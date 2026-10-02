Μπάμπης Λαζαρίδης για τον πατέρα του: Έχω λίγες μνήμες από εκείνον, θυμάμαι να με μαλώνει μία φορά
Μπάμπης Λαζαρίδης για τον πατέρα του: Έχω λίγες μνήμες από εκείνον, θυμάμαι να με μαλώνει μία φορά
Πήγα στο «GNTM» γιατί ήθελα να με μάθει πιο πολύ ο κόσμος με το όνομά μου και όχι με της μητέρας μου, είπε ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη
Στις λίγες αναμνήσεις που έχει από τον εκλιπόντα πατέρα του αναφέρθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης, δηλώνοντας πως θυμάται χαρακτηριστικά μια φορά που τον είχε μαλώσει.
Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και του επιχειρηματία ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», όπου μίλησε για την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στο «GNTM», αλλά και για την οικογένειά του.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο 21χρονος αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του και στο γεγονός ότι ήταν μόλις τριών ετών όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή, το 2008. Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο βίωσε την απουσία του καθώς μεγάλωνε, εξήγησε ότι οι αναμνήσεις που έχει από εκείνον είναι περιορισμένες, ενώ στάθηκε σε μία συγκεκριμένη στιγμή που θυμάται από την παιδική του ηλικία.
Όπως είπε: «Ήμουν 3 ετών, όταν έχασα τον πατέρα μου. Όταν τον χάνεις και είσαι τόσο μικρός, μαθαίνεις να μεγαλώνεις χωρίς αυτόν. Ποτέ δεν το ένιωσα πολύ. Όσο μεγάλωνα, τότε μάθαινα περισσότερα πράγματα. Έχω λίγες μνήμες από εκείνον. Θυμάμαι να με μαλώνει μία φορά. Το θυμάμαι όντως. Είναι μία ανάμνηση».
Δείτε το βίντεο
Ο Μπάμπης Λαζαρίδης αναφέρθηκε επίσης, στη στήριξη που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια από τη μητέρα του, Αγγελική Ηλιάδη αλλά και στο γεγονός ότι δεν ήθελε η παρουσία του στην οντισιόν του στο ριάλιτι μόδας να συνδεθεί με το όνομά της: «Η μαμά μου με έχει βοηθήσει πολύ και κάθε μέρα το κάνει. Ήθελε να έρθει μαζί μου στην οντισιόν του "GNTM", αλλά της είπα να μην έρθει, τραγουδούσε βέβαια εκείνη την ημέρα. Ήθελα να πάω μόνος μου, ήθελα να μπω με την αξία μου. Ένιωθα ότι αν πήγαινα με τη μητέρα μου, θα της έλεγαν να μπει και στο πλατό και δεν ήθελα».
Όσο για την απόφασή του να συμμετάσχει στο «GNTM» περιέγραψε το άγχος που ένιωσε κατά τη διάρκεια της οντισιόν, αλλά και τους λόγους για τους οποίους θέλησε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στον χώρο του μόντελινγκ: «Πήγα πολύ αγχωμένος και δεν ήμουν έτοιμος. Είχα φουλ αυτοπεποίθηση εξαρχής και όταν πήγα στην audition το έχασα. Είχα πολύ άγχος και φάνηκε στους κριτές, νομίζω ότι με άγχωνε ότι έβγαινα στην τηλεόραση. Είμαι στο τέταρτο έτος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησα πρόσφατα το μόντελινγκ. Πήγα στο "GNTM", γιατί ένιωθα ότι ήθελα να με μάθει πιο πολύ ο κόσμος με το όνομά μου κι όχι με της μητέρας μου. Ήθελα να δω τι μπορεί να καταφέρω. Δεν το σκεφτόμουν από μικρός. Πάντα ήθελα να κάνω κάτι που να μην έχει σχέση με το τραγούδι».
Η εμφάνισή του στην οντισιόν του «GNTM»
Το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, προβλήθηκε το επεισόδιο με τη συμμετοχή του 21χρονου στο «GNTM». Μετά την παρουσίασή του μπροστά στους κριτές, η Μπέττυ Μαγγίρα σχολίασε την εμφάνισή του, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως χρειάζεται περισσότερη εμπειρία και δουλειά. «Θέλει λίγο να το δουλέψεις, είσαι λίγο άγουρος ακόμα» του είπε χαρακτηριστικά.
Παρά το «ναι» που του έδωσε ο Λάκης Γαβαλάς, οι υπόλοιποι κριτές δεν συμφώνησαν, με αποτέλεσμα ο Μπάμπης Λαζαρίδης να μην καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και του επιχειρηματία ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», όπου μίλησε για την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στο «GNTM», αλλά και για την οικογένειά του.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο 21χρονος αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του και στο γεγονός ότι ήταν μόλις τριών ετών όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή, το 2008. Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο βίωσε την απουσία του καθώς μεγάλωνε, εξήγησε ότι οι αναμνήσεις που έχει από εκείνον είναι περιορισμένες, ενώ στάθηκε σε μία συγκεκριμένη στιγμή που θυμάται από την παιδική του ηλικία.
Όπως είπε: «Ήμουν 3 ετών, όταν έχασα τον πατέρα μου. Όταν τον χάνεις και είσαι τόσο μικρός, μαθαίνεις να μεγαλώνεις χωρίς αυτόν. Ποτέ δεν το ένιωσα πολύ. Όσο μεγάλωνα, τότε μάθαινα περισσότερα πράγματα. Έχω λίγες μνήμες από εκείνον. Θυμάμαι να με μαλώνει μία φορά. Το θυμάμαι όντως. Είναι μία ανάμνηση».
Δείτε το βίντεο
Ο Μπάμπης Λαζαρίδης αναφέρθηκε επίσης, στη στήριξη που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια από τη μητέρα του, Αγγελική Ηλιάδη αλλά και στο γεγονός ότι δεν ήθελε η παρουσία του στην οντισιόν του στο ριάλιτι μόδας να συνδεθεί με το όνομά της: «Η μαμά μου με έχει βοηθήσει πολύ και κάθε μέρα το κάνει. Ήθελε να έρθει μαζί μου στην οντισιόν του "GNTM", αλλά της είπα να μην έρθει, τραγουδούσε βέβαια εκείνη την ημέρα. Ήθελα να πάω μόνος μου, ήθελα να μπω με την αξία μου. Ένιωθα ότι αν πήγαινα με τη μητέρα μου, θα της έλεγαν να μπει και στο πλατό και δεν ήθελα».
Όσο για την απόφασή του να συμμετάσχει στο «GNTM» περιέγραψε το άγχος που ένιωσε κατά τη διάρκεια της οντισιόν, αλλά και τους λόγους για τους οποίους θέλησε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στον χώρο του μόντελινγκ: «Πήγα πολύ αγχωμένος και δεν ήμουν έτοιμος. Είχα φουλ αυτοπεποίθηση εξαρχής και όταν πήγα στην audition το έχασα. Είχα πολύ άγχος και φάνηκε στους κριτές, νομίζω ότι με άγχωνε ότι έβγαινα στην τηλεόραση. Είμαι στο τέταρτο έτος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησα πρόσφατα το μόντελινγκ. Πήγα στο "GNTM", γιατί ένιωθα ότι ήθελα να με μάθει πιο πολύ ο κόσμος με το όνομά μου κι όχι με της μητέρας μου. Ήθελα να δω τι μπορεί να καταφέρω. Δεν το σκεφτόμουν από μικρός. Πάντα ήθελα να κάνω κάτι που να μην έχει σχέση με το τραγούδι».
Η εμφάνισή του στην οντισιόν του «GNTM»
Το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, προβλήθηκε το επεισόδιο με τη συμμετοχή του 21χρονου στο «GNTM». Μετά την παρουσίασή του μπροστά στους κριτές, η Μπέττυ Μαγγίρα σχολίασε την εμφάνισή του, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως χρειάζεται περισσότερη εμπειρία και δουλειά. «Θέλει λίγο να το δουλέψεις, είσαι λίγο άγουρος ακόμα» του είπε χαρακτηριστικά.
Παρά το «ναι» που του έδωσε ο Λάκης Γαβαλάς, οι υπόλοιποι κριτές δεν συμφώνησαν, με αποτέλεσμα ο Μπάμπης Λαζαρίδης να μην καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.
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