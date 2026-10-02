Ο πρώην σύντροφος εισέβαλε με βαριοπούλα και μαχαίρωσε το ζευγάρι στο Λαύριο - Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει 5 φορές, είχε και panic button
Ο πρώην σύντροφος εισέβαλε με βαριοπούλα και μαχαίρωσε το ζευγάρι στο Λαύριο - Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει 5 φορές, είχε και panic button
Τον είχαν συλλάβει ξανά έναν μήνα πριν για ενδοοικογενειακή απειλή - Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράστη
Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαύριο, με έναν 32χρονο να κατηγορείται ότι εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και επιτέθηκε με μαχαίρι τόσο στην ίδια όσο και στον νυν σύντροφό της.
Σημειώνεται ότι ο 32χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, είναι ήδη γνώριμος των Αρχών, καθώς η πρώην σύντροφός του τον είχε καταγγείλει συνολικά πέντε φορές από τις 27 Νοεμβρίου 2025 για περιστατικά που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
Μάλιστα, από το πρώτο περιστατικό είχε χορηγηθεί και panic button.
Κατά τον έλεγχο είχε εντοπιστεί στην κατοχή του εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών, καθώς και ράβδος.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 32χρονος αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας όπου βρισκόταν η πρώην σύντροφός του μαζί με τον νυν σύντροφό της και εισέβαλε στο σπίτι, αφού προηγουμένως έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας.
Ακολούθησε άγρια επίθεση με μαχαίρι σε βάρος και των δύο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 32χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος σύντροφός της φέρει τραύματα στην κλείδα, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα.
Σημειώνεται ότι ο 32χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, είναι ήδη γνώριμος των Αρχών, καθώς η πρώην σύντροφός του τον είχε καταγγείλει συνολικά πέντε φορές από τις 27 Νοεμβρίου 2025 για περιστατικά που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
Μάλιστα, από το πρώτο περιστατικό είχε χορηγηθεί και panic button.
Τον είχαν συλλάβει ξανά έναν μήνα πρινΠαράλληλα, στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου έναν μήνα πριν από τη νέα επίθεση, ο άνδρας είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Κατά τον έλεγχο είχε εντοπιστεί στην κατοχή του εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών, καθώς και ράβδος.
Εισέβαλε στο σπίτι με βαριοπούλαΤο νέο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:15 στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 32χρονος αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας όπου βρισκόταν η πρώην σύντροφός του μαζί με τον νυν σύντροφό της και εισέβαλε στο σπίτι, αφού προηγουμένως έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας.
Ακολούθησε άγρια επίθεση με μαχαίρι σε βάρος και των δύο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 32χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος σύντροφός της φέρει τραύματα στην κλείδα, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα.
Σοβαρή η κατάσταση των δύο τραυματιώνΑκολούθως οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, η γυναίκα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό, ενώ ο 33χρονος παρέμεινε για νοσηλεία στο Ασκληπιείο Βούλας.
Η κατάσταση της υγείας και των δύο χαρακτηρίζεται σοβαρή.
Τα δύο παιδιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κοιμόντουσαν την ώρα που εκτυλισσόταν το αιματηρό περιστατικό. Η 32χρονη και ο δράστης είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
Μετά την επίθεση, ο 32χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής.
Σε βάρος του σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
«Της έλεγε ''θα σου λιώσω το κεφάλι'' Τον έδιωξε η κοπέλα από το σπίτι γιατί είχε έρθει η αστυνομία 10 φορές εδώ. Τον έπιασαν και τον άφησαν και έφυγε. Την απειλούσε κάθε μέρα. Μέσα στο σπίτι δεν ξέραμε τι γινόταν αλλά εμείς τον ακούγαμε στο μπαλκόνι να φωνάζει. Ήταν τρελός αυτός ερχόταν κάθε μέρα και την παρακολουθούσε. Για αυτό πήγαιναν στην αστυνομία και τον κατήγγειλαν. Αλλά τον έπιασαν και τον ξανάφησαν», ανέφερε.
Τα παιδιά ήταν μέσα στο σπίτιΤο ακόμη πιο σοκαριστικό είναι ότι την ώρα της επίθεσης, μέσα στην κατοικία, βρίσκονταν και δύο ανήλικα αγόρια της γυναίκας και του δράστη, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών.
Τα δύο παιδιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κοιμόντουσαν την ώρα που εκτυλισσόταν το αιματηρό περιστατικό. Η 32χρονη και ο δράστης είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
Μετά την επίθεση, ο 32χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής.
Σε βάρος του σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
«Της έλεγε πως θα της λιώσει το κεφάλι»Τον εφιάλτη που βίωνε η 32χρονη γυναίκα τα τελευταία χρόνια περιέγραψε στο protothema.gr κάτοικος της περιοχής,
«Της έλεγε ''θα σου λιώσω το κεφάλι'' Τον έδιωξε η κοπέλα από το σπίτι γιατί είχε έρθει η αστυνομία 10 φορές εδώ. Τον έπιασαν και τον άφησαν και έφυγε. Την απειλούσε κάθε μέρα. Μέσα στο σπίτι δεν ξέραμε τι γινόταν αλλά εμείς τον ακούγαμε στο μπαλκόνι να φωνάζει. Ήταν τρελός αυτός ερχόταν κάθε μέρα και την παρακολουθούσε. Για αυτό πήγαιναν στην αστυνομία και τον κατήγγειλαν. Αλλά τον έπιασαν και τον ξανάφησαν», ανέφερε.
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