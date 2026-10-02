Έγκυος η Ηρώ Πεκτέση, θα αποκτήσει το πρώτο της παιδί με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο
Έγκυος η Ηρώ Πεκτέση, θα αποκτήσει το πρώτο της παιδί με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο
Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας είναι μαζί από τον Αύγουστο του 2025
Έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο είναι η Ηρώ Πεκτέση.
Σύμφωνα με φωτογραφία που δημοσίευσε το «OK!» και πληροφορίες του περιοδικού, η ηθοποιός βρίσκεται στον 8ο μήνα της κύησης. Στο στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε, η Ηρώ Πεκτέση απαθανατίστηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εξόδου της με φουσκωμένη κοιλιά, φορώντας λευκό T-shirt και τζιν παντελόνι.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι η ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Άγιος Έρωτας», περιμένει αγόρι.
Δείτε φωτογραφία
Ο επιχειρηματίας έχει ήδη δύο κόρες με την πρώην σύζυγό του, Κατερίνα Λάσπα. Η σχέση του Νεκτάριου Νικολόπουλου και της Ηρώς Πεκτέση ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν στους Αρκιούς.
Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο επιχειρηματίας τον Απρίλιο στο «Πρωινό» είχε πει για τη σύντροφό του: «Είμαστε επτά μήνες μαζί. Στις αποφάσεις της είναι τρομερή, ενώ δεν έχει καμία σχέση με πολλές γυναίκες. Είναι ένας άνθρωπος, που μόνο καλό έχω δει στο πρόσωπό της. Γνωριστήκαμε στους Αρκιούς. Από κοινή παρέα. Εγώ είδα μια κοπελάρα να κάνει σερφ στο νησί, πήγαινα με το τζεκ σκι, και επειδή είναι και ψηλή κιόλας, πέφτω πάνω της και γλίτωσε».
Σύμφωνα με φωτογραφία που δημοσίευσε το «OK!» και πληροφορίες του περιοδικού, η ηθοποιός βρίσκεται στον 8ο μήνα της κύησης. Στο στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε, η Ηρώ Πεκτέση απαθανατίστηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εξόδου της με φουσκωμένη κοιλιά, φορώντας λευκό T-shirt και τζιν παντελόνι.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι η ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Άγιος Έρωτας», περιμένει αγόρι.
Δείτε φωτογραφία
Ο επιχειρηματίας έχει ήδη δύο κόρες με την πρώην σύζυγό του, Κατερίνα Λάσπα. Η σχέση του Νεκτάριου Νικολόπουλου και της Ηρώς Πεκτέση ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν στους Αρκιούς.
Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο επιχειρηματίας τον Απρίλιο στο «Πρωινό» είχε πει για τη σύντροφό του: «Είμαστε επτά μήνες μαζί. Στις αποφάσεις της είναι τρομερή, ενώ δεν έχει καμία σχέση με πολλές γυναίκες. Είναι ένας άνθρωπος, που μόνο καλό έχω δει στο πρόσωπό της. Γνωριστήκαμε στους Αρκιούς. Από κοινή παρέα. Εγώ είδα μια κοπελάρα να κάνει σερφ στο νησί, πήγαινα με το τζεκ σκι, και επειδή είναι και ψηλή κιόλας, πέφτω πάνω της και γλίτωσε».
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