Η Κέλι Κλάρκσον δεν θέλει να μπει σε σχέση: Θα τάραζε την ισορροπία των παιδιών μου
Η Κέλι Κλάρκσον δεν θέλει να μπει σε σχέση: Θα τάραζε την ισορροπία των παιδιών μου
Η τραγουδίστρια εξήγησε πως προτεραιότητά της είναι η κόρη και ο γιος της που εξακολουθούν να προσαρμόζονται μετά τον θάνατο του πατέρα τους
Η Κέλι Κλάρκσον αποκάλυψε ότι δεν επιθυμεί αυτή την περίοδο να κάνει νέα σχέση, εξηγώντας πως προτεραιότητά της είναι τα δύο παιδιά της, τα οποία εξακολουθούν να προσαρμόζονται στη ζωή μετά τον θάνατο του πατέρα τους, Μπράντον Μπλάκστοκ.
Μιλώντας στο podcast «Las Culturistas», η 44χρονη τραγουδίστρια εξήγησε ότι θεωρεί πως μια νέα σχέση θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία της οικογένειάς της. «Τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή… νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πίσω από αυτό, αλλά πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα τάραζε λίγο την ισορροπία τους», δήλωσε.
Παράλληλα, όπως τόνισε, απολαμβάνει και η ίδια την ανεξαρτησία της. «Ειλικρινά, και δεν είναι μια δήθεν απάντηση, αγαπώ τη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Έφτασα επιτέλους σε ένα σημείο όπου δεν είμαι εξαντλημένη κάθε στιγμή. Και νιώθω ότι, αν πρόκειται να είσαι σε μια σχέση, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να δώσεις ένα μέρος του χρόνου σου. Κι εγώ δεν είμαι διατεθειμένη», πρόσθεσε.
Έχει περάσει λίγο περισσότερο από ένας χρόνος από τον θάνατο του Μπλάκστοκ, με τον οποίο η Κλάρκσον ήταν παντρεμένη για επτά χρόνια πριν χωρίσουν το 2020. Εκείνος πέθανε σε ηλικία 48 ετών έπειτα από τριετή μάχη με μελάνωμα. Η τραγουδίστρια έχει επιλέξει να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τη 12χρονη Ρίβερ και τον 10χρονο Ρέμι, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της. «Περνάμε όμορφα, μαγειρεύουμε, παίζουμε παιχνίδια. Είμαι εκεί όταν σχολάνε ή τα πηγαίνω εγώ στο σχολείο», σημείωσε.
Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλά για το πώς άλλαξαν οι προτεραιότητές της μετά τον θάνατο του Μπλάκστοκ. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο «Today» είχε αναφέρει ότι η οικογενειακή τους δυναμική έχει αλλάξει και ότι αυτό την έκανε να επανεκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο μοιράζει τον χρόνο και την ενέργειά της. «Αρχίζεις να βλέπεις πόσο πολύτιμη είναι η ζωή», είχε πει, προσθέτοντας πως «υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα μαζί» και γι’ αυτό αποφάσισε ότι «ήρθε η ώρα να κάνω λίγο πίσω».
Μιλώντας στο podcast «Las Culturistas», η 44χρονη τραγουδίστρια εξήγησε ότι θεωρεί πως μια νέα σχέση θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία της οικογένειάς της. «Τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή… νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πίσω από αυτό, αλλά πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα τάραζε λίγο την ισορροπία τους», δήλωσε.
Παράλληλα, όπως τόνισε, απολαμβάνει και η ίδια την ανεξαρτησία της. «Ειλικρινά, και δεν είναι μια δήθεν απάντηση, αγαπώ τη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Έφτασα επιτέλους σε ένα σημείο όπου δεν είμαι εξαντλημένη κάθε στιγμή. Και νιώθω ότι, αν πρόκειται να είσαι σε μια σχέση, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να δώσεις ένα μέρος του χρόνου σου. Κι εγώ δεν είμαι διατεθειμένη», πρόσθεσε.
Kelly Clarkson Shares Real Reason She's Not Ready to Date Again https://t.co/J1FcPngFb0— E! News (@enews) October 1, 2026
Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλά για το πώς άλλαξαν οι προτεραιότητές της μετά τον θάνατο του Μπλάκστοκ. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο «Today» είχε αναφέρει ότι η οικογενειακή τους δυναμική έχει αλλάξει και ότι αυτό την έκανε να επανεκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο μοιράζει τον χρόνο και την ενέργειά της. «Αρχίζεις να βλέπεις πόσο πολύτιμη είναι η ζωή», είχε πει, προσθέτοντας πως «υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα μαζί» και γι’ αυτό αποφάσισε ότι «ήρθε η ώρα να κάνω λίγο πίσω».
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