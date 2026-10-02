Η Νάντια Μπουλέ έκλεισε τα 42: Να είμαστε καλά να μεγαλώνουμε
Η Νάντια Μπουλέ έκλεισε τα 42: Να είμαστε καλά να μεγαλώνουμε
Κάθε χρονιά φέρνει νέες εξελίξεις, χαρές, απογοητεύσεις, έγραψε η ηθοποιός
Τα 42 της χρόνια έκλεισε η Νάντια Μπουλέ, και στέλνοντας το δικό της μήνυμα για το πέρασμα του χρόνου, σημείωσε «να είμαστε καλά να μεγαλώνουμε».
Η ηθοποιός γιόρτασε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου τα γενέθλιά και μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίστηκε χαμογελαστή να ποζάρει με μία τούρτα σε σχήμα καρδιάς.
Αναφερόμενη στις εμπειρίες και στα συναισθήματα που της έχει φέρει κάθε χρονιά, η Νάντια Μπουλέ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Κάθε χρονιά φέρνει νέες εξελίξεις, χαρές, απογοητεύσεις και συνειδητοποίηση της αξίας κάθε εμπειρίας. Και κυρίως ευγνωμοσύνη. Να είμαστε καλά να μεγαλώνουμε».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός γιόρτασε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου τα γενέθλιά και μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίστηκε χαμογελαστή να ποζάρει με μία τούρτα σε σχήμα καρδιάς.
Αναφερόμενη στις εμπειρίες και στα συναισθήματα που της έχει φέρει κάθε χρονιά, η Νάντια Μπουλέ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Κάθε χρονιά φέρνει νέες εξελίξεις, χαρές, απογοητεύσεις και συνειδητοποίηση της αξίας κάθε εμπειρίας. Και κυρίως ευγνωμοσύνη. Να είμαστε καλά να μεγαλώνουμε».
Δείτε την ανάρτησή της
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