Στο Άγιον Όρος ο Τσίπρας: «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…» - «Για άθεος ωραία τα λέει ο άτιμος» σχολιάζει ο Άδωνις, αίσχος λέει ο Πολάκης

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την οποία συνοδεύει και από φωτογραφίες ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημειώνει ότι «μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις»