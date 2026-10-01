Η Κέλι Κλάρκσον δεν θέλει να μπει σε σχέση: Θα τάραζε την ισορροπία των παιδιών μου

Έχει περάσει λίγο περισσότερο από ένας χρόνος από τον θάνατο του Μπλάκστοκ, με τον οποίο η Κλάρκσον ήταν παντρεμένη για επτά χρόνια πριν χωρίσουν το 2020. Εκείνος πέθανε σε ηλικία 48 ετών έπειτα από τριετή μάχη με μελάνωμα. Η τραγουδίστρια έχει επιλέξει να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τη 12χρονη Ρίβερ και τον 10χρονο Ρέμι, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της.

, σημείωσε.