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Συγκλονίζει μητέρα 16χρονου που έμεινε τετραπληγικός μετά από τροχαίο στο Κιάτο: Τον έκανε θρύψαλα και δεν πήρε ένα τηλέφωνο
Συγκλονίζει μητέρα 16χρονου που έμεινε τετραπληγικός μετά από τροχαίο στο Κιάτο: Τον έκανε θρύψαλα και δεν πήρε ένα τηλέφωνο
«Υποφέρω μαζί του, κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα για να επιβιώσουμε», ανέφερε
Σπαρακτική είναι η μαρτυρία μιας μητέρας, ο γιος της οποίας έμεινε τετραπληγικός έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα κοντά στο Κιάτο που σημειώθηκε πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν μόλις 16 ετών.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και την τηλεόραση του Alpha η γυναίκα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν έφτασε στο σημείο του τροχαίου, αλλά και τον καθημερινό αγώνα που δίνει έκτοτε μαζί με το παιδί της.
«Ήταν τότε 16 χρονών, είχε έτοιμα τα χαρτιά του για το δίπλωμα, έκανε μαθήματα οδήγησης και είχε λαμπρό μέλλον στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, είχε ένα τραγικό τροχαίο ατύχημα», είπε αρχικά εμφανώς φορτισμένη.
Όπως περιέγραψε, ενημερώθηκε για το δυστύχημα από φίλο του γιου της και έσπευσε αμέσως στο σημείο. «Με βρίσκει ο φίλος του και πάμε στον τόπο του ατυχήματος. Λιποθυμώ, αλλά θυμάμαι το παιδί μου να βγάζει βρόγχους θανάτου στον δρόμο, κάτω», ανέφερε.
«Το παιδί κατέβαινε προς το Κιάτο με πολύ χαμηλή ταχύτητα, με το κράνος του. Ένας ηλικιωμένος οδηγός πέρασε το STOP, έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και διέλυσε τον γιο μου. Τον έκανε θρύψαλα. Αυτή τη στιγμή είναι τετραπληγικός», είπε.
Η ίδια μίλησε και για τις δραματικές συνέπειες που είχε το τροχαίο στη ζωή ολόκληρης της οικογένειας.
«Η απροσεξία ενός ηλικιωμένου, που δεν έπρεπε καν να οδηγεί, στοίχισε τη ζωή ενός παλικαριού 16 ετών, ορφανού από πατέρα. Εμένα το παιδί μου είναι τετραπληγικό. Υποφέρω μαζί του. Κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα για να επιβιώσουμε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο σύστημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι γνωρίζει πως υπάρχουν και άλλες οικογένειες που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις.
Για την υπόθεση μίλησε στην εκπομπή και ο δικηγόρος της μητέρας, Αγαμένων Τάτσης, ο οποίος έκανε λόγο για «μια τραγική υπόθεση» και αναφέρθηκε στην κρίση του δικαστηρίου σχετικά με την ευθύνη σε ένα τροχαίο.
«Δέχθηκε το δικαστήριο ότι η ευθύνη των οδηγών των οχημάτων είναι δεδομένη ασχέτως εάν ο άλλος εμπλεκόμενος έχει δίπλωμα ή όχι. Υπαίτιος στο ατύχημα είναι αυτός που παραβιάζει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και την τηλεόραση του Alpha η γυναίκα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν έφτασε στο σημείο του τροχαίου, αλλά και τον καθημερινό αγώνα που δίνει έκτοτε μαζί με το παιδί της.
«Ήταν τότε 16 χρονών, είχε έτοιμα τα χαρτιά του για το δίπλωμα, έκανε μαθήματα οδήγησης και είχε λαμπρό μέλλον στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, είχε ένα τραγικό τροχαίο ατύχημα», είπε αρχικά εμφανώς φορτισμένη.
Όπως περιέγραψε, ενημερώθηκε για το δυστύχημα από φίλο του γιου της και έσπευσε αμέσως στο σημείο. «Με βρίσκει ο φίλος του και πάμε στον τόπο του ατυχήματος. Λιποθυμώ, αλλά θυμάμαι το παιδί μου να βγάζει βρόγχους θανάτου στον δρόμο, κάτω», ανέφερε.
«Ένας ηλικιωμένος πέρασε το STOP και διέλυσε τον γιο μου»Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η μητέρα, ο τότε 16χρονος κατευθυνόταν προς το Κιάτο με χαμηλή ταχύτητα και φορούσε το κράνος του, όταν συγκρούστηκε με όχημα που, όπως καταγγέλλει, είχε παραβιάσει STOP.
«Το παιδί κατέβαινε προς το Κιάτο με πολύ χαμηλή ταχύτητα, με το κράνος του. Ένας ηλικιωμένος οδηγός πέρασε το STOP, έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και διέλυσε τον γιο μου. Τον έκανε θρύψαλα. Αυτή τη στιγμή είναι τετραπληγικός», είπε.
Η ίδια μίλησε και για τις δραματικές συνέπειες που είχε το τροχαίο στη ζωή ολόκληρης της οικογένειας.
«Η απροσεξία ενός ηλικιωμένου, που δεν έπρεπε καν να οδηγεί, στοίχισε τη ζωή ενός παλικαριού 16 ετών, ορφανού από πατέρα. Εμένα το παιδί μου είναι τετραπληγικό. Υποφέρω μαζί του. Κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα για να επιβιώσουμε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο σύστημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι γνωρίζει πως υπάρχουν και άλλες οικογένειες που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις.
«Δεν πήρε ούτε ένα τηλέφωνο να δει αν είναι καλά»Ιδιαίτερη πικρία εξέφρασε η μητέρα και για τη στάση του οδηγού μετά το τροχαίο. «Αυτό που είναι πραγματικά εξοργιστικό είναι να σε εγκαταλείψει, σε εισαγωγικά. Δεν σε εγκατέλειψε στον δρόμο, γιατί ήρθε η αστυνομία, αλλά σε εγκατέλειψε στη ζωή. Αυτός που χτύπησε το παιδί μου δεν πήρε ένα τηλέφωνο να δει εάν είναι καλά», είπε.
Για την υπόθεση μίλησε στην εκπομπή και ο δικηγόρος της μητέρας, Αγαμένων Τάτσης, ο οποίος έκανε λόγο για «μια τραγική υπόθεση» και αναφέρθηκε στην κρίση του δικαστηρίου σχετικά με την ευθύνη σε ένα τροχαίο.
«Δέχθηκε το δικαστήριο ότι η ευθύνη των οδηγών των οχημάτων είναι δεδομένη ασχέτως εάν ο άλλος εμπλεκόμενος έχει δίπλωμα ή όχι. Υπαίτιος στο ατύχημα είναι αυτός που παραβιάζει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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