Αντριάνα Λίμα: Η εμφάνιση στο Παρίσι που προκάλεσε σχόλια για την απώλεια βάρους της - «Τι συνέβη στα πόδια της; Το έχει παρακάνει» γράφουν
Αντριάνα Λίμα: Η εμφάνιση στο Παρίσι που προκάλεσε σχόλια για την απώλεια βάρους της - «Τι συνέβη στα πόδια της; Το έχει παρακάνει» γράφουν
Τα πόδια της είναι πιο λεπτά και από τα χέρια μου, σημείωσε κάποιος στα social media για την εμφάνισή της με κοντό φόρεμα
Σχόλια για την εμφάνισή της στο Παρίσι προκάλεσε η Αντριάνα Λίμα, με ορισμένους στα social media να αναρωτιούνται για την απώλεια βάρους της, εστιάζοντας κυρίως στα ιδιαίτερα λεπτά πόδια της.
Λίγες εβδομάδες πριν επιστρέψει στην πασαρέλα για το σόου της Victoria’s Secret, η 45χρονη Βραζιλιάνα έδωσε το «παρών» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδα του Παρισιού, σε εκδήλωση του Revolve Magazine, όπου πόζαρε με ένα κοντό δερμάτινο φόρεμα σε γραμμή τζάκετ. Η εμφάνισή της ωστόσο, τράβηξε την προσοχή κυρίως λόγω της ιδιαίτερα αδύνατης σιλουέτας της.
Σε φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξή της στην εκδήλωση, η Λίμα εμφανίζεται με πολύ λεπτά πόδια και πιο έντονα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, γεγονός που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Ορισμένοι εξέφρασαν την έκπληξή τους για την εικόνα της, ενώ άλλοι έκαναν εικασίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έχασε βάρος. «Συγγνώμη, αλλά τι συνέβη στα πόδια της Αντριάνα Λίμα;» έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Τα πόδια της είναι πιο λεπτά από τα χέρια μου». Σε ίδιος ύφος κινήθηκαν και άλλα σχόλια ανησυχίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το έχει παρακάνει», «ήταν πανέμορφη, αλλά τώρα δεν μοιάζει με τον εαυτό της» και «και το πρόσωπό της έχει αλλάξει».
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Άλλοι απέδωσαν την αλλαγή στην εμφάνισή της στη χρήση Ozempic «Ozempic , αυτό συνέβη», ενώ κάποιοι σχολίασαν την απώλεια μυϊκής μάζας. Υπήρχαν ωστόσο και εκείνοι, που υπερασπίστηκαν το μοντέλο, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή στο βάρος της δεν αποτελεί από μόνη της λόγο ανησυχίας.
Η νέα εικόνα της έρχεται σχεδόν έναν μήνα μετά την εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας της Μαδρίτης, όπου φόρεσε μαύρη τουαλέτα. Τότε, αρκετοί θαυμαστές σχολίασαν ότι η Λίμα έμοιαζε να έχει επιστρέψει στην εικόνα με την οποία έγινε γνωστή ως «Άγγελος» της Victoria’s Secret από το 2000 έως το 2018.
Η Λίμα είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο σχολίων για την εμφάνισή της τον Νοέμβριο του 2023, όταν εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes». Τότε, αρκετοί στα social media είχαν σχολιάσει ότι το πρόσωπό της έδειχνε διαφορετικό, ενώ ορισμένοι είχαν κάνει εικασίες για πιθανές αισθητικές παρεμβάσεις.
Η ίδια είχε απαντήσει τότε μέσω Instagram, γράφοντας: «Αυτό είναι το πρόσωπο μιας κουρασμένης μαμάς, μιας έφηβης, δύο παιδιών στην προεφηβεία, ενός δραστήριου αγοριού ενός έτους που μαθαίνει να περπατά και τριών σκύλων. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας».
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Λίγες εβδομάδες πριν επιστρέψει στην πασαρέλα για το σόου της Victoria’s Secret, η 45χρονη Βραζιλιάνα έδωσε το «παρών» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδα του Παρισιού, σε εκδήλωση του Revolve Magazine, όπου πόζαρε με ένα κοντό δερμάτινο φόρεμα σε γραμμή τζάκετ. Η εμφάνισή της ωστόσο, τράβηξε την προσοχή κυρίως λόγω της ιδιαίτερα αδύνατης σιλουέτας της.
Σε φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξή της στην εκδήλωση, η Λίμα εμφανίζεται με πολύ λεπτά πόδια και πιο έντονα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, γεγονός που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Ορισμένοι εξέφρασαν την έκπληξή τους για την εικόνα της, ενώ άλλοι έκαναν εικασίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έχασε βάρος. «Συγγνώμη, αλλά τι συνέβη στα πόδια της Αντριάνα Λίμα;» έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Τα πόδια της είναι πιο λεπτά από τα χέρια μου». Σε ίδιος ύφος κινήθηκαν και άλλα σχόλια ανησυχίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το έχει παρακάνει», «ήταν πανέμορφη, αλλά τώρα δεν μοιάζει με τον εαυτό της» και «και το πρόσωπό της έχει αλλάξει».
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Άλλοι απέδωσαν την αλλαγή στην εμφάνισή της στη χρήση Ozempic «Ozempic , αυτό συνέβη», ενώ κάποιοι σχολίασαν την απώλεια μυϊκής μάζας. Υπήρχαν ωστόσο και εκείνοι, που υπερασπίστηκαν το μοντέλο, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή στο βάρος της δεν αποτελεί από μόνη της λόγο ανησυχίας.
Η νέα εικόνα της έρχεται σχεδόν έναν μήνα μετά την εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας της Μαδρίτης, όπου φόρεσε μαύρη τουαλέτα. Τότε, αρκετοί θαυμαστές σχολίασαν ότι η Λίμα έμοιαζε να έχει επιστρέψει στην εικόνα με την οποία έγινε γνωστή ως «Άγγελος» της Victoria’s Secret από το 2000 έως το 2018.
Η Λίμα είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο σχολίων για την εμφάνισή της τον Νοέμβριο του 2023, όταν εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes». Τότε, αρκετοί στα social media είχαν σχολιάσει ότι το πρόσωπό της έδειχνε διαφορετικό, ενώ ορισμένοι είχαν κάνει εικασίες για πιθανές αισθητικές παρεμβάσεις.
Η ίδια είχε απαντήσει τότε μέσω Instagram, γράφοντας: «Αυτό είναι το πρόσωπο μιας κουρασμένης μαμάς, μιας έφηβης, δύο παιδιών στην προεφηβεία, ενός δραστήριου αγοριού ενός έτους που μαθαίνει να περπατά και τριών σκύλων. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας».
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
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