Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
Με διαμαντένιο κολιέ 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων η Μαράια Κάρεϊ για τα 25 χρόνια από την ταινία Glitter, δείτε φωτογραφίες
Με διαμαντένιο κολιέ 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων η Μαράια Κάρεϊ για τα 25 χρόνια από την ταινία Glitter, δείτε φωτογραφίες
Σχεδιασμένο από τον οίκο Leviev το κολιέ διαθέτει 44,71 καράτια φυσικών διαμαντιών τοποθετημένων σε λευκόχρυσο 18 καρατίων
Με ένα εντυπωσιακό, και σε σχεδιασμό και σε αξία, διαμαντένιο κολιέ γιόρτασε η Μαράια Κάρεϊ τη συμπλήρωση 25 ετών από την ταινία Glitter.
Σχεδιασμένο από τον οίκο Leviev το κολιέ διαθέτει 44,71 καράτια φυσικών διαμαντιών σε σχήμα αχλαδιού, τοποθετημένων σε λευκόχρυσο 18 καρατίων.
Σύμφωνα με την Page Six η τιμή για το εντυπωσιακό κόσμημα είναι 1.550.000 δολάρια.
Ο συγκεκριμένος οίκος κοσμημάτων «εκπροσωπήθηκε» και στα MTV VMAs από τη Μαντόνα που παρέλαβε το βραβείο της ως Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς φορώντας ένα κολιέ αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ η Τέιλορ Σουίφτ για το πρώτο βραβείο της Artist Director Honors, φόρεσε το The Royale, ένα «μοναδικό» δαχτυλίδι άνω των 10 καρατίων.
Σχεδιασμένο από τον οίκο Leviev το κολιέ διαθέτει 44,71 καράτια φυσικών διαμαντιών σε σχήμα αχλαδιού, τοποθετημένων σε λευκόχρυσο 18 καρατίων.
Σύμφωνα με την Page Six η τιμή για το εντυπωσιακό κόσμημα είναι 1.550.000 δολάρια.
Ο συγκεκριμένος οίκος κοσμημάτων «εκπροσωπήθηκε» και στα MTV VMAs από τη Μαντόνα που παρέλαβε το βραβείο της ως Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς φορώντας ένα κολιέ αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ η Τέιλορ Σουίφτ για το πρώτο βραβείο της Artist Director Honors, φόρεσε το The Royale, ένα «μοναδικό» δαχτυλίδι άνω των 10 καρατίων.
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