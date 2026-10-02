Παπαχαραλάμπους για Μουρατίδη: Μπορεί να έχουμε περάσει κρίση, αλλά όταν γράφτηκε δεν ίσχυε - Τι είπε για την πίστη στον Θεό
Παπαχαραλάμπους για Μουρατίδη: Μπορεί να έχουμε περάσει κρίση, αλλά όταν γράφτηκε δεν ίσχυε - Τι είπε για την πίστη στον Θεό
«Τα γεγονότα στον πλανήτη σε πείθουν προς το "δεν υπάρχει Θεός"», δήλωσε η ηθοποιός
Μία εξομολόγηση έκανε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τη σχέση της με τον Φάνη Μουρατίδη, ενώ παράλληλα μίλησε και για την πίστη, καθώς δηλώνει άθεη.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου και απάντησε αρχικά για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν κατά καιρούς και κάνουν λόγο για κρίση και χωρισμό όσον αφορά στον γάμο της.
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους παραδέχτηκε ότι καμία σχέση δεν είναι εύκολη και εξήγησε πως μπορεί να έχει περάσει πράγματι κρίση με τον σύζυγό της, ωστόσο τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει, έχουν γραφτεί σε άκυρες στιγμές της ζωής τους: «Σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτι εύκολο (το να είσαι τόσα χρόνια με κάποιον). Αυτά που διαβάζω εγώ είναι άλλα αντ' άλλων, καμία σχέση. Μπορεί να έχουμε περάσει κρίση ή να περνάμε, αλλά άσχετο είναι. Όχι σαν γεγονός, σαν στιγμή. Θα μπορούσαμε να περάσουμε μια κρίση σήμερα, αλλά να έχουν γράψει κάτι τρεις μήνες πριν. Δηλαδή συνήθως είναι άσχετο», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όπως επισήμανε, στη συνέχεια, την κρίση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι τη βιώνουν και οι δύο: «Τις κρίσεις στα ζευγάρια τις περνάνε και οι δύο. Έτσι πιστεύω, ναι. Τα διαζύγια σήμερα τα ζητάνε οι γυναίκες. Δεν τα ζητούσαν, αλλά σήμερα νομίζω τα ζητάνε οι γυναίκες, γιατί πια από μια ηλικία και μετά λες "ωραία και τι έχω να χάσω;". Δηλαδή οι γυναίκες είναι πια πιο οικονομικά ανεξάρτητες. Κάποτε δεν μπορούσαν. Αυτή η αλλαγή νομίζω έχει γίνει, γι’ αυτό και φαίνεται έτσι. Αλλά νομίζω ότι η κρίση αφορά και στους δύο. Δεν μπορώ να περνάω εγώ κρίση και εσύ να είσαι μέσα στην ευτυχία», ανέφερε.
Όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε τι σημαίνει «κρίση», απάντησε: «Η βαρεμάρα δεν ξέρω αν είναι κρίση. Είναι και φυσική κάποια στιγμή. Κρίση είναι ότι δεν ξέρω τι κάνω εδώ, δεν ξέρω ποιος είμαι εδώ. Αυτό νομίζω ότι είναι κρίση. Έχει να κάνει και με προσωπικά πράγματα του καθενός φαντάζομαι. Δηλαδή, επειδή μεγαλώνουμε μέσα στις σχέσεις, σε αυτό το μεγάλωμα είναι που σε βρίσκει και η σχέση, δηλαδή πού βρίσκει ο ένας τον άλλον. Εκεί νομίζω ότι είναι και μια κρίση, ότι συναντιόμαστε στη δεκαετία; Συναντιόμαστε ξανά; Είναι ένα θέμα».
Κλείνοντας το θέμα των σχέσεων, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους τόνισε πως δεν υπάρχει κάποιο μυστικό που βοηθά τα ζευγάρια να ξεπεράσουν μία κρίση: «Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κόλπο που να είναι για όλους ίδιο ή να πατάς ένα κουμπί και να πεις "άμα κάνω αυτό"… Πιστεύω δουλεύονται οι σχέσεις. Μέχρι ένα σημείο και όχι πάντα, αλλά αν υπάρχει αυτό, ναι. Και όταν λέμε σχέση εγώ μιλάω για όλες τις σχέσεις. Η δουλειά στις σχέσεις είναι για όλες τις σχέσεις και τις φιλικές».
«Τα γεγονότα στον πλανήτη σε πείθουν προς το "δεν υπάρχει Θεός"»
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός ρωτήθηκε για τη δήλωση που έχει κάνει στο παρελθόν, πως είναι άθεη. Όπως εξήγησε, μεγάλωσε με αυτή τη λογική, ωστόσο τα γεγονότα στον κόσμο την κατευθύνουν προς αυτή την πεποίθηση: «Ο πατέρας μου κυρίως ήταν άθεος. Δεν νομίζω ότι έγινε μία απόφαση, ξύπνησα μια μέρα και είπα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα γεγονότα στον πλανήτη σε πείθουν προς το "δεν υπάρχει τίποτα". Γιατί το να σκοτώνονται παιδιά με φρικτούς τρόπους και φρικτά βασανιστήρια, κάπως λίγο προς τα εκεί με πάει. Αλλά νομίζω ότι έτσι μεγάλωσα, ήταν σίγουρα επιρροή από το σπίτι μου και, φυσικά, μετά και δική μου σκέψη, όταν σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάτι», είπε.
Και κατέληξε: «Το να θέλει κάποιος να πιστεύει γιατί τον ανακουφίζει από την καθημερινότητα, αυτό είναι άλλο. Εμένα δεν μου προσφέρει κάτι. Δεν μπορώ να πιστέψω».
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου και απάντησε αρχικά για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν κατά καιρούς και κάνουν λόγο για κρίση και χωρισμό όσον αφορά στον γάμο της.
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους παραδέχτηκε ότι καμία σχέση δεν είναι εύκολη και εξήγησε πως μπορεί να έχει περάσει πράγματι κρίση με τον σύζυγό της, ωστόσο τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει, έχουν γραφτεί σε άκυρες στιγμές της ζωής τους: «Σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτι εύκολο (το να είσαι τόσα χρόνια με κάποιον). Αυτά που διαβάζω εγώ είναι άλλα αντ' άλλων, καμία σχέση. Μπορεί να έχουμε περάσει κρίση ή να περνάμε, αλλά άσχετο είναι. Όχι σαν γεγονός, σαν στιγμή. Θα μπορούσαμε να περάσουμε μια κρίση σήμερα, αλλά να έχουν γράψει κάτι τρεις μήνες πριν. Δηλαδή συνήθως είναι άσχετο», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όπως επισήμανε, στη συνέχεια, την κρίση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι τη βιώνουν και οι δύο: «Τις κρίσεις στα ζευγάρια τις περνάνε και οι δύο. Έτσι πιστεύω, ναι. Τα διαζύγια σήμερα τα ζητάνε οι γυναίκες. Δεν τα ζητούσαν, αλλά σήμερα νομίζω τα ζητάνε οι γυναίκες, γιατί πια από μια ηλικία και μετά λες "ωραία και τι έχω να χάσω;". Δηλαδή οι γυναίκες είναι πια πιο οικονομικά ανεξάρτητες. Κάποτε δεν μπορούσαν. Αυτή η αλλαγή νομίζω έχει γίνει, γι’ αυτό και φαίνεται έτσι. Αλλά νομίζω ότι η κρίση αφορά και στους δύο. Δεν μπορώ να περνάω εγώ κρίση και εσύ να είσαι μέσα στην ευτυχία», ανέφερε.
Όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε τι σημαίνει «κρίση», απάντησε: «Η βαρεμάρα δεν ξέρω αν είναι κρίση. Είναι και φυσική κάποια στιγμή. Κρίση είναι ότι δεν ξέρω τι κάνω εδώ, δεν ξέρω ποιος είμαι εδώ. Αυτό νομίζω ότι είναι κρίση. Έχει να κάνει και με προσωπικά πράγματα του καθενός φαντάζομαι. Δηλαδή, επειδή μεγαλώνουμε μέσα στις σχέσεις, σε αυτό το μεγάλωμα είναι που σε βρίσκει και η σχέση, δηλαδή πού βρίσκει ο ένας τον άλλον. Εκεί νομίζω ότι είναι και μια κρίση, ότι συναντιόμαστε στη δεκαετία; Συναντιόμαστε ξανά; Είναι ένα θέμα».
Κλείνοντας το θέμα των σχέσεων, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους τόνισε πως δεν υπάρχει κάποιο μυστικό που βοηθά τα ζευγάρια να ξεπεράσουν μία κρίση: «Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κόλπο που να είναι για όλους ίδιο ή να πατάς ένα κουμπί και να πεις "άμα κάνω αυτό"… Πιστεύω δουλεύονται οι σχέσεις. Μέχρι ένα σημείο και όχι πάντα, αλλά αν υπάρχει αυτό, ναι. Και όταν λέμε σχέση εγώ μιλάω για όλες τις σχέσεις. Η δουλειά στις σχέσεις είναι για όλες τις σχέσεις και τις φιλικές».
«Τα γεγονότα στον πλανήτη σε πείθουν προς το "δεν υπάρχει Θεός"»
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός ρωτήθηκε για τη δήλωση που έχει κάνει στο παρελθόν, πως είναι άθεη. Όπως εξήγησε, μεγάλωσε με αυτή τη λογική, ωστόσο τα γεγονότα στον κόσμο την κατευθύνουν προς αυτή την πεποίθηση: «Ο πατέρας μου κυρίως ήταν άθεος. Δεν νομίζω ότι έγινε μία απόφαση, ξύπνησα μια μέρα και είπα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα γεγονότα στον πλανήτη σε πείθουν προς το "δεν υπάρχει τίποτα". Γιατί το να σκοτώνονται παιδιά με φρικτούς τρόπους και φρικτά βασανιστήρια, κάπως λίγο προς τα εκεί με πάει. Αλλά νομίζω ότι έτσι μεγάλωσα, ήταν σίγουρα επιρροή από το σπίτι μου και, φυσικά, μετά και δική μου σκέψη, όταν σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάτι», είπε.
Και κατέληξε: «Το να θέλει κάποιος να πιστεύει γιατί τον ανακουφίζει από την καθημερινότητα, αυτό είναι άλλο. Εμένα δεν μου προσφέρει κάτι. Δεν μπορώ να πιστέψω».
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