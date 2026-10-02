Φωτιά στα κόκκινα η Μέγκαν Φοξ για διαφήμιση φαρμάκου κατά της στυτικής δυσλειτουργίας: «Αισθάνομαι ότι γεννήθηκα γι' αυτό», δείτε βίντεο
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Μέγκαν Φοξ Διαφήμιση Στυτική Δυσλειτουργία

Φωτιά στα κόκκινα η Μέγκαν Φοξ για διαφήμιση φαρμάκου κατά της στυτικής δυσλειτουργίας: «Αισθάνομαι ότι γεννήθηκα γι' αυτό», δείτε βίντεο

« Δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει συμμετάσχει σε αυτό», δήλωσε η Φοξ 

Φωτιά στα κόκκινα η Μέγκαν Φοξ για διαφήμιση φαρμάκου κατά της στυτικής δυσλειτουργίας: «Αισθάνομαι ότι γεννήθηκα γι' αυτό», δείτε βίντεο
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Έναν διαφορετικό ρόλο κλήθηκε να παίξει η Μέγκαν Φοξ για τις ανάγκες διαφήμισης φαρμάκου για τη στυτική δυσλειτουργία.

Η 40χρονη ηθοποιός υποδύθηκε τη Ro Sparks, το φανταστικό πρόσωπο της συνταγογραφούμενης θεραπείας της ομώνυμης εταιρείας για τη στυτική δυσλειτουργία.

Για τις ανάγκες της διαφήμισης η Μέγκαν Φοξ φόρεσε μια εφαρμοστή κόκκινη ολόσωμη φόρμα με το λογότυπο της Ro Sparks.

«Προσωπικά, αισθάνομαι ότι ίσως γεννήθηκα γι’ αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει συμμετάσχει σε αυτό», δήλωσε η Φοξ στο People. «Γιατί να πάρεις κάτι που είναι ήδη ένα δύσκολο θέμα και να το κάνεις ακόμη πιο δύσκολο; Ήδη φαίνεται σοβαρό, οπότε ας το κάνουμε να μοιάζει διασκεδαστικό» πρόσθεσε.

Megan Fox is Ro Sparks | Ro Sparks TV Commercial


Το Ro Sparks είναι μια συνταγογραφούμενη θεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργία που περιέχει σιλδεναφίλη, τη δραστική ουσία του Viagra, και ταδαλαφίλη, τη δραστική ουσία του Cialis. Σύμφωνα με τη Ro, η θεραπεία «διαλύεται κάτω από τη γλώσσα για ταχύτερα αποτελέσματα».

Στη διαφήμιση, η Φοξ παρουσιάζει πληροφορίες για το Ro Sparks με ατάκες γεμάτες υπονοούμενα: «Αν μου συνταγογραφήσουν, εμφανίζομαι ακριβώς στην πόρτα σου. Μην ανησυχείς, η συσκευασία μου είναι πολύ διακριτική».

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Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα ότι το χιούμορ της διαφήμισης θα βοηθήσει να μειωθεί η ντροπή γύρω από τη συζήτηση για τη στυτική δυσλειτουργία. «Δεν έχεις κάποιο ελάττωμα. Δεν υπάρχει κάτι που να πάει στραβά με εσένα. Μπορείς να μιλήσεις γι’ αυτό. Δεν χρειάζεται να το κρύβεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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