Επικό βίντεο: Ισπανός κομμουνιστής, ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων που τα νοικιάζει σε μετανάστες, κατέβηκε σε διαδήλωση για το στεγαστικό!

Έβγαλε από τα ρούχα του τον δημοσιογράφο - «Είμαι ένας κομμουνιστής ιδιοκτήτης που ζει σε καπιταλιστική χώρα»





Στο βίντεο ο ερωτώμενος παραδέχεται μέσα από το συζήτηση ότι είναι κάτοχος δύο διαμερισμάτων, εκ των οποίων το ένα νοικιάζει σε... μετανάστες από το Σουδάν.







«Αν μου ζητηθεί από κομμουνιστική κυβέρνηση να το δώσω θα το κάνω», λέει χαρακτηριστικά πετώντας τη μπάλα στην εξέδρα, ενώ ο δημοσιογράφος φαίνεται να είναι στα όρια νευρικού κλονισμού.



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#fy #κυπρος #ισπανια #κομμουνισμος ♬ πρωτότυπος ήχος - radiopoina @radiopoina Τελικά εκαταλαβε τζαι ο ίδιος ότι εν μπορεί να είναι κομμουνιστής😅 #fyp Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, φαίνεται η στιγμή που ο δημοσιογράφος πλησιάζει τον άνδρα και ξεκινάει η συζήτηση που κινείται στη σφαίρα του σουρεάλ.





Άνδρας: Είμαι κομμουνιστής

Δημοσιογράφος: Πόσα διαμερίσματα έχεις;

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Δημοσιογράφος: Περίμενε μια στιγμή, είσαι κομμουνιστής και έχεις δύο διαμερίσματα;

Άνδρας: Ναι

Δημοσιογράφος: Εντάξει... Και πώς γίνεται αυτό; Δεν μπορείς να έχεις δύο διαμερίσματα

Ένας σπαρταριστός διάλογος καταγράφηκε μεταξύ ενός δημοσιογράφου κι ενός κομμουνιστή που συμμετείχε στη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Μαδρίτη για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία , που τείνει να εξελιχθεί σε μάστιγα που ταλανίζει χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα της Ιβηρικής.Στο βίντεο ο ερωτώμενος παραδέχεται μέσα από το συζήτηση ότι είναι κάτοχος δύο διαμερισμάτων, εκ των οποίων το ένα νοικιάζει σε... μετανάστες από το Σουδάν.Μάλιστα, ο «κομμουνιστής» καταφέρνει να βγάλει από τα ρούχα του τον δημοσιογράφο όταν η συζήτηση αποκτά έναν ατέρμονο ρυθμό γύρω από το αν τελικά ένας κομμουνιστής επιτρέπεται να είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος, με τον άνδρα να προσπαθεί να αναπτύξει το γνωστό αφήγημα περί του αδίστακτου κεφαλαίου, λέγοντας τελικά ότι είναι ένας κομμουνιστής ιδιοκτήτης που ζει σε... καπιταλιστική χώρα.«Αν μου ζητηθεί από κομμουνιστική κυβέρνηση να το δώσω θα το κάνω», λέει χαρακτηριστικά πετώντας τη μπάλα στην εξέδρα, ενώ ο δημοσιογράφος φαίνεται να είναι στα όρια νευρικού κλονισμού.Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, φαίνεται η στιγμή που ο δημοσιογράφος πλησιάζει τον άνδρα και ξεκινάει η συζήτηση που κινείται στη σφαίρα του σουρεάλ.Δημοσιογράφος: Είσαι κομμουνιστής;Άνδρας: Είμαι κομμουνιστήςΔημοσιογράφος: Πόσα διαμερίσματα έχεις;Άνδρας: Έχω δύο και νοικιάζω το έναΔημοσιογράφος: Περίμενε μια στιγμή, είσαι κομμουνιστής και έχεις δύο διαμερίσματα;Άνδρας: ΝαιΔημοσιογράφος: Εντάξει... Και πώς γίνεται αυτό; Δεν μπορείς να έχεις δύο διαμερίσματα

Άνδρας: Λοιπόν, ζω σε καπιταλιστική χώρα...

Δημοσιογράφος: Λοιπόν;

Άνδρας: Μπορείς να το πάρεις όπως θέλεις, αλλά αν ζούσα σε κομμουνιστική χώρα... Αν αύριο η Ισπανία γίνει κομμουνιστική και μου πουν «το διαμέρισμά σου θα το δώσουμε σε κάποιον για να έχουμε όλοι», εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα το δώσω και με χαρά

Δημοσιογράφος: Αλλά προς το παρόν νοικιάζεις το διαμέρισμά σου έτσι; Και με ποιες συνθήκες το νοικιάζεις;

Άνδρας: Είναι ειδικό καθεστώς γιατί με πήρε τηλέφωνο ένα ίδρυμα για Σουδανούς πρόσφυγες. Κανείς δεν ήθελε να τους νοικιάσει διαμέρισμα. Και μου είπαν: «Μπορείς να νοικιάσεις σε αυτούς τους ανθρώπους δωμάτια;»

Δημοσιογράφος: Για να το καταλάβουμε καλά... Είσαι κομμουνιστής και νοικιάζεις το διαμέρισμά σου, νοικιάζεις δωμάτια;

Άνδρας: Ναι, βγάζω λεφτά, με αυτά πληρώνω την υποθήκη και βγάζω λίγα παραπάνω λεφτά

Δημοσιογράφος: (Γελάει)... Δηλαδή, εσύ είσαι κομμουνιστής, έχεις αρκετά διαμερίσματα, νοικιάζεις δωμάτια, αλλά οι φίλοι σου λένε ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.

Άνδρας: Αυτό ήθελα να τους ρωτήσω...

Δημοσιογράφος: Όχι, θέλω να ρωτήσω εσένα που είσαι κομμουνιστής, σε ρωτάω εγώ!

Άνδρας: Τι με ρωτάς;

Δημοσιογράφος: Πώς γίνεται να έχεις αρκετά διαμερίσματα και να νοικιάζεις δωμάτια όταν αυτό εσείς το επικρίνετε

Άνδρας: Εγώ δεν το επικρίνω αυτό, όχι

Δημοσιογράφος: Αυτοί εδώ αυτό λένε...

Άνδρας: Καλά, εγώ δεν το επικρίνω αυτό, αλλά επικρίνω που αυτά τα γυπαετόμορφα κεφάλαια

Δημοσιογράφος: Δηλαδή, είσαι κι εσύ ένα τέτοιο κεφάλαιο...Έχεις αρκετά διαμερίσματα, νοικιάζεις δωμάτια, είσαι μέρος αυτού που επικρίνουν οι φίλοι σου

Άνδρας: (Χάνει τα λόγια του) Εγώ... Δεν είμαι μέρος αυτού, δεν είμαι κερδοσκοπικό κεφάλαιο, ένα αρπακτικό κεφάλαιο...

Δημοσιογράφος: Είσαι ένας που νοικιάζει... Οι κομμουνιστές είστε αντίθετοι με αυτό κι εσύ νοικιάζεις σωστά;

Άνδρας: Ναι

Δημοσιογράφος: Αν σου πουν να σταματήσεις να το νοικιάζεις για να βγάζεις λεφτά για να πληρώνεις την υποθήκη σου, θα το κάνεις;

Άνδρας: Αν όλοι είχαν σπίτι

Δημοσιογράφος: Η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Λες ότι έχεις ένα διαμέρισμα και νοικιάζεις τα δωμάτια. Είσαι πρόθυμος να δώσεις αυτό το σπίτι ως κομμουνιστής σε κάποιον που το χρειάζεται;

Άνδρας: Θα το είχα κάνει ήδη...

Δημοσιογράφος: Θα το είχες κάνει, αλλά δεν το έχεις κάνει ποτέ

Άνδρας: Άρα, δεν είμαι πρόθυμος... Αυτή η ερώτηση που μου κάνεις απαντάται μόνη της, έτσι; Τι αναίδεια... Φυσικά και πέρασε από το μυαλό μου

Δημοσιογράφος: Δηλαδή, θέλετε οι υπόλοιποι να δώσουμε τα σπίτια μας και τα δικά σας όχι, έτσι;

Άνδρας: Όχι οι υπόλοιποι αλλά που...

Δημοσιογράφος: Δώσε μου ξεκάθαρη απάντηση... Είσαι κομμουνιστής, είσαι κατά των ιδιοκτητών, αλλά εσύ είσαι ιδιοκτήτης, ποια είναι η αντίφαση; Είσαι ιδιοκτήτης, ενώ είσαι κομμουνιστής

Άνδρας: Η αντίφαση είναι απλή... Είμαι κομμουνιστής που ζει σε καπιταλιστική χώρα



Στο σημείο αυτό ο δημοσιογράφος απηυδισμένος διακόπτει τη συνέντευξη... διαολοστέλνοντας τον συνομιλητή του: «Άει στο διάολο!», λέει χαρακτηριστικά κοιτώντας την κάμερα πριν τελικά συνεχίσουν.



Δημοσιογράφος: Νομίζω ότι αυτό που ζούμε είναι μια αντίφαση να είσαι κομμουνιστής και να νοικιάζεις δωμάτια γιατί οι φίλοι σου είναι κατά. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι τρομερό.

Άνδρας: Αλλά αυτοί είναι κομμουνιστές

Δημοσιογράφος: Αυτοί εδώ (σ.σ. δείχνει τους συγκεντρωμένους) δεν είναι κομμουνιστές;

Άνδρας: Όχι, δεν νομίζω...

Δημοσιογράφος: Τι είναι; του Φράνκο;

Άνδρας: Δεν γνωρίζω, αλλά κομμουνιστές δεν νομίζω

Δημοσιογράφος: Δεν είναι κομμουνιστές;

Άνδρας: Όχι όλοι, τουλάχιστον δεν νομίζω όλοι...

Δημοσιογράφος: Και τι είναι αυτοί;

Άνδρας: Ας τους ρωτήσουμε να δούμε



Την ώρα που πάνε προς το κοινό παρεμβαίνει μια ηλικιωμένη που δίνει... πληρωμένη απάντηση στον «κομμουνιστή» λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι άνθρωποι αυτοί «ίσως δεν είναι κομμουνιστές, αλλά είναι άνθρωποι που παλεύουν για τα δικαιώματα όλων».