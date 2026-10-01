Στο Άγιον Όρος ο Τσίπρας: «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…» - «Για άθεος ωραία τα λέει ο άτιμος» σχολιάζει ο Άδωνις, αίσχος λέει ο Πολάκης
Στο Άγιον Όρος ο Τσίπρας: «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…» - «Για άθεος ωραία τα λέει ο άτιμος» σχολιάζει ο Άδωνις, αίσχος λέει ο Πολάκης
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την οποία συνοδεύει και από φωτογραφίες ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημειώνει ότι «μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις»
Το Άγιον Όρος επισκέφτηκε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την οποία συνοδεύει και από φωτογραφίες ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.
Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:
«”Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…”
Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.
Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».
Δείτε την ανάρτησή του
«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει…. Γιατί ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ το «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι» Και ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ και ΚΡΙΜΑ!!» έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
«Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…» ήταν το δηκτικό σχόλιο του υπουργού Υγείας στο Χ.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την οποία συνοδεύει και από φωτογραφίες ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.
Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:
«”Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…”
Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.
Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».
Δείτε την ανάρτησή του
Πολάκης: Και ντροπή και αίσχος και κρίμα!!Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτησή του επέκρινε τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ επειδή συνοδεύεται από τον Δημήτριο Λινό, σύζυγο της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού.
«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει…. Γιατί ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ το «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι» Και ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ και ΚΡΙΜΑ!!» έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Γεωργιάδης; Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία…Την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος σχολίασε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
«Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…» ήταν το δηκτικό σχόλιο του υπουργού Υγείας στο Χ.
Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 1, 2026
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