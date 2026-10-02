Γιάννης Σμαραγδής: Ο Πέτρος Φιλιππίδης έπρεπε να έχει επιστρέψει ήδη στην υποκριτική, χάνει ο πολιτισμός
Γιάννης Σμαραγδής: Ο Πέτρος Φιλιππίδης έπρεπε να έχει επιστρέψει ήδη στην υποκριτική, χάνει ο πολιτισμός
Για ό,τι έκανε τιμωρήθηκε, πρόσθεσε ο σκηνοθέτης
Την άποψή του για την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στον χώρο της υποκριτικής εξέφρασε δημόσια ο Γιάννης Σμαραγδής, επισημαίνοντας πως θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει νέους ρόλους, ενώ σημείωσε πως με την απουσία του «χάνει ο πολιτισμός».
Ο σκηνοθέτης ανέφερε πως ο ηθοποιός, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού, τιμωρήθηκε για τις πράξεις του και δεν θεωρεί πως είναι σωστό να αποκλειστεί από την κοινωνία.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Σμαραγδής είπε χαρακτηριστικά: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης έπρεπε να έχει επιστρέψει ήδη. Τιμωρήθηκε. Ό,τι έκανε, τιμωρήθηκε. Είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Είναι εξαιρετικός ηθοποιός ο Φιλιππίδης και χάνει ο πολιτισμός. Είναι κρίμα κατ’ αρχήν... Τιμωρήθηκε. Και ένας άνθρωπος που έχει κάνει κάτι και έχει πάει φυλακή και έχει μετανοήσει, ε, τι; Θα τον αποκλείσουμε να ξαναμπεί στην κοινωνία; Δεν είναι σωστό αυτό».
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Στην ίδια συνέντευξη, ο σκηνοθέτης μίλησε για τη σάτιρα και τα όριά της: «Η σάτιρα δεν πρέπει να έχει όριο, αρκεί να μην είναι κακόβουλη. Σατιρίζεις κάποιον όχι για να πεθάνει, αλλά για να καλυτερεύσει. Αυτή είναι καλή σάτιρα. Υπάρχουν άνθρωποι που την υπηρετούν», υποστήριξε.
Όσον αφορά στη νέα ταινία που ετοιμάζει για τον Κολοκοτρώνη, δήλωσε πως έχει ετοιμάσει το σενάριο και έχει σκεφτεί τον πρωταγωνιστή: «Το σενάριο σχεδόν έχει τελειώσει. Περνάμε στο επόμενο στάδιο που είναι να βρούμε τα χρήματα. Ξεκινάς και γράφεις και σκέφτεσαι έναν ηθοποιό. Πρέπει πάντα να έχεις μία επόμενη λύση, μία εναλλακτική, αν δεν συμβεί αυτό. Έχω και την εναλλακτική», είπε και έπειτα αποκάλυψε πού θα αφιερώσει το φιλμ: «Στη γυναίκα μου και στον Ευάγγελο Στασινόπουλο, που χωρίς αυτόν η ταινία Καποδίστριας δεν θα είχε γίνει ποτέ».
Όταν ο Γιάννης Σμαραγδής ρωτήθηκε εάν έχει δεχτεί αμφισβήτηση και πισώπλατα μαχαιρώματα στη δουλειά του, απάντησε με χιούμορ: «Μόνο αμφισβήτηση και πισώπλατα μαχαιρώματα έχω δεχτεί. Δεν ακολουθώ τις μόδες. Υπηρετώ αυτό που κληρονόμησα εγώ, εμείς, όλοι οι Έλληνες. Δεν θα αλλάξει η στάση των ανθρώπων από τις ταινίες μου, αλλά εγώ ανάβω ένα κεράκι».
Ο σκηνοθέτης ανέφερε πως ο ηθοποιός, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού, τιμωρήθηκε για τις πράξεις του και δεν θεωρεί πως είναι σωστό να αποκλειστεί από την κοινωνία.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Σμαραγδής είπε χαρακτηριστικά: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης έπρεπε να έχει επιστρέψει ήδη. Τιμωρήθηκε. Ό,τι έκανε, τιμωρήθηκε. Είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Είναι εξαιρετικός ηθοποιός ο Φιλιππίδης και χάνει ο πολιτισμός. Είναι κρίμα κατ’ αρχήν... Τιμωρήθηκε. Και ένας άνθρωπος που έχει κάνει κάτι και έχει πάει φυλακή και έχει μετανοήσει, ε, τι; Θα τον αποκλείσουμε να ξαναμπεί στην κοινωνία; Δεν είναι σωστό αυτό».
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, ο σκηνοθέτης μίλησε για τη σάτιρα και τα όριά της: «Η σάτιρα δεν πρέπει να έχει όριο, αρκεί να μην είναι κακόβουλη. Σατιρίζεις κάποιον όχι για να πεθάνει, αλλά για να καλυτερεύσει. Αυτή είναι καλή σάτιρα. Υπάρχουν άνθρωποι που την υπηρετούν», υποστήριξε.
Όσον αφορά στη νέα ταινία που ετοιμάζει για τον Κολοκοτρώνη, δήλωσε πως έχει ετοιμάσει το σενάριο και έχει σκεφτεί τον πρωταγωνιστή: «Το σενάριο σχεδόν έχει τελειώσει. Περνάμε στο επόμενο στάδιο που είναι να βρούμε τα χρήματα. Ξεκινάς και γράφεις και σκέφτεσαι έναν ηθοποιό. Πρέπει πάντα να έχεις μία επόμενη λύση, μία εναλλακτική, αν δεν συμβεί αυτό. Έχω και την εναλλακτική», είπε και έπειτα αποκάλυψε πού θα αφιερώσει το φιλμ: «Στη γυναίκα μου και στον Ευάγγελο Στασινόπουλο, που χωρίς αυτόν η ταινία Καποδίστριας δεν θα είχε γίνει ποτέ».
Όταν ο Γιάννης Σμαραγδής ρωτήθηκε εάν έχει δεχτεί αμφισβήτηση και πισώπλατα μαχαιρώματα στη δουλειά του, απάντησε με χιούμορ: «Μόνο αμφισβήτηση και πισώπλατα μαχαιρώματα έχω δεχτεί. Δεν ακολουθώ τις μόδες. Υπηρετώ αυτό που κληρονόμησα εγώ, εμείς, όλοι οι Έλληνες. Δεν θα αλλάξει η στάση των ανθρώπων από τις ταινίες μου, αλλά εγώ ανάβω ένα κεράκι».
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