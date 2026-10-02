«Σκοτώστε με» φώναζε ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Flydubai όταν τον ακινητοποίησαν, η κίνηση του μαχαιρωμένου πιλότου που απέτρεψε την τραγωδία
«Σκοτώστε με» φώναζε ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Flydubai όταν τον ακινητοποίησαν, η κίνηση του μαχαιρωμένου πιλότου που απέτρεψε την τραγωδία
Ο 47χρονος γιατρός που επέβαινε στην τρομακτική πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ και έσπευσε στο πιλοτήριο για να βοηθήσει, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και το χάος που επικράτησε μέσα στο αεροπλάνο
Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για όσα εκτυλίχθηκαν στην πτήση FZ1073 της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον Ινδό κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο, την ώρα που το αεροσκάφος πετούσε στα 34.000 πόδια με 174 επιβάτες.
Το αεροπλάνο άρχισε να χάνει απότομα ύψος, ενώ επιβάτες έσπευσαν προς το πιλοτήριο, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον δέσουν. Παράλληλα, άλλοι προσπαθούσαν να κρατήσουν στη ζωή τον βαριά τραυματισμένο κυβερνήτη, μέχρι να αναλάβει τα χειριστήρια εφεδρικό πλήρωμα και το αεροσκάφος να προσγειωθεί με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.
Ο ίδιος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και αποκάλυψε ότι, μετά την ακινητοποίησή του, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν δεν έλεγε σχεδόν τίποτε άλλο παρά μόνο μία φράση: «Σκοτώστε με, σκοτώστε με».
Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες!
Τότε, όπως είπε, σηκώθηκε και έσπευσε μαζί με άλλους επιβάτες προς το πιλοτήριο. Μια ομάδα τεσσάρων ανδρών κατάφερε να βγάλει τον δράστη από το πιλοτήριο, να τον ρίξει στο πάτωμα και να του δέσει χέρια και πόδια.
«Δεν έλεγε τίποτε άλλο. Μας παρακαλούσε: Σκοτώστε με», ανέφερε ο οδοντίατρος.
Το αεροπλάνο άρχισε να χάνει απότομα ύψος, ενώ επιβάτες έσπευσαν προς το πιλοτήριο, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον δέσουν. Παράλληλα, άλλοι προσπαθούσαν να κρατήσουν στη ζωή τον βαριά τραυματισμένο κυβερνήτη, μέχρι να αναλάβει τα χειριστήρια εφεδρικό πλήρωμα και το αεροσκάφος να προσγειωθεί με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.
«Σκοτώστε με» φώναζε ο συγκυβερνήτηςΌπως μεταδίδει η Daily Mail, ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή ήταν ο 47χρονος Γεωργιανός, Εβραίος, οδοντίατρος Σότα Μουσάγεφ , ο οποίος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του.
Ο ίδιος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και αποκάλυψε ότι, μετά την ακινητοποίησή του, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν δεν έλεγε σχεδόν τίποτε άλλο παρά μόνο μία φράση: «Σκοτώστε με, σκοτώστε με».
Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες!
«Τον αρπάξαμε και τον βγάλαμε από το πιλοτήριο»Σύμφωνα με τον Μουσάγεφ, όλα ξεκίνησαν όταν οι επιβάτες αισθάνθηκαν το αεροσκάφος να χάνει ξαφνικά ύψος. Αρχικά θεώρησαν ότι επρόκειτο για αναταράξεις, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκαν φωνές από το μπροστινό μέρος της καμπίνας και μια γυναίκα να φωνάζει «Μαχαίρι! Μαχαίρι!».
Τότε, όπως είπε, σηκώθηκε και έσπευσε μαζί με άλλους επιβάτες προς το πιλοτήριο. Μια ομάδα τεσσάρων ανδρών κατάφερε να βγάλει τον δράστη από το πιλοτήριο, να τον ρίξει στο πάτωμα και να του δέσει χέρια και πόδια.
«Δεν έλεγε τίποτε άλλο. Μας παρακαλούσε: Σκοτώστε με», ανέφερε ο οδοντίατρος.
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«Σώσε με, δεν θέλω να πεθάνω εδώ»Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ είχε υποστεί σοβαρά τραύματα και έχανε μεγάλη ποσότητα αίματος. Ο Μουσάεφ περιέγραψε ότι ο πιλότος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι, στον λαιμό και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ το πιλοτήριο ήταν γεμάτο αίματα.
🚨✈️🇦🇪🇮🇱 Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a déclenché le code d’urgence signalant un possible détournement alors qu’il transportait environ 180 passagers.— KRONIK Insights (@KRONIKInsights) September 30, 2026
L’appareil a été dérouté vers l’Arabie saoudite. pic.twitter.com/JCAcaidYT0
«Ήταν ακόμη στις αισθήσεις του και μου έλεγε: Σώσε με. Δεν θέλω να πεθάνω εδώ», είπε.
Καθώς, σύμφωνα με την περιγραφή του, δεν υπήρχαν επαρκή μέσα πρώτων βοηθειών, οι επιβάτες χρησιμοποίησαν κομμάτια υφάσματος για να περιορίσουν την αιμορραγία.
Ο Μουσάγεφ υποστήριξε ότι καθοριστική ήταν η κίνηση του τραυματισμένου κυβερνήτη να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας στους επιβάτες να επέμβουν.
«Αν το πιλοτήριο είχε παραμείνει κλειδωμένο, πιθανότατα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα», είπε.
Πλέον οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διερευνούν τα κίνητρα του δράστη και εξετάζουν εάν το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια ή είχε προηγηθεί σχεδιασμός.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι ο συγκυβερνήτης είναι υπήκοος του Ομάν, ενώ η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Καθώς, σύμφωνα με την περιγραφή του, δεν υπήρχαν επαρκή μέσα πρώτων βοηθειών, οι επιβάτες χρησιμοποίησαν κομμάτια υφάσματος για να περιορίσουν την αιμορραγία.
Έχασε 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπταΣύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, το αεροσκάφος έχασε περισσότερα από 14.000 πόδια μέσα σε λιγότερο από μισό λεπτό, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Τελικά, εφεδρικό πλήρωμα που επέβαινε στην πτήση ανέλαβε τα χειριστήρια και προσγείωσε με ασφάλεια το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ.
Ο Μουσάγεφ υποστήριξε ότι καθοριστική ήταν η κίνηση του τραυματισμένου κυβερνήτη να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας στους επιβάτες να επέμβουν.
«Αν το πιλοτήριο είχε παραμείνει κλειδωμένο, πιθανότατα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα», είπε.
Πλέον οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διερευνούν τα κίνητρα του δράστη και εξετάζουν εάν το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια ή είχε προηγηθεί σχεδιασμός.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι ο συγκυβερνήτης είναι υπήκοος του Ομάν, ενώ η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
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