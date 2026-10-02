Άναψε φωτιές ο Τσίπρας με την επίσκεψη στο Άγιον Όρος: Θεομπαίχτη τον είπε η Ζωή, πυρά από Αδωνι και Πολάκη
Άναψε φωτιές ο Τσίπρας με την επίσκεψη στο Άγιον Όρος: Θεομπαίχτη τον είπε η Ζωή, πυρά από Αδωνι και Πολάκη
Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Αθωνική Πολιτεία για δεύτερη φορά μετά τον Αύγουστο του 2014 προκάλεσε αντιδράσεις - Σήμερα πάει στο Γεντί Κουλέ
Την Αθωνική Πολιτεία επισκέπτεται από χθες, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, παραμένοντας για δύο μέρες μακριά από τις κομματικές του υποχρεώσεις, την προεκλογική αντιπαράθεση και την... Αθήνα.
Σε μια επίσκεψη που για το επιτελείο του παραμένει «ιδιωτική» και παρέμεινε επί σειρά ημερών μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον Άγιον Όρος για δεύτερη φορά μετά τον Αύγουστο του 2014, οπότε και είχε ξαναβρεθεί στον ίδιο τόπο, ως επικεφαλής εκεί την περίοδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αν και επισήμως, τίποτε δεν είχε γνωστοποιηθεί σχετικά με την μετάβαση του Αλέξη Τσίπρα μέχρι χθες το απόγευμα στις Καρυές, εντούτοις ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ βρέθηκε από νωρίς χθες στην Μονή Ιβήρων και κατόπιν στην Μονή Σίμωνος Πέτρας, από όπου ανάρτησε φωτογραφικό υλικό στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εξίσου καυστικό ήταν το σχόλιο και της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα όταν το πρωί της Παρασκευής κλήθηκε να σχολιάσει την επίσκεψη του προέδρου της ΕΛΑΣ στο Άγιον Όρος.
«Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας;» αναρωτήθηκε ρητορικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ για να συμπληρώσει δηκτικά: «Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν».
Συνέχισε, δε, τα καρφιά της λέγοντας «αν ψέλνει σε υποκατάσταση των αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί».
Σε μια επίσκεψη που για το επιτελείο του παραμένει «ιδιωτική» και παρέμεινε επί σειρά ημερών μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον Άγιον Όρος για δεύτερη φορά μετά τον Αύγουστο του 2014, οπότε και είχε ξαναβρεθεί στον ίδιο τόπο, ως επικεφαλής εκεί την περίοδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αν και επισήμως, τίποτε δεν είχε γνωστοποιηθεί σχετικά με την μετάβαση του Αλέξη Τσίπρα μέχρι χθες το απόγευμα στις Καρυές, εντούτοις ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ βρέθηκε από νωρίς χθες στην Μονή Ιβήρων και κατόπιν στην Μονή Σίμωνος Πέτρας, από όπου ανάρτησε φωτογραφικό υλικό στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η σταθερή επικοινωνίαΠαρότι έχουν μεσολαβήσει 12 χρόνια από την παρθενική του επίσκεψη στη Χερσόνησο του Άθω, όμως, ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να έχει διατηρήσει σταθερούς διαύλους επικοινωνίας με Αγιορείτες πατέρες όλα αυτά τα χρόνια, παρότι δεν είχαν καταστεί γνωστοί ακόμη και ανάμεσα στους στενούς του συνεργάτες. Η κατάνυξη, ωστόσο, που εκπέμπει η Αθωνική Πολιτεία αποτυπώθηκε και στα λόγια που επέλεξε ο κ. Τσίπρας για να περιγράψει χθες στα κοινωνικά δίκτυα την επίσκεψή του, σημειώνοντας πως «"Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…" Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».
«Βροχή» αντιδράσεωνΤην ίδια ώρα, η διήμερη επίσκεψη του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ στο Άγιον Όρος πυροδότησε ντόμινο αντιδράσεων, τόσο από πολιτικούς αντιπάλους, όσο και από πρώην συντρόφους του. «Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…» σχολίασε από πλευράς του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ βολές κατά του κ. Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας της διακυβέρνησής του, Παύλος Πολάκης.
Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος… https://t.co/6vVcHvYmTN— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 1, 2026
Εξίσου καυστικό ήταν το σχόλιο και της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα όταν το πρωί της Παρασκευής κλήθηκε να σχολιάσει την επίσκεψη του προέδρου της ΕΛΑΣ στο Άγιον Όρος.
«Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας;» αναρωτήθηκε ρητορικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ για να συμπληρώσει δηκτικά: «Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν».
Συνέχισε, δε, τα καρφιά της λέγοντας «αν ψέλνει σε υποκατάσταση των αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί».
Καταλήγοντας για την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους που είναι αληθινοί και είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για να δώσουν λύσεις».
«Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει…. Γιατί ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ το "δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι". Και ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ και ΚΡΙΜΑ!!!» υποστήριξε ο κ. Πολάκης, «φωτογραφίζοντας» τον σύζυγο της ανεξάρτητης βουλευτή, Αθηνάς Λινού, Ιερέα Δημήτριο Λινό, με δεδομένο ότι φέρεται να συνοδεύει τον κ. Τσίπρα στην Αθωνική Πολιτεία.
Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών από το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όπου, όμως, θα βρίσκεται και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για τις ανάγκες της επικύρωσης της συμφωνίας πολιτιστικής ανταλλαγής Ελλάδας – Βουλγαρίας, για την αμοιβαία «κατάθεση» κειμηλίων ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες, με ένα άτυπο ντιμπέιτ να εξελίσσεται μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών στην συμπρωτεύουσα, σε μια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας στοχεύει μετωπικά κατά του Προέδρου της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ δεν αποκλείεται ακόμη στη διάρκεια της παραμονής του στη Θεσσαλονίκη να μεταβεί στο Επταπύργιο, στον απόηχο των διαμαρτυριών του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), 300 ακαδημαϊκών, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ανεξάρτητων, αλλά και εκπροσώπων των τοπικών Αρχών ως προς τη διάθεση του μνημείου του Επταπυργίου (Γεντί Κουλέ) στον κατάλογο χώρων που διατίθενται προς μίσθωση για ιδιωτικές εκδηλώσεις από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), κατάλογο από τον οποίο εντέλει το συγκεκριμένο μνημείο αφαιρέθηκε χθες.
«Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει…. Γιατί ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ το "δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι". Και ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ και ΚΡΙΜΑ!!!» υποστήριξε ο κ. Πολάκης, «φωτογραφίζοντας» τον σύζυγο της ανεξάρτητης βουλευτή, Αθηνάς Λινού, Ιερέα Δημήτριο Λινό, με δεδομένο ότι φέρεται να συνοδεύει τον κ. Τσίπρα στην Αθωνική Πολιτεία.
«Ντιμπέιτ» και... Γεντί ΚουλέΗ μετάβαση, πάντως, του Αλέξη Τσίπρα στην Αθωνική Πολιτεία δεν είναι η μόνη κίνησή του που αναμένεται να συζητηθεί έντονα, καθώς ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ αναμένεται να ολοκληρώσει σήμερα το βράδυ την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, από όπου και θα μεταβεί κατά τις βραδινές ώρες, στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών από το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όπου, όμως, θα βρίσκεται και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για τις ανάγκες της επικύρωσης της συμφωνίας πολιτιστικής ανταλλαγής Ελλάδας – Βουλγαρίας, για την αμοιβαία «κατάθεση» κειμηλίων ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες, με ένα άτυπο ντιμπέιτ να εξελίσσεται μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών στην συμπρωτεύουσα, σε μια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας στοχεύει μετωπικά κατά του Προέδρου της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ δεν αποκλείεται ακόμη στη διάρκεια της παραμονής του στη Θεσσαλονίκη να μεταβεί στο Επταπύργιο, στον απόηχο των διαμαρτυριών του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), 300 ακαδημαϊκών, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ανεξάρτητων, αλλά και εκπροσώπων των τοπικών Αρχών ως προς τη διάθεση του μνημείου του Επταπυργίου (Γεντί Κουλέ) στον κατάλογο χώρων που διατίθενται προς μίσθωση για ιδιωτικές εκδηλώσεις από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), κατάλογο από τον οποίο εντέλει το συγκεκριμένο μνημείο αφαιρέθηκε χθες.
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