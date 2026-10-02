Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για δημοσίευμα σχετικά με δημόσιες συμβάσεις εταιρείας

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ - Τι απαντά η εταιρεία

υπηρεσίες ξενοδοχείου ημιδιαμονής, με την ίδια την εταιρεία ωστόσο να απαντά ότι διαθέτει από το 2018 νόμιμα οργανωμένο λογιστικό και φοροτεχνικό κλάδο.



«Από τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής στις χρυσές αναθέσεις των 25 εκατομμυρίων, λεηλασία του δημοσίου χρήματος άνευ προηγουμένου» αναφέρει χαρακτηριστικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.



«Το πάρτι με το δημόσιο χρήμα θα τελειώσει. Ο ελληνικός λαός απαιτεί διαφάνεια, λογοδοσία και μια Δημόσια Διοίκηση που θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των «κολλητών» της εξουσίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης: «Δημοσιογραφικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως ακόμη μία εξοργιστική πτυχή του «επιτελικής» κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος που έχει στήσει η κυβέρνηση στις πλάτες του ελληνικού λαού.



Όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ, εταιρεία με πρωτεύοντα ΚΑΔ «υπηρεσίες ξενοδοχείου ημιδιαμονής» (!) εξασφάλισε 28 δημόσιες συμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 800.000 ευρώ, με κορυφαίους κρατικούς φορείς να σπεύδουν να της εμπιστευτούν από χρηματοοικονομικές συμβουλές μέχρι έργα ψηφιακού μετασχηματισμού!



Η διαδρομή όμως δεν σταματά εκεί. Η παρουσία των ίδιων φυσικών προσώπων με άλλη εταιρεία συμβούλων αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της πρόκλησης: 96 συμβάσεις με το Δημόσιο, συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, για μια εταιρεία που μέχρι το 2019 είχε σχεδόν μηδενική παρουσία σε κρατικές συμβάσεις!







Την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών γονατίζει από την ακρίβεια και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στενάζει, το «επιτελικό κράτος» μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ με προσχηματικές διαδικασίες και διάτρητα κριτήρια.



Η ΕΛΑΣ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τις δημόσιες δαπάνες μέσω της δημιουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» που θα διασφαλίζει:



Κλείσιμο

- αξιόπιστο ψηφιακό ίχνος δεδομένων για κάθε δαπάνη,

- πρόληψη φαινομένων απάτης, όπως υπερκοστολογήσεις και κατατμήσεις έργων,

- μετάβαση από τη στατική δημοσιοποίηση σε δυναμική ψηφιακή διακυβέρνηση.



Την αντίδραση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» για συμβάσεις ύψους περίπου 800.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε εταιρεία με κύρια δραστηριότητα τις, με την ίδια την εταιρεία ωστόσο να απαντά ότι διαθέτει από το 2018 νόμιμα οργανωμένο λογιστικό και φοροτεχνικό κλάδο.«Από τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής στις χρυσές αναθέσεις των 25 εκατομμυρίων, λεηλασία του δημοσίου χρήματος άνευ προηγουμένου» αναφέρει χαρακτηριστικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.«Δημοσιογραφικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως ακόμη μία εξοργιστική πτυχή του «επιτελικής» κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος που έχει στήσει η κυβέρνηση στις πλάτες του ελληνικού λαού.Όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ, εταιρεία με πρωτεύοντα ΚΑΔ «υπηρεσίες ξενοδοχείου ημιδιαμονής» (!) εξασφάλισε 28 δημόσιες συμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 800.000 ευρώ, με κορυφαίους κρατικούς φορείς να σπεύδουν να της εμπιστευτούν από χρηματοοικονομικές συμβουλές μέχρι έργα ψηφιακού μετασχηματισμού!Η διαδρομή όμως δεν σταματά εκεί. Η παρουσία των ίδιων φυσικών προσώπων με άλλη εταιρεία συμβούλων αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της πρόκλησης: 96 συμβάσεις με το Δημόσιο, συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, για μια εταιρεία που μέχρι το 2019 είχε σχεδόν μηδενική παρουσία σε κρατικές συμβάσεις!Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη εξαίρεση ή «τεχνικό λάθος». Συνιστά την πεμπτουσία του μοντέλου διακυβέρνησης της σημερινής κυβέρνησης με αδιαφάνεια, φωτογραφικούς διαγωνισμούς και διοχέτευση εκατομμυρίων σε ημετέρους.Την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών γονατίζει από την ακρίβεια και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στενάζει, το «επιτελικό κράτος» μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ με προσχηματικές διαδικασίες και διάτρητα κριτήρια.Η ΕΛΑΣ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τις δημόσιες δαπάνες μέσω της δημιουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» που θα διασφαλίζει:- συνεχή κοινωνικό έλεγχο της πορείας του δημόσιου χρήματος,- αξιόπιστο ψηφιακό ίχνος δεδομένων για κάθε δαπάνη,- πρόληψη φαινομένων απάτης, όπως υπερκοστολογήσεις και κατατμήσεις έργων,- μετάβαση από τη στατική δημοσιοποίηση σε δυναμική ψηφιακή διακυβέρνηση.

Ας το καταλάβουν στην κυβέρνηση: το πάρτι με το δημόσιο χρήμα θα τελειώσει. Ο ελληνικός λαός απαιτεί διαφάνεια, λογοδοσία και μια Δημόσια Διοίκηση που θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των «κολλητών» της εξουσίας».



Η απάντηση της εταιρείας Όπως προαναφέρθηκε, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η εταιρεία εξέδωσε τη δική της απάντηση.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Κυρίες / Κύριοι



Η παρουσίαση της DIMKA Ι.Κ.Ε. ως αμιγώς ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι ουσιωδώς ελλιπής και αντικειμενικά παραπλανητική διότι παραλείπει τη νόμιμη, διακριτή και οργανωμένη λειτουργία του λογιστικού–φοροτεχνικού της κλάδου, όπως αυτή προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία των αρμόδιων αρχών (ΑΑΔΕ- ΕΦΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ κλπ).



Προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας σχετικά με τη δραστηριότητα της DIMKA Ι.Κ.Ε., διευκρινίζεται ότι η εταιρεία αναπτύσσει δύο διακριτούς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας:



Αφενός τον ξενοδοχειακό κλάδο, με διακριτικό τίτλο CRYSTAL BLUE, και αφετέρου τον κλάδο παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών, με διακριτικό τίτλο TAX NOW.



Η αυτοτέλεια και η νόμιμη λειτουργία του λογιστικού–φοροτεχνικού κλάδου προκύπτουν ευθέως από τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου. Ειδικότερα, στην ΑΑΔΕ είναι δηλωμένος ο ΚΑΔ 69202301 «Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων», ο οποίος αποτελεί κύρια δραστηριότητα της αυτοτελούς - ξεχωριστής από την ξενοδοχειακή εγκατάσταση στην Γλυφάδα - επαγγελματικής εγκατάστασης/έδρας της εταιρείας για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στο Περιστέρι.



Περαιτέρω, στις δηλωμένες δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται και υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβούλων και υπηρεσίες συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης.



Η δραστηριότητα αυτή δεν στηρίζεται σε μία απλή καταχώριση ΚΑΔ. Η DIMKA Ι.Κ.Ε. είναι κάτοχος της υπ’ αριθ. 3328 Βεβαίωσης Λειτουργίας Εταιρείας Παροχής Λογιστικών–Φοροτεχνικών Υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, με ημερομηνία αρχικής έγκρισης την 27.11.2018, γεγονός που επιβεβαιώνεται και με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ/4/28456/30.09.2026 βεβαίωση του ΟΕΕ.



Ο εν λόγω κλάδος της εταιρείας στελεχώνεται, επιπλέον, με έμπειρους επαγγελματίες λογιστές– φοροτεχνικούς, με εξαιρετική επιστημονική κατάρτιση, κατόχους των προβλεπόμενων επαγγελματικών προσόντων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού), οι οποίοι απασχολούνται στην εταιρεία με δηλωμένες εργασιακές σχέσεις εξαρτημένης εργασίας.



Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η DIMKA IKE με διακριτικό τίτλο TAX NOW έχει τα εχέγγυα να παρέχει οικονομικές λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, κάτι το οποίο και πράττει κατά την τελευταία οκταετία τόσο προς ιδιώτες πελάτες όσο και προς Δημόσιους Φορείς.



Η DIMKA Ι.Κ.Ε. δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι, δεδομένης της ανωτέρω πραγματικής εικόνας, επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της προς προστασία της επαγγελματικής της υπόληψης και της επιχειρηματικής της δραστηριότητας από ανακριβείς ή παραπλανητικές αναφορές. Οποιοσδήποτε επιχειρήσει την περαιτέρω δυσφήμιση της εταιρείας θα υποστεί όλες τις προβλεπόμενες κατά νόμο συνέπειες.



Ο νόμιμος εκπρόσωπός/Διαχειριστής

Καρράς Δημήτριος

Οικονομολόγος Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς».

02.10.2026, 12:28