκομείο.
Η κόρη του Κώστα Βουτσά και καλή του φίλη εκλιπόντος τραγουδιστή έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με την ίδια να περιγράφει το τελευταίο διάστημα της ζωής του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν στο «Γεώργιος Γεννηματάς» από το 2024, μετά από έμφραγμα που υπέστη στο «J2US».
Η Σάντρα Βουτσά δήλωσε αρχικά, ότι δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως ο τραγουδιστής δεν ζει πια: «Είναι αδιανόητο ότι έχει φύγει ο Δημήτρης, δεν το περιμέναμε, γιατί πήγαινε κάθε μέρα και καλύτερα. Υπήρχε βελτίωση και αρκετή βελτίωση θα έλεγα, αλλά έγινε αυτό με αυτό το μικρόβιο, που δυστυχώς είναι σύνηθες στα νοσοκομεία και ο οργανισμός του δεν μπόρεσε να το πολεμήσει αυτή τη φορά» και κατέληξε «ήταν αδερφός μου ο Δημήτρης και τώρα έγινε η Κατερίνα».
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Ο Δημήτρης Κόκοτας πέθανε στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών, ενώ νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024. Παρά τη γενναία μάχη που έδωσε επί σχεδόν δύο χρόνια για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η ανακοίνωση του νοσοκομείου ανέφερε: «Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».
Η κόρη του Κώστα Βουτσά και καλή του φίλη εκλιπόντος τραγουδιστή έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με την ίδια να περιγράφει το τελευταίο διάστημα της ζωής του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν στο «Γεώργιος Γεννηματάς» από το 2024, μετά από έμφραγμα που υπέστη στο «J2US».
Η Σάντρα Βουτσά δήλωσε αρχικά, ότι δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως ο τραγουδιστής δεν ζει πια: «Είναι αδιανόητο ότι έχει φύγει ο Δημήτρης, δεν το περιμέναμε, γιατί πήγαινε κάθε μέρα και καλύτερα. Υπήρχε βελτίωση και αρκετή βελτίωση θα έλεγα, αλλά έγινε αυτό με αυτό το μικρόβιο, που δυστυχώς είναι σύνηθες στα νοσοκομεία και ο οργανισμός του δεν μπόρεσε να το πολεμήσει αυτή τη φορά» και κατέληξε «ήταν αδερφός μου ο Δημήτρης και τώρα έγινε η Κατερίνα».
Δείτε το βίντεο
Ο Δημήτρης Κόκοτας πέθανε στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών, ενώ νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024. Παρά τη γενναία μάχη που έδωσε επί σχεδόν δύο χρόνια για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η ανακοίνωση του νοσοκομείου ανέφερε: «Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».
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